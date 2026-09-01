Tính năng trên Google Maps mà người chạy xe nên biết

Tính năng có sẵn trên Google Maps này có thể giúp tiết kiệm đáng kể thời gian di chuyển nếu được sử dụng trước khi đi.

Google Maps từ lâu đã được sử dụng như một công cụ chỉ đường quen thuộc, đặc biệt với người thường xuyên di chuyển bằng ô tô hoặc xe máy.

Tuy nhiên, ngoài việc đưa ra lộ trình từ điểm xuất phát đến điểm đến, ứng dụng còn cung cấp nhiều thông tin giúp người dùng có thêm cơ sở để lựa chọn đường đi.

Trong đó, tình trạng giao thông là dữ liệu đáng chú ý khi di chuyển vào giờ cao điểm. Thay vì chờ đến khi đi vào một tuyến đường đông xe mới tìm cách đổi hướng, người dùng có thể kiểm tra trước tình hình trên bản đồ và chủ động điều chỉnh hành trình.

Cách bật lớp giao thông trên Google Maps

Google Maps có sẵn lớp Giao thông (Traffic) để người dùng theo dõi tình trạng đường sá. Để kích hoạt, người dùng mở ứng dụng, nhấn vào biểu tượng Lớp bản đồ ở góc trên màn hình, sau đó chọn Giao thông.

Việc theo dõi tổng thể tình trạng giao thông trước khi xuất phát giúp người dùng chủ động lựa chọn lộ trình hoặc điều chỉnh thời điểm di chuyển, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào gợi ý dẫn đường trong quá trình di chuyển. (Ảnh chụp màn hình)

Sau khi được bật, các tuyến đường trên bản đồ sẽ được hiển thị bằng những màu sắc khác nhau, tương ứng với mức độ lưu thông tại thời điểm kiểm tra.

Thông thường, màu xanh lá cho thấy giao thông đang lưu thông tương đối thuận lợi. Màu cam thể hiện mật độ phương tiện tăng cao, trong khi màu đỏ cho biết giao thông đang chậm. Những đoạn có màu đỏ đậm thường là khu vực có tốc độ di chuyển thấp hơn và nguy cơ ùn tắc cao.

Nhờ lớp dữ liệu này, người dùng có thể quan sát tình hình giao thông trên nhiều tuyến đường cùng lúc, kể cả khi chưa nhập điểm đến.

Có thể kiểm tra trước khi xuất phát

Với người thường xuyên di chuyển trong đô thị, việc kiểm tra giao thông trước khi lên đường có thể giúp chủ động hơn trong việc lựa chọn lộ trình. Chẳng hạn, nếu tuyến đường quen thuộc đang xuất hiện nhiều đoạn màu đỏ, người dùng có thể cân nhắc một tuyến thay thế ít ùn tắc hơn.

Khi nhập điểm đến, Google Maps cũng có thể sử dụng dữ liệu giao thông để ước tính thời gian di chuyển và đưa ra các phương án đường đi. Trong trường hợp tình hình giao thông thay đổi, thời gian dự kiến hoặc tuyến đường được đề xuất cũng có thể được cập nhật.

Lưu ý: Một điểm cần lưu ý là thông tin hiển thị trên Google Maps phản ánh tình trạng giao thông tại thời điểm người dùng kiểm tra. Do đó, màu sắc của một tuyến đường có thể thay đổi sau vài phút khi mật độ phương tiện hoặc tốc độ lưu thông biến động.

Người dùng cũng không nên chỉ dựa vào màu sắc để quyết định toàn bộ hành trình. Khoảng cách, thời gian dự kiến, loại phương tiện và tình trạng thực tế trên đường vẫn là những yếu tố cần được cân nhắc.

Việc bật lớp Giao thông trước khi xuất phát vì vậy có thể được xem như một bước kiểm tra nhanh, giúp người chạy xe có thêm thông tin trước khi lựa chọn lộ trình, nhất là trong những thời điểm đường phố thường xuyên đông đúc.