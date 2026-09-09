iPhone gập chuẩn bị bước ra ánh sáng sau 10 năm giấu kín

Ngay trước thềm sự kiện đặc biệt của Apple, một báo cáo từ Bloomberg đã phơi bày hành trình kéo dài cả thập kỷ để tạo ra chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên.

Theo nhà báo Mark Gurman từ Bloomberg, Apple đã có một hành trình kéo dài cả thập kỷ để tạo ra chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên. Không chỉ gây bất ngờ bởi sự can thiệp trực tiếp của cựu CEO Tim Cook, mức giá rò rỉ của siêu phẩm mang tên iPhone Ultra còn khiến nhiều tín đồ công nghệ phải thực sự cân nhắc trước khi quyết định xuống tiền.

Dù những tin đồn mới nổi lên gần đây, các kỹ sư Apple thực chất đã bắt tay vào nghiên cứu công nghệ màn hình gập từ năm 2016. Tuy nhiên, dự án này chỉ thực sự được đẩy nhanh tốc độ vào năm 2020 sau một chuyến đi Trung Quốc của Tim Cook. Khi tận mắt chứng kiến sự bùng nổ và mức độ phổ biến của điện thoại gập tại thị trường châu Á, cựu CEO Apple đã thể hiện sự hào hứng đặc biệt.

Sự tham gia trực tiếp của vị cựu CEO này đã tạo ra một sức nặng lớn, thay đổi hoàn toàn hướng đi của Apple. Thay vì thử nghiệm công nghệ gập trên một thiết bị có kích thước lớn như iPad theo kế hoạch ban đầu, Tim Cook đã thúc giục đội ngũ phần cứng tập trung toàn lực đưa công nghệ này trực tiếp lên chiếc iPhone. Bước đi này nhằm đảm bảo sản phẩm có thể tiếp cận thị trường đại chúng một cách nhanh chóng và bùng nổ nhất.

Chiến lược mới không chỉ định hình lại tương lai của Apple mà còn mở đường cho một dòng sản phẩm hoàn toàn mới với tên gọi nội bộ là iPhone Ultra. Hãng định vị đây là một thiết bị siêu cao cấp, vượt xa những phiên bản iPhone thông thường. Mọi tinh hoa từ thiết kế bản lề phức tạp cho đến màn hình linh hoạt đắt đỏ đều sẽ hội tụ trên thiết bị này.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất đối với người dùng hiện nay chính là chi phí. Ban đầu, Apple kỳ vọng mức giá khởi điểm cho iPhone Ultra rơi vào khoảng 1.999 USD. Thế nhưng, tình trạng thiếu hụt bộ nhớ và chi phí linh kiện leo thang trong thời gian qua đã buộc hãng phải cân nhắc đẩy giá lên mức 2.199 USD.

Đáng chú ý, những phiên bản sở hữu dung lượng lưu trữ lớn hơn có khả năng tiến sát mốc 3.000 USD (khoảng 78 triệu đồng) một con số chưa từng có trong lịch sử Apple. Để dễ hình dung về mức độ đắt đỏ, mức giá này cao gấp gần ba lần một chiếc iPhone tiêu chuẩn hiện tại và đắt hơn khoảng 1.100 USD so với dòng iPhone 17 Pro. Điều này biến iPhone Ultra không chỉ là một thiết bị liên lạc mà còn là một món đồ công nghệ vô cùng xa xỉ.

Theo kế hoạch, Apple sẽ tổ chức sự kiện "Surprise and shine" vào 10 giờ sáng 9/9 (giờ Thái Bình Dương), tức 0 giờ ngày 10/9 (giờ Việt Nam). Tâm điểm của sự kiện là các sản phẩm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max cùng chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng.

Theo 9to5Mac