Đếm ngược sự kiện Apple, đón chờ iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra

Còn ít giờ nữa, sự kiện “Surprise and shine” (Từ bất ngờ đến rực rỡ) của Apple sẽ chính thức diễn ra tại Apple Park, Mỹ, bắt đầu lúc 10h sáng theo giờ địa phương, tương ứng 0h ngày 10/9 theo giờ Việt Nam.

Tâm điểm được chờ đợi trong sự kiện năm nay là bộ đôi iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max cùng mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple, được đồn đoán mang tên iPhone Ultra. Bên cạnh đó, Apple có thể giới thiệu thế hệ Apple Watch và AirPods mới.

Apple trở lại sân khấu quen thuộc trong sự kiện tối nay

Sự kiện năm nay tiếp tục được Apple tổ chức tại Apple Park, địa điểm đã trở thành sân khấu quen thuộc cho những màn ra mắt sản phẩm lớn của hãng.

Sự kiện mang chủ đề “Surprise and Shine”, diễn ra tại Nhà hát Steve Jobs trong khuôn viên Apple Park và được phát trực tiếp trên website của Apple. (Ảnh: Apple)

Từ không gian biểu tượng này, Apple sẽ giới thiệu thế hệ iPhone mới trước sự theo dõi của người dùng và giới công nghệ trên toàn cầu. Tuy địa điểm không thay đổi, sự kiện năm nay vẫn mang màu sắc khác biệt khi John Ternus lần đầu dẫn dắt một màn ra mắt iPhone trên cương vị CEO.

iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra được chờ đợi

Sự chú ý cả thế giới đang dồn vào iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra, hai mẫu máy được kỳ vọng nằm ở nhóm cao cấp nhất của thế hệ iPhone mới. iPhone 18 Pro Max được cho là tiếp tục phát triển theo hướng nâng cấp camera, hiệu năng và thiết kế, trong khi iPhone Ultra có thể mở ra một hướng đi mới cho dòng iPhone với thiết kế màn hình gập.

Tâm điểm đáng chú ý nhất của sự kiện Apple là loạt iPhone mới, trong đó iPhone 18 được kỳ vọng tiếp nối dòng sản phẩm chủ lực của hãng, còn iPhone Ultra có thể là mẫu máy hoàn toàn mới với thiết kế và định vị cao cấp hơn. (Ảnh: Geeky Gadgets)

Nhiều thông tin về hai thiết bị đã xuất hiện trước sự kiện, từ thiết kế, camera đến các tính năng mới. Tuy nhiên, phần lớn vẫn dừng ở mức tin đồn và rò rỉ. Câu trả lời chính thức sẽ chỉ xuất hiện khi Apple bước lên sân khấu và công bố sản phẩm.

Trong những giờ tới, mọi sự chú ý sẽ tập trung vào các sản phẩm được Apple dự kiến trình làng, đặc biệt là iPhone 18 Pro Max và mẫu iPhone màn hình gập được đồn đoán mang tên iPhone Ultra.

Sân khấu iPhone đổi chủ: John Ternus mở chương mới sau thời CEO Tim Cook

Sự kiện iPhone năm nay đánh dấu lần đầu Tim Cook không còn xuất hiện với tư cách CEO Apple.

Tim Cook khép lại kỷ nguyên của mình trên sân khấu iPhone, nhường vị trí trung tâm cho người kế nhiệm John Ternus. (Ảnh: Apple)

Sau hơn 15 năm điều hành công ty, Cook đã chuyển giao vị trí CEO cho John Ternus, trong khi ông đảm nhận vai trò Chủ tịch điều hành (Executive Chairman) của Apple. Dù không còn trực tiếp điều hành hoạt động hằng ngày, Cook vẫn giữ vai trò tại Apple và tham gia ở cấp độ chiến lược.

Sự thay đổi này khép lại một giai đoạn dài gắn liền với hình ảnh Tim Cook trên sân khấu Apple, đồng thời mở ra chương mới dưới sự dẫn dắt của John Ternus. Đây sẽ là một trong những lần đầu tiên Ternus trực tiếp dẫn dắt sân khấu ra mắt sản phẩm lớn với tư cách CEO, trong bối cảnh Apple bước vào giai đoạn mới.

Trước khi trở thành CEO, John Ternus là người đứng đầu bộ phận Kỹ thuật Phần cứng của Apple, phụ trách phát triển nhiều dòng sản phẩm quan trọng của hãng. (Ảnh: The Technology Express)

Ông gia nhập Apple từ năm 2001 và từng tham gia các dự án liên quan đến iPad, Mac và iPhone, trước khi được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo cấp cao. Hơn hai thập kỷ làm việc trong mảng phần cứng giúp Ternus trở thành một trong những nhân sự có ảnh hưởng nhất phía sau các sản phẩm của Apple.

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