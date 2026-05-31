Thông tin quan trọng đến tất cả người dân cả nước đang dùng VNeID

Chỉ vài năm nữa, 100% đối tượng nhận các khoản hỗ trợ, hưu trí và chi trả an sinh xã hội được tích hợp trên VNeID.

Biến VNeID thành "siêu ứng dụng" trung tâm của hệ sinh thái số

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng mới đây đã ký Quyết định số 940/QĐ-TTg ngày 26/5/2026 phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đề án đặt mục tiêu phát triển VNeID trở thành “siêu ứng dụng”, đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái số quốc gia, phục vụ người dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước trong thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch điện tử và khai thác các tiện ích số.

Theo Đề án, VNeID sẽ được phát triển thành nền tảng số quốc gia an toàn, hiện đại, có khả năng mở rộng cao, đáp ứng hiệu quả nhu cầu giao dịch số ngày càng lớn của xã hội. Đồng thời, đây cũng sẽ là nền tảng số tin cậy để kết nối, chia sẻ, xác thực thông tin giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức và doanh nghiệp; góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Đề án xác định nhiều mục tiêu quan trọng trong từng giai đoạn phát triển. Đến năm 2028, phấn đấu hoàn thành việc đồng bộ khung thể chế, cơ chế, chính sách nhằm tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất cho việc phát triển, vận hành và mở rộng VNeID. Đồng thời, hoàn thành triển khai 100% hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, phần mềm phục vụ nâng cấp tổng thể hệ thống VNeID và phát triển ứng dụng này thành “siêu ứng dụng”.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc mở rộng hệ sinh thái tiện ích số trên VNeID. Theo mục tiêu đề ra, đến hết năm 2028, phấn đấu tích hợp khoảng 50% tiện ích số thiết yếu phục vụ nhu cầu giao dịch số của người dân, doanh nghiệp và cơ quan, tổ chức. 100% tài khoản định danh điện tử cho cá nhân, tổ chức đủ điều kiện sẽ được cấp theo nhu cầu; đồng thời 100% giấy tờ công dân, tổ chức theo quy định pháp luật về định danh và xác thực điện tử sẽ được tích hợp lên VNeID.

Đặc biệt, Đề án đặt mục tiêu đến năm 2028, 100% đối tượng nhận các khoản hỗ trợ, hưu trí và chi trả an sinh xã hội được tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử trên VNeID. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, tăng tính minh bạch, thuận tiện trong chi trả chính sách an sinh xã hội và các dịch vụ công.

Cùng với đó, 100% thuê bao di động sẽ được đăng ký, xác thực thông tin trên VNeID; 80% công dân đủ điều kiện được cấp chứng thư chữ ký số để sử dụng trong các dịch vụ công trực tuyến và các giao dịch điện tử. Đề án cũng định hướng bước đầu tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống nhằm nâng cao trải nghiệm, hỗ trợ cá nhân hóa dịch vụ cho người dùng.

Đến năm 2030, mục tiêu tiếp tục mở rộng và hoàn thiện toàn diện hệ sinh thái số trên VNeID. Theo đó, 100% công dân có tài khoản VNeID mức độ 2 và được tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử khi có nhu cầu. 100% công dân đủ điều kiện được cấp chứng thư chữ ký số để sử dụng trong các dịch vụ công trực tuyến; đồng thời hoàn thiện các dịch vụ tin cậy phục vụ giao dịch dân sự của người dân và doanh nghiệp.

Đáng chú ý, đến năm 2030, phấn đấu 70% tiện ích, dịch vụ trên VNeID được tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm cá nhân hóa và nâng cao trải nghiệm người dùng; 70% người dùng sử dụng thanh toán không tiền mặt, thanh toán hóa đơn thiết yếu thông qua VNeID; 70% người dùng thường xuyên truy cập và sử dụng các dịch vụ, tiện ích trong hệ sinh thái VNeID.

Tầm nhìn đến năm 2045, VNeID tiếp tục được mở rộng hệ sinh thái tiện ích số, nâng cấp hạ tầng công nghệ hiện đại, bảo đảm hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt. Mục tiêu đặt ra là 100% tiện ích, dịch vụ được tích hợp trí tuệ nhân tạo; 100% người dùng được trải nghiệm thanh toán không tiền mặt và 90% người dùng thường xuyên sử dụng các tiện ích trong hệ sinh thái VNeID.

Hoàn thiện thể chế và nâng cấp hạ tầng bảo mật đáp ứng quy mô hơn 100 triệu dân

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Đề án đưa ra nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, Bộ Công an được giao chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến định danh và xác thực điện tử, giao dịch điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan đến việc khai thác, sử dụng VNeID.

Bộ Công an cũng sẽ tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Định danh và xác thực điện tử cùng các văn bản hướng dẫn thi hành; trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về phát triển công dân số nhằm xác định rõ giá trị pháp lý, điều kiện sử dụng và trách nhiệm của các chủ thể khi sử dụng VNeID trong các giao dịch hành chính, dân sự và thương mại.

Song song với hoàn thiện thể chế, Bộ Công an sẽ chủ trì điều chỉnh kiến trúc, nâng cấp tổng thể VNeID giai đoạn 2026 - 2030 theo hướng hiện đại, đồng bộ, có khả năng mở rộng linh hoạt, đáp ứng quy mô trên 100 triệu dân và tích hợp nhiều ứng dụng thành phần, dịch vụ số khác nhau.

Đề án cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống. Theo đó, các cơ quan chức năng sẽ triển khai các biện pháp bảo mật toàn diện, đa lớp; nâng cấp hệ thống giám sát an ninh mạng, giám sát giao dịch, cảnh báo sớm; xây dựng các phương án dự phòng, khôi phục dữ liệu và duy trì hoạt động liên tục của hệ thống trong mọi tình huống.

Cùng với hạ tầng công nghệ, công tác đào tạo nhân lực và hỗ trợ người dùng cũng được đặc biệt quan tâm. Các bộ, ngành, địa phương sẽ tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ trực tiếp vận hành hệ thống; tăng cường hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong quá trình sử dụng VNeID, nhất là nhóm yếu thế, người dân vùng sâu, vùng xa, người hạn chế kỹ năng số.

Đề án cũng khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ, cơ sở đào tạo, học viện, nhà trường đồng hành cùng Bộ Công an trong nghiên cứu, thử nghiệm và triển khai các mô hình dịch vụ, tiện ích số mới trên VNeID; qua đó góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển hệ sinh thái số quốc gia một cách bền vững.