Đeo JBL Live 680NC xuống phố: Thiết kế thời trang, lọc ồn hiệu quả và pin dùng cả tuần

Với thiết kế on-ear nhỏ gọn, JBL Live 680NC dễ dàng trở thành một món phụ kiện thời trang tạo điểm nhấn cho các trang phục dạo phố. Sự kết hợp giữa bảng màu đa dạng, tính năng lọc ồn và thời lượng pin 80 giờ giúp người dùng thoải mái tận hưởng không gian riêng mà vẫn giữ được sự năng động, nhẹ nhàng khi di chuyển.

Thị trường tai nghe không dây vừa chính thức chào đón sự xuất hiện của JBL Live 680NC, một làn gió mới đánh vào phân khúc tai nghe on-ear (trên tai) vốn đang khan hiếm những sản phẩm chất lượng cao. Cùng ra mắt trong đợt này còn có người anh em song sinh JBL Live 780NC.

Thực tế, cả hai mẫu tai nghe này chia sẻ gần như toàn bộ thông số kỹ thuật tối tân nhất của hãng, và điểm khác biệt cốt lõi chỉ nằm ở việc Live 780NC mang thiết kế over-ear (chụp tai) trùm kín hơn. Nếu bạn đang tìm kiếm một thiết bị nhỏ gọn, cá tính nhưng vẫn sở hữu sức mạnh âm thanh đáng gờm, Live 680NC chính là tâm điểm đáng chú ý.

Thiết kế mỏng nhẹ, hiện đại và đậm chất thời trang

Dòng JBL Live thế hệ mới đã được hãng tái thiết kế toàn diện để mỏng hơn, nhẹ hơn và mang tính linh hoạt cao. Bản lề kim loại chắc chắn kết hợp cùng đệm tai và dải trùm đầu mềm mại giúp giảm bớt áp lực, tạo sự thoải mái ngay cả khi bạn sử dụng trong nhiều giờ liên tục. Điểm cộng lớn của Live 680NC là phần earcup có thể gập gọn lại thành hình trái tim, cực kỳ tiện lợi để cất vào túi xách hoặc balo mỗi khi di chuyển.

Bên cạnh các tông màu cơ bản như Đen và Trắng, JBL còn rất biết chiều lòng giới trẻ khi bổ sung thêm một loạt tùy chọn màu sắc thời trang gồm Xanh dương, Xanh lá, Tím, Cam và Beige. Thiết kế on-ear của 680NC tạo cảm giác năng động và gọn gàng hơn hẳn so với người anh em over-ear 780NC, rất phù hợp với những ai không thích sự cồng kềnh.

Chất âm xịn cho “người chơi hệ feel”

Được trang bị củ loa dynamic 40mm kết hợp màng loa compound diaphragm, JBL Live 680NC mang đến chất âm JBL Signature Sound trứ danh nhưng thiên nhiều về âm trầm. Trải nghiệm thực tế cho thấy dải bass trên mẫu tai nghe này đánh rất lực và sâu, vô cùng lý tưởng cho những bản nhạc EDM sôi động hay những tựa game hành động bom tấn.

Mặc dù thiết kế on-ear khiến không gian âm thanh (soundstage) của 680NC có phần hẹp hơn một chút so với bản over-ear 780NC, nhưng bù lại, bạn sẽ cảm nhận được sự chắc chắn và độ nảy của nhịp điệu một cách rõ rệt. Thiết bị cũng hỗ trợ chuẩn truyền tải LDAC Hi-Res Audio Wireless cao cấp và công nghệ JBL Spatial Sound 3.0, giúp mở rộng không gian và mang lại cảm giác âm thanh vòm bao quanh người nghe đầy chân thực.

Trải nghiệm chống ồn thông minh và khả năng cá nhân hóa

Về khả năng loại bỏ tạp âm, JBL Live 680NC được tích hợp công nghệ True Adaptive Noise Cancelling 2.0 (True ANC 2.0). Khác với hệ thống 6 micro trên 780NC do đặc thù thiết kế chụp kín tai, phiên bản 680NC sử dụng hệ thống 4 micro nhưng vẫn tối ưu rất tốt việc theo dõi và triệt tiêu tiếng ồn môi trường theo thời gian thực. Những âm thanh ồn ào từ đường phố hay tiếng quạt gió đều được làm dịu đi đáng kể, giúp bạn tập trung hoàn toàn vào không gian âm nhạc của riêng mình.

Một điểm vô cùng thú vị là tai nghe hỗ trợ tính năng Personi-Fi 3.0, cho phép phân tích và điều chỉnh âm thanh dựa trên đặc điểm thính lực của từng cá nhân thông qua ứng dụng JBL Headphones. Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý rằng để có thể tắt hoàn toàn cả chế độ chống ồn (ANC) và xuyên âm (Ambient), bạn bắt buộc phải truy cập vào ứng dụng này để thiết lập lại nút bấm thay vì có sẵn ngay từ khi bóc hộp. Về mảng đàm thoại, các micro beamforming kết hợp thuật toán AI hoàn thành tốt nhiệm vụ lọc ồn, dù đôi khi giọng nói của bạn có thể nghe hơi xa một chút do quá trình xử lý triệt tiêu tạp âm nền.

Thời lượng pin ấn tượng lên đến 80 giờ

Sức mạnh thực sự của JBL Live 680NC nằm ở thời lượng pin bỏ xa nhiều đối thủ trong cùng phân khúc. Bạn có thể vô tư sử dụng tai nghe lên đến 80 giờ liên tục khi tắt tính năng chống ồn. Ngay cả khi bật ANC ở mức tối đa, thiết bị vẫn trụ vững vàng trong 50 giờ đồng hồ. Thêm vào đó, công nghệ sạc nhanh Speed Charge qua cổng USB-C cũng là một vị cứu tinh hoàn hảo, chỉ cần cắm sạc vỏn vẹn 5 phút là bạn đã có ngay 4 giờ để tiếp tục chìm đắm trong âm nhạc.

Với mức giá niêm yết 3.290.000đ, rẻ hơn đáng kể so với con số 4.390.000đ của phiên bản over-ear 780NC, JBL Live 680NC thực sự lấp đầy khoảng trống của thị trường tai nghe on-ear cao cấp. Đây là một sự lựa chọn tuyệt vời nếu bạn đam mê một dải bass mạnh mẽ, thiết kế nhỏ gọn thời trang cùng một viên pin dung lượng "khủng" để đồng hành suốt cả tuần dài.