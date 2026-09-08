Huawei giấu công nghệ lạ trong máy gập ba mới

Sau 2 thế hệ bán hơn 1 triệu máy, Huawei đổi cách gập màn hình và bổ sung loạt tính năng chưa từng có trên điện thoại gập ba

Huawei chính thức ra mắt HUAWEI Mate XT 2 Ultimate Design chiều 7/9, thế hệ thứ ba của dòng điện thoại gập ba từng mở màn phân khúc này hồi 2024. Thay vì giữ kiểu gập chữ Z như 2 đời trước, máy chuyển sang cơ chế gập mới mà Huawei gọi là "gập cánh", gập cả 2 cạnh màn hình vào bên trong để bảo vệ tấm nền chính, đồng thời bổ sung thêm một màn hình phụ độc lập ở mặt ngoài.

Khi mở hết cỡ, Mate XT 2 có màn chính 10,2 inch độ phân giải 3K, tỉ lệ khung hình 12,8:9. Màn phụ bên ngoài rộng 6,5 inch, độ phân giải 2.442 x 1.140 pixel, đạt độ sáng đỉnh 6.500 nit và tần số quét thích ứng 120Hz. Máy dày 12,3 mm khi gập lại, mỏng nhất 3,5 mm khi mở phẳng - tương đương độ dày một chiếc điện thoại thường. Báo chí Trung Quốc ước tính máy nặng khoảng 290g dựa trên trải nghiệm thực tế, Huawei chưa công bố số liệu chính thức.

Về sức mạnh xử lý, Mate XT 2 là điện thoại đầu tiên dùng chip Kirin 9050 Pro, phiên bản Huawei gọi là chip mạnh nhất từng sản xuất. So với Mate XTs, hãng công bố hiệu năng tổng thể tăng 42%, nhân xử lý đơn nhân tăng 24%, đa nhân tăng 52% - đủ để mở file dung lượng lớn nhanh hơn 50%. Chip đi kèm GPU Maleoon hỗ trợ dò tia thời gian thực với 50 triệu tia sáng, tăng hiệu năng dựng hình 142%, cùng NPU kiến trúc Da Vinci chạy được mô hình AI đa phương thức 30 tỷ tham số ngay trên máy mà không cần kết nối máy chủ.

Tính năng gây chú ý nhất là màn hình chống nhìn trộm bằng phần cứng - lần đầu xuất hiện trên điện thoại gập. Cơ chế này dùng thiết kế điểm ảnh kép độc lập, khi bật lên chỉ người nhìn thẳng vào máy mới thấy nội dung, nhìn từ góc nghiêng màn hình sẽ tối đen. Người dùng bật tắt bằng cách chạm đúp vào màn phụ hoặc dùng phím tắt, không ảnh hưởng độ sáng hay độ chính xác màu khi xem chính diện - khác với miếng dán chống nhìn trộm thông thường vốn làm giảm độ sáng và khó tắt mở linh hoạt. Máy còn có thể dựng đứng 2 cánh màn hình để tạo vách ngăn vật lý khi ngồi cạnh người khác ở nơi công cộng. Ngoài ra, Mate XT 2 là điện thoại gập đầu tiên có chức năng đo điện tâm đồ, đã được cấp giấy phép thiết bị y tế loại 2 tại Trung Quốc.

Về camera, máy trang bị 4 camera sau: camera chính cảm biến 1/1,28 inch độ phân giải 50 MP, khẩu độ biến thiên vật lý từ F1,49 đến F4,0, hỗ trợ dải tương phản động 18 EV - tức chụp rõ nét cả vùng sáng lẫn vùng tối trong cùng một khung hình khó. Camera tele periscope cũng 50 MP, khẩu độ F2,2, zoom quang 3,5 lần kèm chống rung quang học. Camera siêu rộng độ phân giải 40 MP. Đi kèm là cảm biến hiệu chỉnh màu thế hệ 3, Huawei công bố khả năng tái tạo màu chính xác hơn 95% so với thế hệ trước.

Về độ bền, Mate XT 2 là điện thoại gập ba đầu tiên đạt chuẩn chống bụi, chống nước IP58/59. Mặt kính ngoài dùng loại mới chịu va đập tốt hơn 30 lần, chống trầy xước tốt hơn 16 lần so với kính thường; màn trong dùng lớp phủ composite nhiều lớp giúp khả năng chịu va đập tăng 200% so với thế hệ trước.

Pin của máy giữ nguyên dung lượng 5.600mAh (giá trị điển hình) như 2 thế hệ trước, hỗ trợ sạc dây 66W và sạc không dây 50W. Máy chạy HarmonyOS 7, hệ điều hành đã tách hoàn toàn khỏi nền tảng Android.

Mate XT 2 có 3 màu: đen huyền, trắng hạo, tím gấm, mở bán tại Trung Quốc từ 12/9 với 4 phiên bản: 16 GB + 256 GB giá 19.999 tệ (khoảng 77,6 triệu đồng), 16 GB + 512 GB giá 21.999 tệ (khoảng 85,4 triệu đồng), 16 GB + 1 TB giá 23.999 tệ (khoảng 93,1 triệu đồng) và bản 16 GB + 1 TB kèm màn chống nhìn trộm giá 24.999 tệ (khoảng 97 triệu đồng). Huawei còn bán riêng bút cảm ứng M-Pen 3 Mini giá 1.199 tệ (khoảng 4,7 triệu đồng) và bộ ống kính tăng tiêu cự cho phép zoom quang tới 13,5 lần, giá 1.499 tệ (khoảng 5,8 triệu đồng). Người mua máy được tặng kèm ốp bảo vệ có giá đỡ xoay trị giá 499 tệ (khoảng 1,9 triệu đồng).

Giá bán Mate XT 2 khởi điểm từ 19.999 tệ, tương đương gần 80 triệu đồng

Hiện chưa có thông tin liệu Huawei có phân phối chiếc Mate XT 2 bên ngoài thị trường Trung Quốc hay không. Tại Việt Nam, Huawei mới chỉ bán chính hãng chiếc điện thoại gập Mate X7 giá hiện tại khoảng 45 triệu đồng.