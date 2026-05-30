Lời khuyên cho tất cả những ai thường xuyên trao đổi công việc qua email

Để quản lý hộp thư khoa học và tối ưu việc trao đổi với đồng nghiệp, khách hàng hay đối tác, người dùng cũng nên duy trì một số thói quen hữu ích trong quá trình sử dụng email hằng ngày.

Dù các ứng dụng nhắn tin ngày càng phổ biến, email vẫn là công cụ giao tiếp quan trọng trong môi trường làm việc nhờ tính chuyên nghiệp và khả năng lưu trữ thông tin. Tuy nhiên, việc sử dụng email trong thời gian dài cũng khiến không ít người hình thành những thói quen chưa thực sự hiệu quả, làm ảnh hưởng tới năng suất công việc và tiềm ẩn những rủi ro không đáng có.

Dưới đây là một số lời khuyên dành cho những người thường xuyên làm việc qua email.

Đừng sử dụng một địa chỉ email cho mọi mục đích

Nhiều người có thói quen dùng chung một địa chỉ email để xử lý công việc, đăng ký mạng xã hội, mua sắm trực tuyến, nhận thông tin khuyến mãi hay tham gia các diễn đàn. Ban đầu điều này có vẻ tiện lợi, nhưng theo thời gian hộp thư sẽ nhanh chóng bị lấp đầy bởi hàng loạt email không liên quan đến công việc.

Khi lượng thư quảng cáo và thông báo tăng lên quá nhiều, những email quan trọng từ khách hàng hoặc đối tác có thể bị trôi xuống dưới và dễ bị bỏ sót. Vì vậy, người dùng nên tách biệt email công việc với email cá nhân hoặc email dùng để đăng ký các dịch vụ trực tuyến. Thói quen này không chỉ giúp quản lý thông tin hiệu quả hơn mà còn tạo sự chuyên nghiệp trong quá trình trao đổi công việc.

Việc phân loại email từ đầu sẽ giúp hộp thư gọn gàng hơn. Tuy nhiên, chỉ quản lý tốt email thôi là chưa đủ nếu người dùng chưa hình thành thói quen kiểm tra kỹ các thư nhận được mỗi ngày.

Luôn kiểm tra kỹ người gửi trước khi mở thư

Trong môi trường làm việc, việc nhận email từ khách hàng, đối tác hoặc nhà cung cấp diễn ra thường xuyên. Chính vì vậy, các đối tượng lừa đảo cũng ngày càng sử dụng nhiều hình thức giả mạo email để đánh lừa người nhận.

Không ít trường hợp email được thiết kế gần giống với địa chỉ của đối tác thật, chỉ khác một vài ký tự nhỏ khiến người dùng khó nhận ra nếu quan sát qua loa. Khi vội vàng mở tệp đính kèm hoặc bấm vào đường link trong thư, người dùng có thể vô tình làm lộ thông tin hoặc tải xuống các tệp không an toàn.

Do đó, trước khi thực hiện bất kỳ thao tác nào, hãy dành vài giây để kiểm tra kỹ địa chỉ người gửi, nội dung thư và các tệp đi kèm. Đây là bước đơn giản nhưng có thể giúp tránh được nhiều rủi ro trong công việc.

Bên cạnh việc kiểm tra các email nhận được, một vấn đề khác cũng khiến nhiều người đau đầu là hộp thư ngày càng trở nên lộn xộn bởi quá nhiều thư không cần thiết.

Thường xuyên dọn dẹp hộp thư và hủy các email quảng cáo

Sau nhiều năm sử dụng, hộp thư của nhiều người có thể chứa hàng trăm, thậm chí hàng nghìn email. Trong số đó, phần lớn là các thông báo tự động, thư quảng cáo hoặc bản tin đã đăng ký từ rất lâu nhưng không còn giá trị sử dụng.

Việc để quá nhiều email tồn tại trong hộp thư không chỉ khiến việc tìm kiếm thông tin mất thời gian mà còn làm tăng nguy cơ bỏ sót các nội dung quan trọng. Vì vậy, người dùng nên dành thời gian định kỳ để xóa những email không còn cần thiết và hủy đăng ký các bản tin không còn quan tâm.

Một hộp thư gọn gàng sẽ giúp việc theo dõi tiến độ công việc và tra cứu thông tin trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Khi hộp thư đã được quản lý hiệu quả hơn, người dùng cũng không nên quên rằng email hiện nay thường gắn với rất nhiều tài khoản và dịch vụ quan trọng khác.

Kiểm tra định kỳ thông tin khôi phục tài khoản

Đối với nhiều người, email không chỉ là công cụ làm việc mà còn là trung tâm quản lý hàng loạt tài khoản trực tuyến khác. Từ các nền tảng lưu trữ dữ liệu, phần mềm làm việc cho tới tài khoản ngân hàng điện tử, rất nhiều dịch vụ đều sử dụng email để xác thực và khôi phục quyền truy cập.

Tuy nhiên, không ít người đã sử dụng email trong nhiều năm nhưng chưa từng kiểm tra lại số điện thoại hoặc địa chỉ email khôi phục. Đến khi gặp sự cố đăng nhập hoặc quên mật khẩu, việc lấy lại tài khoản có thể trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Chính vì vậy, người dùng nên định kỳ rà soát thông tin bảo mật, cập nhật số điện thoại mới nếu có thay đổi và bảo đảm rằng các phương thức khôi phục tài khoản vẫn còn hoạt động.

Không chỉ là công cụ liên lạc, email hiện nay còn được nhiều người sử dụng như một nơi lưu trữ tài liệu làm việc. Tuy nhiên, đây lại là thói quen tiềm ẩn không ít rủi ro.

Người dùng có thể hoàn tác email khi chuyển nhầm

Không gì tệ hơn là gửi đi một email và ngay lập tức phát hiện ra email có lỗi chính tả hay gửi cho nhầm người. Tuy nhiên, vẫn có cách để bạn khắc phục sai sót đó. Gmail có tính năng cho phép người dùng hủy lệnh gửi email trong vài giây sau khi nhấn nút gửi.

Sau khi gửi email, nút hoàn tác sẽ xuất hiện ở phần dưới cùng bên trái của trang trong một khoảng thời gian ngắn. Để thay đổi thời gian hoàn tác email, người dùng cần truy cập vào Cài đặt -> Xem tất cả chế độ cài đặt -> Chung -> Hủy gửi .

Trong bối cảnh phần lớn hoạt động làm việc hiện nay đều gắn liền với môi trường số, email vẫn sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong giao tiếp và quản lý công việc.

Việc xây dựng những thói quen sử dụng email khoa học không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn góp phần nâng cao hiệu quả làm việc và hạn chế những rủi ro không đáng có trong quá trình trao đổi thông tin hằng ngày.