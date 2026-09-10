Apple ra mắt AirPods 5, lần đầu mang chống ồn chủ động lên tai nghe dạng mở

Apple vừa giới thiệu AirPods 5 với thiết kế dạng mở quen thuộc nhưng được bổ sung chống ồn chủ động (ANC), cùng loạt nâng cấp về âm thanh và trải nghiệm sử dụng.

Tại sự kiện ra mắt sản phẩm mới, Apple giới thiệu AirPods 5, mẫu tai nghe không dây thế hệ mới gây chú ý với thiết kế dạng mở nhưng vẫn được tích hợp công nghệ Chủ Động Khử Tiếng Ồn (ANC).

Theo Apple, AirPods 5 được phát triển dựa trên kiến trúc âm học đa cổng mới, kết hợp chip xử lý âm thanh và các thuật toán được cải tiến nhằm mang lại trải nghiệm nghe tốt hơn. Đây cũng là một trong những điểm khác biệt đáng chú ý của mẫu tai nghe mới khi ANC vốn thường xuất hiện trên các mẫu tai nghe có thiết kế ôm hoặc nhét tai.

AirPods 5 sở hữu thiết kế dạng mở quen thuộc nhưng được bổ sung tính năng chống ồn chủ động. (Ảnh: Apple)

Apple cho biết khả năng khử tiếng ồn trên AirPods 5 có thể đạt hiệu quả cao hơn tới 50% so với AirPods 4 có ANC. Tai nghe đồng thời được trang bị chế độ Xuyên Âm (Transparency), cho phép người dùng nghe âm thanh từ môi trường xung quanh mà không cần tháo tai nghe.

Bên cạnh đó, AirPods 5 hỗ trợ Âm Thanh Thích Ứng (Adaptive Audio), tự động điều chỉnh mức độ khử tiếng ồn và âm thanh môi trường dựa trên không gian xung quanh. Tính năng Nhận Biết Cuộc Hội Thoại (Conversation Awareness) cũng được tích hợp, giúp giảm âm lượng khi người dùng bắt đầu nói chuyện.

Về chất lượng âm thanh, AirPods 5 sử dụng Adaptive EQ thế hệ mới và hỗ trợ Âm Thanh Không Gian Cá Nhân Hóa. Apple cho biết những nâng cấp này giúp âm thanh được điều chỉnh phù hợp hơn với từng người dùng, đồng thời mang lại trải nghiệm xem phim, nghe nhạc và gọi điện sống động hơn.

AirPods 5 hỗ trợ chế độ Xuyên Âm, giúp người dùng vẫn nhận biết âm thanh xung quanh khi đeo tai nghe. (Ảnh: Apple)

AirPods 5 có hai phiên bản tại Việt Nam. Bản tiêu chuẩn có giá từ 3,799 triệu đồng, trong khi phiên bản đi kèm Hộp Sạc Không Dây có giá từ 4,299 triệu đồng. Phiên bản hộp sạc không dây hỗ trợ thêm thao tác vuốt để điều chỉnh âm lượng trực tiếp trên tai nghe.

Theo công bố của Apple, AirPods 5 cho thời gian nghe lên tới 5 giờ khi bật ANC. Sản phẩm bắt đầu cho đặt trước từ ngày 10/9 và dự kiến chính thức lên kệ tại Việt Nam từ 18/9.

Với AirPods 5, Apple tiếp tục mở rộng dòng tai nghe dạng mở nhưng bổ sung những tính năng vốn thường được xem là lợi thế của tai nghe nhét tai, đặc biệt là khả năng khử tiếng ồn chủ động. Đây cũng là nâng cấp đáng chú ý nhất trên thế hệ AirPods mới.