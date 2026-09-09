Lộ giá bán và cấu hình iPhone Ultra màn hình gập trước giờ G

Ngay trước thềm sự kiện mùa thu thường niên của Apple, thông tin chi tiết về mẫu điện thoại gập đầu tiên mang tên iPhone Ultra đã xuất hiện, hé lộ bước chuyển mình táo bạo của hãng về cả công nghệ phần cứng lẫn chiến lược định giá.

Báo cáo mới nhất từ đơn vị nghiên cứu thị trường TrendForce cho biết iPhone Ultra sẽ chính thức được giới thiệu tại sự kiện ngày 9/9 này. Mẫu máy được dự đoán có giá mở bán dao động từ 2.099 đến 2.299 USD (khoảng 54,7 đến 59,9 triệu đồng) cho bản tiêu chuẩn. Đáng chú ý, phiên bản sở hữu dung lượng cao cấp nhất có thể chạm mốc trên 3.000 USD (tương đương 78,2 triệu đồng).

Mức giá kỷ lục này chính thức đưa iPhone Ultra trở thành thiết bị di động đắt đỏ nhất lịch sử Apple, bỏ xa mức khởi điểm 1.199 USD (khoảng 31,2 triệu đồng) của iPhone 17 Pro Max để tạo dựng vị thế hoàn toàn tách biệt trong phân khúc smartphone cao cấp.

Thiết kế của mẫu iPhone gập thế hệ mới sở hữu cấu trúc màn hình kép tối ưu cho cả nhu cầu sử dụng nhanh lẫn làm việc chuyên sâu. Mặt ngoài là màn hình OLED 5,5 inch nhỏ gọn, trong khi màn hình gập chính bên trong mở rộng lên tới 7,8 inch chuẩn OLED. Nhờ tích hợp công nghệ ProMotion tần số quét thích ứng 120 Hz, thiết bị mang lại chuyển động mượt mà và tối ưu hóa năng lượng cho các tác vụ đa nhiệm.

Bên cạnh cải tiến hiển thị, Apple dự kiến trang bị cảm biến sinh trắc học Touch ID tích hợp ở cạnh bên để phục vụ mở khóa nhanh, giúp người dùng thao tác tiện lợi dù thiết bị đang mở rộng hay gập lại.

Sức mạnh bên trong của iPhone Ultra đến từ con chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nm tiên tiến bậc nhất của đối tác TSMC, kết hợp cùng dung lượng RAM 12 GB. Cấu hình này bảo đảm khả năng xử lý mượt mà các tác vụ trí tuệ nhân tạo phức tạp cũng như đồ họa chuyên sâu. Nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trữ đa dạng của người dùng cao cấp, Apple đưa ra 4 tùy chọn dung lượng gồm 256 GB, 512 GB, 1 TB và mức tối đa lên tới 2 TB.

Hệ thống nhiếp ảnh của máy cũng được tối ưu hóa cho form dáng gập siêu mỏng. Mặt trước trang bị camera selfie 24 MP phục vụ gọi video sắc nét, trong khi cụm camera kép phía sau là sự kết hợp giữa hai cảm biến cùng độ phân giải 48 MP, bao gồm một camera chính góc rộng và một camera góc siêu rộng.

Chỉ còn ít ngày trước giờ G, sự xuất hiện của iPhone Ultra đang trở thành tâm điểm của giới mộ điệu toàn cầu. Không chỉ mở ra chương mới cho hệ sinh thái Apple, mẫu máy gập đầu tiên này còn được kỳ vọng sẽ định hình lại cuộc đua phần cứng trên toàn thị trường di động trong thời gian tới.