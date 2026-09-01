Giá bán chính thức iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo tại Việt Nam

Bên cạnh loạt nâng cấp đáng chú ý, giá bán và thời điểm mở bán tại thị trường Việt Nam của iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo cũng đã được công bố.

Sau sự kiện “Từ bất ngờ đến rực rỡ” diễn ra rạng sáng 10/9 (giờ Việt Nam), Apple đã công bố giá bán của loạt iPhone mới tại thị trường Việt Nam. Đáng chú ý, iPhone Duo có giá khởi điểm gần 65 triệu đồng và lên tới gần 104 triệu đồng cho phiên bản cao nhất.

iPhone 18 Pro từ 38,999 triệu đồng

iPhone 18 Pro được Apple niêm yết giá từ 38,999 triệu đồng tại Việt Nam. Máy có các tùy chọn dung lượng 256 GB, 512 GB, 1 TB và 2 TB.

iPhone 18 Pro có giá khởi điểm 38,999 triệu đồng tại Việt Nam. (Ảnh chụp màn hình)

Mẫu máy cao cấp mới sở hữu chip A20 Pro, hệ thống camera 48 MP Pro Fusion với camera chính có khẩu độ thay đổi. Apple cho biết thiết kế này giúp cải thiện khả năng chụp ảnh và quay video trong điều kiện thiếu sáng.

iPhone 18 Pro có màn hình Super Retina XDR kích thước 6,3 inch, trong khi phiên bản Pro Max sở hữu màn hình 6,9 inch. Cả hai đều hỗ trợ ProMotion, màn hình Luôn Bật và Dynamic Island.

Apple cũng đưa ra bốn màu cho dòng Pro năm nay gồm Burgundy, Glacier, bạc và đen.

iPhone 18 Pro Max từ 41,999 triệu đồng

Với kích thước lớn hơn, iPhone 18 Pro Max có giá khởi điểm 41,999 triệu đồng tại Việt Nam.

Sản phẩm tiếp tục có các phiên bản dung lượng từ 256 GB đến 2 TB. Theo Apple, iPhone 18 Pro Max có thời lượng xem video lên tới 45 giờ, mức cao nhất từng được công bố trên một mẫu iPhone.

iPhone 18 Pro Max có giá từ 41,999 triệu đồng. (Ảnh chụp màn hình)

Ngoài kích thước màn hình và thời lượng pin, phần lớn nâng cấp về chip, camera và khả năng xử lý AI trên iPhone 18 Pro Max tương đồng với iPhone 18 Pro.

Apple cho biết người dùng tại Việt Nam có thể đặt trước iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max từ ngày 12/9, trước khi sản phẩm chính thức bán ra từ ngày 18/9. Việt Nam nằm trong nhóm thị trường đầu tiên được Apple mở bán thế hệ iPhone mới.

iPhone Duo từ 64,999 triệu đồng

Tâm điểm đáng chú ý nhất trong danh mục iPhone mới năm nay là iPhone Duo, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple.

Theo Apple Store Việt Nam, iPhone Duo có giá từ 64,999 triệu đồng cho phiên bản 256 GB. Bản 512 GB có giá 71,499 triệu đồng, bản 1 TB ở mức 84,499 triệu đồng, trong khi phiên bản 2 TB có giá tới 103,999 triệu đồng.

iPhone Duo có giá khởi điểm 64,999 triệu đồng tại Việt Nam. (Ảnh chụp màn hình)

Hai màu Trắng Ánh Sao và Trời Đêm được Apple bán với cùng mức giá ở từng phiên bản dung lượng.

Như vậy, nếu chọn phiên bản cao nhất, người dùng Việt Nam sẽ phải chi gần 104 triệu đồng để sở hữu iPhone Duo 2 TB. Đây cũng là mức giá khiến sản phẩm trở thành một trong những mẫu iPhone đắt nhất được Apple bán chính hãng tại Việt Nam.

iPhone Duo sở hữu màn hình gập Super Retina XDR 7,6 inch ở bên trong và màn hình ngoài 5,4 inch. Máy dùng khung và ốp bản lề bằng titan, chip A20 Pro cùng hệ thống camera 48 MP Dual Fusion. Apple công bố thời lượng xem video lên đến 44 giờ khi sử dụng màn hình ngoài.

Một điểm đáng chú ý khác là iPhone Duo chỉ hỗ trợ eSIM và không có khay SIM vật lý.

Theo Apple Store Việt Nam, iPhone Duo sẽ cho đặt trước từ 19 giờ ngày 16/10 và bắt đầu có hàng từ ngày 23/10.