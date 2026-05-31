Dreame tung loạt sản phẩm mới tại Việt Nam

Đợt ra mắt lần này của Dreame gồm 5 sản phẩm mới.

Dreame Technology vừa giới thiệu thêm nhiều thiết bị gia dụng thông minh tại thị trường Việt Nam, thuộc các nhóm sản phẩm như máy hút bụi lau nhà, robot hút bụi, máy lọc không khí và thiết bị vệ sinh nệm.

Đợt ra mắt lần này gồm 5 sản phẩm mới là H16 Pro TriForce, H16 Steam, robot hút bụi D30 Ultra CE, máy lọc không khí FP10 và máy hút bụi giường nệm D20 Aura.

H16 Pro TriForce là mẫu máy hút bụi lau nhà đầu tiên trong danh mục mới. Thiết bị kết hợp ba phương thức làm sạch gồm hơi nước nhiệt độ cao, lau nước nóng và dung dịch tạo bọt. Hệ thống hơi nước có thể hỗ trợ làm sạch và giảm vi khuẩn trên bề mặt sàn, trong khi chế độ lau nước nóng được thiết kế để xử lý các vết bẩn cứng đầu như dầu mỡ.

H16 Pro TriForce

Máy được trang bị lực hút công bố 30.000Pa cùng cảm biến nhận diện mức độ bẩn để tự động điều chỉnh chế độ vận hành. Thiết bị cũng tích hợp tính năng tự làm sạch và sấy khô con lăn sau khi sử dụng.

Phiên bản H16 Steam hướng tới nhóm người dùng phổ thông hơn. Sản phẩm sử dụng hơi nước nhiệt độ cao kết hợp lực hút 28.000Pa, đồng thời có thiết kế ngả phẳng giúp tiếp cận các khu vực thấp như gầm giường hoặc gầm sofa.

H16 Steam

Ở phân khúc robot hút bụi, Dreame giới thiệu D30 Ultra CE với các tính năng tự động hóa trong quá trình vệ sinh. Trong khi đó, FP10 là mẫu máy lọc không khí mới của hãng, sử dụng hệ thống lọc nhiều lớp cùng bộ lọc HEPA 14 nhằm xử lý bụi mịn, lông thú cưng và các tác nhân gây mùi trong không khí.

D30 Ultra CE

FP10

Sản phẩm còn lại là D20 Aura, thiết bị vệ sinh giường nệm được trang bị lực hút 16.000Pa, hệ thống rung tần số cao, đèn UV và chức năng sấy khí nóng. Máy đi kèm trạm thu gom bụi tự động nhằm giảm tần suất người dùng phải vệ sinh hộp chứa bụi.

D20 Aura

H16 Pro TriForce dự kiến được bán ra từ đầu tháng 6 với giá 19,99 triệu đồng. Các sản phẩm còn lại đã lên kệ, gồm H16 Steam giá 11,99 triệu đồng, D30 Ultra CE giá 10,99 triệu đồng, FP10 giá 12,99 triệu đồng và D20 Aura giá 3,19 triệu đồng.