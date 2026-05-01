'Xe ga quốc dân' giá 35 triệu đồng ra mắt: trang bị siêu xịn, dễ dàng thay thế Honda Vision

Mẫu xe tay ga của Yamaha gây ấn tượng với thiết kế và trang bị hiện đại không kém Honda Vision.

Yamaha Motor Philippines vừa chính thức giới thiệu phiên bản mới của mẫu xe tay ga Yamaha Mio Gear S, đồng thời khởi động chiến dịch truyền thông mới mang tên “Play Your Way”. Mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng trẻ, năng động với nhu cầu di chuyển linh hoạt trong đô thị, kết hợp giữa tính thực dụng và phong cách sống hiện đại.

Theo Yamaha, Mio Gear S được phát triển dành cho những người thường xuyên di chuyển trong cuộc sống hàng ngày, từ đi làm, tập luyện thể thao, gặp gỡ bạn bè cho tới những chuyến khám phá thành phố ngẫu hứng. Hãng định vị mẫu xe này như một phương tiện đồng hành với lối sống năng động thay vì chỉ đơn thuần là một chiếc xe tay ga phục vụ nhu cầu đi lại.

Về thiết kế, Yamaha Mio Gear S sử dụng khung Underbone, kết hợp hệ thống giảm xóc trước dạng ống lồng và giảm xóc sau lò xo đơn. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim 14 inch đi kèm lốp không săm kích thước 80/80 phía trước và 100/70 phía sau. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa thủy lực ở bánh trước và phanh tang trống ở bánh sau.

Một trong những điểm đáng chú ý của mẫu xe là trọng lượng chỉ 95 kg, giúp người lái dễ dàng điều khiển trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc. Đây cũng là yếu tố giúp Mio Gear S phù hợp với nhiều nhóm khách hàng, bao gồm cả người mới làm quen với xe tay ga.

Xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số hiện đại, cung cấp đầy đủ các thông tin vận hành cần thiết. Yamaha cũng tích hợp cổng sạc điện cho các thiết bị di động, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện thoại thường xuyên của người dùng hiện nay.

Tính thực dụng tiếp tục được nhấn mạnh với khoang chứa đồ dưới yên dung tích 18,6 lít, đủ không gian để chứa nhiều vật dụng cá nhân. Bệ để chân rộng cũng hỗ trợ việc mang theo đồ đạc cồng kềnh thuận tiện hơn trong quá trình di chuyển hàng ngày.

Về khả năng vận hành, Mio Gear S sử dụng động cơ Blue Core dung tích 125 cc, xi-lanh đơn, 4 thì, SOHC, 2 van và làm mát bằng không khí. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 9,4 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,6 Nm tại 5.500 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số tự động CVT với truyền động dây đai, mang lại khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu.

Ngoài động cơ, Yamaha còn trang bị cho Mio Gear S nhiều tính năng phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày như hệ thống đèn LED toàn bộ xe, cổng sạc USB, cốp chứa đồ rộng, hệ thống ngắt động cơ tạm thời Start & Stop giúp tiết kiệm nhiên liệu, tính năng Answer Back hỗ trợ xác định vị trí xe bằng âm thanh và hệ thống khóa cơ truyền thống.

Tại thị trường Philippines, Yamaha Mio Gear S mới có giá bán 81.900 peso, tương đương khoảng 35 triệu đồng. Mức giá này được xem là khá hấp dẫn khi cạnh tranh cùng phân khúc với đối thủ Honda Vision. Xe được phân phối với ba tùy chọn màu sắc gồm Xám sứ, Xám bazan và Nâu mờ.

Với thiết kế gọn nhẹ, trang bị thực dụng cùng mức giá dễ tiếp cận, Yamaha Mio Gear S được kỳ vọng tiếp tục là một trong những lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe tay ga đô thị cỡ nhỏ, phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày của người dùng trẻ và các gia đình.