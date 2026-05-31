Huawei ra mắt mẫu smartwatch mới

Huawei vừa giới thiệu dòng đồng hồ thông minh WATCH FIT 5 Series tại Việt Nam, gồm hai phiên bản tiêu chuẩn và Pro. Đây là thế hệ mới nhất của dòng WATCH FIT sau khi sản phẩm được công bố toàn cầu hồi đầu tháng 5.

So với thế hệ trước, WATCH FIT 5 Series có một số thay đổi về thiết kế và tính năng. Phiên bản tiêu chuẩn được bán với 5 tùy chọn màu sắc, trong khi phiên bản Pro có 3 màu.

Về màn hình, WATCH FIT 5 sử dụng tấm nền AMOLED 1,82 inch, còn WATCH FIT 5 Pro có màn hình AMOLED 1,92 inch. Độ sáng tối đa lần lượt là 2.500 nit và 3.000 nit.

Ở mảng theo dõi vận động, Huawei bổ sung tính năng Mini-Workout với các bài tập ngắn có thể thực hiện trong thời gian từ vài chục giây đến vài phút. Đồng hồ cũng hỗ trợ theo dõi dữ liệu đối với một số môn thể thao dùng vợt thông qua các ứng dụng bên thứ ba.

Thiết bị có khả năng tự động nhận diện hoạt động đạp xe và hiển thị một số chỉ số luyện tập theo thời gian thực. Trên phiên bản Pro, Huawei bổ sung các chế độ dành cho chạy địa hình và golf. Theo công bố của hãng, đồng hồ có thể truy cập dữ liệu của hơn 17.000 sân golf trên toàn cầu.

Về sức khỏe, WATCH FIT 5 Pro được trang bị các tính năng theo dõi nhịp tim, điện tâm đồ (ECG), cảnh báo rung nhĩ và đánh giá độ cứng động mạch. Ngoài ra, sản phẩm còn có tính năng đánh giá nguy cơ tiểu đường và theo dõi chu kỳ kinh nguyệt thông qua cảm biến nhiệt độ cổ tay.

Huawei cho biết WATCH FIT 5 Series có thời lượng pin tối đa 10 ngày trong điều kiện sử dụng tiêu chuẩn và khoảng 7 ngày với tần suất sử dụng thường xuyên.

Tại Việt Nam, sản phẩm hỗ trợ thanh toán bằng mã QR thông qua ví điện tử MoMo. WATCH FIT 5 Series được mở bán từ ngày 29/5. Giá niêm yết của phiên bản tiêu chuẩn là 3,69 triệu đồng, trong khi phiên bản Pro có giá 5,49 triệu đồng.