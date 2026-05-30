Công an thông tin về một loại giấy tờ quan trọng trên VNeID, người dân cần biết

Việc tích hợp dữ liệu giáo dục trên VNeID không chỉ giúp người dân thuận tiện trong quá trình học tập, tuyển sinh và xác thực thông tin mà còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục.

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, ngày 28/3/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/2026/NĐ-CP về quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/5/2026, tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai và mở rộng dữ liệu giáo dục trên ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Theo đó, hồ sơ học tập suốt đời của mỗi người dân sẽ từng bước được số hóa và tích hợp trên nền tảng định danh điện tử quốc gia. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng hệ sinh thái dữ liệu số, hướng tới việc kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả dữ liệu giữa các cơ quan, tổ chức và người dân.

Những dữ liệu giáo dục nào sẽ được tích hợp trên VNeID?

Cụ thể, học bạ điện tử sẽ ghi nhận quá trình học tập và kết quả rèn luyện của học sinh trong giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Các loại văn bằng, chứng chỉ được cấp sau khi hoàn thành chương trình giáo dục, đào tạo hoặc bồi dưỡng nâng cao trình độ cũng sẽ được tích hợp trên ứng dụng.

Bên cạnh đó, hệ thống còn cập nhật thông tin công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; kết quả học tập của người học trong các chương trình giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp; kết quả đánh giá năng lực do cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền thực hiện.

Ngoài ra, các thông tin liên quan đến giải thưởng, thành tích học tập, giấy xác nhận đang theo học tại cơ sở giáo dục cũng sẽ được số hóa và lưu trữ trên VNeID, góp phần hình thành hồ sơ học tập điện tử đầy đủ cho mỗi cá nhân.

Ảnh minh họa (Nguồn: Công an tỉnh Thái Nguyên)

Nhiều tiện ích từ việc tích hợp hồ sơ học tập trên VNeID

Việc tích hợp hồ sơ học tập suốt đời trên ứng dụng VNeID không chỉ giúp chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu giáo dục, giải pháp này còn mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho người học, phụ huynh, cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý.

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, người dân có thể dễ dàng tra cứu thông tin học tập, học bạ điện tử, văn bằng, chứng chỉ và các dữ liệu liên quan ngay trên điện thoại thông minh mà không cần mang theo nhiều loại giấy tờ như trước đây. Điều này góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí in ấn, lưu trữ hồ sơ và giảm bớt các thủ tục hành chính.

Đáng chú ý, dữ liệu giáo dục được tích hợp trên VNeID có giá trị pháp lý tương đương giấy tờ bản giấy theo quy định hiện hành. Vì vậy, trong quá trình tuyển sinh, chuyển trường hoặc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến giáo dục, người dân có thể sử dụng trực tiếp dữ liệu trên ứng dụng mà không cần sao y, chứng thực hồ sơ.

Việc liên thông dữ liệu giáo dục trên phạm vi toàn quốc cũng giúp quá trình xác minh thông tin học tập được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi hơn. Đây đồng thời là giải pháp góp phần nâng cao khả năng xác thực văn bằng, chứng chỉ, hạn chế tình trạng sử dụng giấy tờ giả hoặc văn bằng không hợp lệ trong học tập, tuyển dụng và các hoạt động khác.

Không chỉ vậy, học bạ điện tử trên VNeID còn hỗ trợ người học và phụ huynh theo dõi kết quả học tập mọi lúc, mọi nơi; tạo thuận lợi cho quá trình tuyển sinh, chuyển trường và thực hiện các thủ tục trực tuyến. Đồng thời, việc số hóa hồ sơ học tập cũng tạo nền tảng để kết nối với các dịch vụ công và tiện ích số khác trong tương lai, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục.

Ảnh minh họa (Nguồn: Công an tỉnh Thái Nguyên)

Song song với việc mở rộng dữ liệu giáo dục trên VNeID, các quy định về bảo mật thông tin cá nhân cũng được đặc biệt chú trọng. Các cơ sở giáo dục, tổ chức hoặc đơn vị có nhu cầu tra cứu thông tin học tập của học sinh, sinh viên phải được sự đồng ý của người học hoặc cha mẹ, người giám hộ hợp pháp thông qua cơ chế xác thực trên ứng dụng VNeID bằng mã QR hoặc mã OTP.

Quy định này giúp người dân chủ động quản lý và kiểm soát dữ liệu cá nhân, đồng thời hạn chế tình trạng khai thác hoặc sử dụng thông tin trái phép.

Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân chủ động cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất và sớm kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để thuận tiện trong quá trình học tập, tuyển sinh cũng như thực hiện các thủ tục hành chính trong thời gian tới.

(Nguồn: Công an tỉnh Thái Nguyên)