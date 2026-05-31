(NLĐO)- Khi đi khám, chữa bệnh chỉ cần mở lại thẻ BHYT này trên VNeID và xuất trình cho nhân viên y tế để thay thế cho thẻ giấy.

Theo Công văn 168/BHXH-QLT năm 2025 từ ngày 1-6-2025, đối với các trường hợp đề nghị cấp lại, cấp đổi thẻ BHYT, được thực hiện trên ứng dụng BHXH số (VssID), ứng dụng định danh điện tử (VneID) và sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, VneID; căn cước công dân (CCCD) có gắn chip để đi khám, chữa bệnh thay cho thẻ BHYT bản giấy.

Nhưng đến nay, nhiều bạn đọc cho biết vẫn chưa biết cách cập nhật thông tin thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID.

Dưới đây là thông tin về "Cách cập nhật thẻ BHYT trên VNeID 2026 chi tiết"

Cách cập nhật thông tin thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID mới nhất 2026

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID và truy cập vào mục "Ví giấy tờ"

Bước 2: Tiếp tục chọn vào mục Thẻ BHYT và nhập mật khẩu.

Tiếp tục chọn vào mục Thẻ BHYT và nhập mật khẩu.

Bước 3: Nhấp chọn dấu "Ba chấm" Nhấp chọn dấu "Ba chấm"

Bước 4: Nhấp chọn "Gửi yêu cầu cập nhật thông tin mới" Nhấp chọn "Gửi yêu cầu cập nhật thông tin mới"

Bước 5: Sau khi cập nhật thông tin, màn hình chính thông báo hiển thị "Thông báo tạo yêu cầu cập nhật thông tin thành công",

Tiếp tục nhấp chọn "Đóng".

Sau khi cập nhật thông tin, màn hình chính thông báo hiển thị "Thông báo tạo yêu cầu cập nhật thông tin thành công", tiếp tục nhấp chọn "Đóng".

Lưu ý: Khi đi khám, chữa bệnh, bạn chỉ cần mở lại thẻ BHYT này trên VNeID và xuất trình cho nhân viên y tế để thay thế cho thẻ giấy.



