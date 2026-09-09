Công an cảnh báo quan trọng liên quan đến tài khoản ngân hàng

Lợi dụng nhu cầu tìm việc làm thêm, kiếm tiền nhanh của một bộ phận người dân, các đối tượng đã tìm cách thuê, mua tài khoản ngân hàng để sử dụng vào nhiều hoạt động phạm pháp.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, trong thời đại thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến, tài khoản ngân hàng trở thành công cụ thiết yếu trong giao dịch, mua bán và chuyển nhận tiền. Thời gian gần đây, những lời mời như “mở tài khoản ngân hàng được trả tiền”, “mỗi tài khoản nhận vài trăm nghìn đồng”, “làm hồ sơ nhận hoa hồng” đang được sử dụng để đánh vào nhu cầu kiếm thêm thu nhập của người trẻ. Đằng sau khoản tiền tưởng như dễ kiếm có thể là việc căn cước, dữ liệu khuôn mặt và tài khoản ngân hàng mang tên mình bị người khác thu gom, mua bán hoặc sử dụng vào hành vi vi phạm pháp luật.

Cảnh báo tình trạng lôi kéo người dân mở, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng để tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật

Thủ đoạn của các nhóm đối tượng thường bắt đầu bằng những bài đăng tuyển dụng trên mạng xã hội với tiêu chí vô cùng đơn giản, hoàn toàn không đòi hỏi kinh nghiệm. Đánh trúng vào nhu cầu muốn kiếm thêm thu nhập nhanh chóng của học sinh, sinh viên và người lao động, chúng tiếp cận và đưa ra yêu cầu cung cấp hình ảnh căn cước công dân, ảnh chân dung hoặc thực hiện xác thực khuôn mặt để mở một loạt tài khoản ngân hàng.

Đổi lại sự hợp tác này, người tham gia được hứa hẹn trả tiền công hoặc nhận mức hoa hồng vô cùng hậu hĩnh. Tuy nhiên, nạn nhân không hề biết rằng ngay sau khi bàn giao, những tài khoản mang tên mình sẽ lập tức bị biến thành công cụ đắc lực để nhận và chuyển dòng tiền bẩn liên quan đến các phi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc qua mạng hoặc hàng loạt giao dịch bất hợp pháp khác.

Người dân hoàn toàn có thể nhận diện chiêu trò lừa đảo này nếu giữ được sự tỉnh táo trước những công việc không yêu cầu chuyên môn nhưng lại hứa hẹn trả tiền ngay lập tức. Dấu hiệu đáng ngờ nhất là khi người tuyển dụng yêu cầu bạn mở tài khoản tại rất nhiều ngân hàng khác nhau cùng lúc, sau đó đòi hỏi phải gửi toàn bộ ảnh căn cước, video khuôn mặt, hoặc thậm chí yêu cầu bàn giao cả thẻ ngân hàng vật lý, SIM điện thoại, thông tin đăng nhập và mã OTP.

Để làm cho nạn nhân chủ quan và ngoan ngoãn làm theo, các đối tượng lừa đảo thường xuyên tung ra những lời lẽ trấn an đầy ngon ngọt. Chúng thường khẳng định rằng việc này chỉ là mở tài khoản để nhận tiền giải ngân, hoàn toàn không liên quan đến pháp luật, hoặc hướng dẫn nạn nhân chỉ cần hoàn thành thủ tục rồi xóa ứng dụng là sẽ an toàn tuyệt đối. Thực chất, đây chỉ là liều thuốc an thần để nạn nhân giao nộp toàn quyền kiểm soát tài chính của mình cho kẻ xấu.

Trước tình trạng lôi kéo người dân mở, cho thuê và mượn tài khoản ngân hàng đang diễn biến vô cùng phức tạp, Công an xã Phú Hòa 2 đã đưa ra những khuyến cáo. Người dân tuyệt đối không cho thuê, cho mượn, bán hoặc giao quyền sử dụng tài khoản ngân hàng của mình cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức. Mọi thông tin cá nhân nhạy cảm như ảnh căn cước, mật khẩu, mã OTP và đặc biệt là dữ liệu sinh trắc học cần được bảo vệ như tài sản vô giá.

Cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh, người dân tuyệt đối không đứng tên mở tài khoản theo yêu cầu của người lạ nếu bản thân không trực tiếp quản lý và sử dụng. Khi nhận được bất kỳ lời mời việc làm nào có những dấu hiệu khả nghi kể trên, điều đầu tiên cần làm là phải xác minh thật rõ ràng danh tính người tuyển dụng, tính pháp lý của doanh nghiệp cũng như bản chất thực sự của công việc.

Trong trường hợp có cơ sở nghi ngờ tài khoản ngân hàng hoặc thông tin cá nhân của mình đã bị kẻ gian lợi dụng, bạn cần lập tức liên hệ với tổng đài ngân hàng để yêu cầu phong tỏa tài khoản, đồng thời nhanh chóng mang theo giấy tờ tùy thân đến trình báo tại cơ quan Công an gần nhất. Đừng bao giờ dại dột đánh đổi sự an toàn của dữ liệu căn cước, khuôn mặt và quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng chỉ để nhận lấy một khoản tiền nhỏ giăng sẵn trước mắt.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Đắk Lắk