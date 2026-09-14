Tất cả đã nhầm, iPhone 18 Pro mới xứng đáng là chiếc iPhone đáng mua nhất năm nay

Trước sự hào nhoáng của iPhone Duo và những lời quảng cáo nghe có vẻ tẻ nhạt từ Apple, chúng ta quên mất iPhone 18 Pro có một nâng cấp cực kỳ đáng giá.

iPhone 18 Pro rất mạnh nhưng "năm nào chẳng vậy"?

Đối với cộng đồng theo dõi công nghệ lâu năm – những người đã quen với nhịp độ ra mắt sản phẩm định kỳ hàng năm của Apple – các thông số kỹ thuật mới trên iPhone 18 Pro tuy đầy hứa hẹn nhưng không còn tạo ra sự hào hứng giống như thời kỳ đầu của thị trường smartphone.

Ở khía cạnh nhiếp ảnh, tính năng camera thay đổi khẩu độ lần đầu tiên xuất hiện trên iPhone 18 Pro mang lại giá trị thực tế cao, đặc biệt đối với nhu cầu chụp ảnh sản phẩm trong điều kiện thiếu sáng.

Khẩu độ lớn hơn kết hợp cùng cảm biến cải tiến giúp hình ảnh có độ nét và độ trong cao hơn. Ngoài ra, tính năng ghi hình hỗ trợ tùy chỉnh tốc độ màn hình cửa trập cùng chế độ Điện ảnh 60fps cũng mở ra nhiều lựa chọn tối ưu cho người dùng yêu thích quay phim.

Về mặt phần mềm, phiên bản Siri mới được nâng cấp với tham vọng khắc phục những hạn chế của trải nghiệm Apple Intelligence trước đó. Trí thông minh nhân tạo trên hệ điều hành mới hướng đến việc trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả, giảm thiểu các lỗi thao tác không cần thiết.

Xét về hiệu năng phần cứng, con chip A20 Pro với các nhân xử lý hiệu suất cao tiếp tục khiến người ta ngưỡng mỗ khi duy trì thế mạnh xử lý tác vụ tương đương máy tính để bàn.

Việc tích hợp hệ thống vi xử lý thần kinh kép tạo ra nền tảng phần cứng vững chắc cho các tính năng AI cũng như tối ưu hóa năng lực tính toán cho các ứng dụng chuyên sâu.

Hàng loạt nâng cấp trên, nghe thì ấn tượng nhưng có vẻ không còn đủ sức thuyết phục nhiều người nữa. Chỉ có duy nhất một yếu tố trên iPhone 18 Pro thực sự khiến người dùng cảm thấy xứng đáng: Viên pin.

iPhone 18 Pro và Pro Max năm nay pin tăng bao nhiêu?

Apple không phải lúc nào cũng công bố bảng thông số kỹ thuật đầy đủ cho các thiết bị của mình. Tuy nhiên, nếu bạn đang tò mò muốn biết chính xác dung lượng pin của iPhone 18 Pro và Pro Max là bao nhiêu, thì giờ đây chúng ta đã có câu trả lời — tất cả nhờ vào các quy định của Liên minh Châu Âu (EU) bắt buộc phải công khai những thông tin này.

Nhãn năng lượng dán trên các mẫu điện thoại bán ra tại thị trường EU (theo nguồn tin từ Android Headlines) cho thấy iPhone 18 Pro được trang bị viên pin dung lượng 4.056 mAh, trong khi iPhone 18 Pro Max sở hữu viên pin 5.391 mAh.

Các con số này lần lượt đại diện cho mức tăng 1,45% và 11,8% so với các thế hệ tiền nhiệm ra mắt năm ngoái. Apple mô tả đợt nâng cấp pin trên iPhone 18 Pro Max là "mức tăng thời lượng pin lớn nhất từng có" trên một chiếc iPhone, đồng thời khẳng định máy có thể đạt tới 45 giờ phát video liên tục sau mỗi lần sạc đầy.

Đối với iPhone 18 Pro, con số này là 36 giờ. Có một chi tiết nhỏ cần lưu ý: các thông số dung lượng này áp dụng cho các phiên bản iPhone được phân phối tại EU — đồng nghĩa với việc đây là những mẫu máy vẫn sở hữu khay SIM vật lý.

Trong khi đó, các thiết bị bán ra tại Mỹ và một số quốc gia khác là bản thuần eSIM, do đó dung lượng pin thực tế của chúng có thể sẽ còn cao hơn.

Người dùng giờ cần pin nhiều hơn sức mạnh

Đối với những người dùng thế hệ iPhone 17 Pro thì không nói. Nhưng với những ai đang sở hữu thiết bị cách hai đời như dòng iPhone 16 Pro - những khách hàng có tiềm năng nâng cấp lên máy mới - thì dung lượng pin của iPhone 18 Pro quả thực là một tin vui.

So với thế hệ iPhone 16 Pro – dòng máy vốn đạt thời lượng xem video liên tục khoảng 27 giờ – iPhone 18 Pro được Apple công bố đạt mốc 34 giờ sử dụng.

Con số này tương đương mức tăng trưởng 26% thời lượng pin qua hai thế hệ. Đáng chú ý hơn, thời lượng phát video trực tuyến tăng từ 22 giờ trên iPhone 16 Pro lên 31 giờ trên iPhone 18 Pro, đạt mức tăng 41%.

Dựa trên các kịch bản sử dụng hỗn hợp thực tế, mức cải thiện hiệu năng tổng thể ước tính duy trì ổn định ở khoảng 30%.

Trong thực tế sử dụng hàng ngày, các mẫu smartphone như iPhone 16 Pro đáp ứng đủ mức dung lượng cho một ngày làm việc cơ bản. Tuy nhiên, khi sử dụng nhiều hơn, lượng pin này đôi khi lại không đủ, buộc người dùng phải kích hoạt Chế độ tiết kiệm pin hoặc hạn chế thói quen sử dụng để tránh nguy cơ sập nguồn.

Mức tăng 30% thời lượng pin trên iPhone 18 Pro sẽ giải quyết triệt để rào cản tâm lý này, mang lại khoảng dung lượng dự phòng an toàn cho các tác vụ di chuyển, dẫn đường GPS hay sử dụng liên tục các ứng dụng ngốn nhiều tài nguyên.

Sự quan tâm của người dùng hiện nay đã chuyển hướng từ các thông số hình ảnh bóng bẩy hay GPU sang thời lượng pin. Điều này phản ánh xu hướng ưu tiên tính hiệu quả và sự ổn định dài hạn trong quá trình trải nghiệm thiết bị của nhiều người dùng hiện tại.

Apple vẫn tối ưu hóa pin đáng ngưỡng mộ

Theo thông tin từ Apple, sự cải thiện thời lượng pin đến từ sự kết hợp đồng bộ giữa hiệu suất tối ưu của chip A20 Pro, cấu trúc thiết kế pin mới và các giải pháp nâng cấp hệ thống chuyên sâu.

Thông thường, sự gia tăng thời lượng pin trên thiết bị di động là kết quả tổng hòa từ nhiều yếu tố: cải tiến hóa học trong cell pin, khả năng quản lý năng lượng của chip xử lý, mức tiêu thụ của màn hình, các linh kiện kết nối không dây và sự tối ưu từ hệ điều hành.

Trên iPhone 18 Pro, sự đóng góp từ kiến trúc pin mới và vi xử lý A20 Pro chiếm tỷ trọng vượt trội, tạo ra mức tăng trưởng rõ rệt hơn so với các thế hệ tiền nhiệm.

Trong bối cảnh thị trường smartphone nói chung đang dần hạ nhiệt về các đột phá hình thức (ngoại trừ phân khúc màn hình gập), việc tập trung vào giá trị thực tế như thời lượng pin cho thấy sự nắm bắt chính xác nhu cầu cốt lõi của người dùng hiện đại – những người coi trọng hiệu quả sử dụng thực tế hơn là các tính năng phô diễn kỹ thuật.