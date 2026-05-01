Người dùng Facebook, Instagram sắp phải trả tiền cho nhiều tính năng

Nhiều tính năng mới trên Facebook, Instagram và WhatsApp sẽ được thu phí.

Ngày 27/5, Meta giới thiệu các gói dịch vụ Facebook Plus, Instagram Plus và WhatsApp Plus với mức giá từ 2,99 USD đến 3,99 USD mỗi tháng. Theo công ty, các gói thuê bao này sẽ được triển khai trên phạm vi toàn cầu trong thời gian tới.

Cụ thể, Facebook Plus và Instagram Plus có giá 3,99 USD/tháng, cung cấp thêm các công cụ phân tích dữ liệu, khả năng xem lại lượt xem Stories, mở rộng phạm vi tiếp cận người dùng và nhiều tùy chọn tùy chỉnh hồ sơ cá nhân.

Trong khi đó, WhatsApp Plus được định vị như một gói nâng cao trải nghiệm cá nhân hóa với bộ sticker độc quyền, nhạc chuông riêng và giao diện chủ đề tùy chỉnh, có giá 2,99 USD/tháng.

Bà Naomi Gleit, Giám đốc sản phẩm của Meta, cho biết các gói dịch vụ mới sẽ được triển khai dần tới người dùng trên toàn thế giới.

Đây không phải lần đầu Meta thử nghiệm mô hình thu phí trên các nền tảng mạng xã hội. Năm 2023, công ty từng ra mắt phiên bản Facebook và Instagram không quảng cáo tại châu Âu nhằm đáp ứng các quy định bảo vệ dữ liệu của Liên minh châu Âu (EU). Khi đó, người dùng có thể lựa chọn tiếp tục sử dụng dịch vụ miễn phí kèm quảng cáo hoặc trả phí để loại bỏ quảng cáo hoàn toàn.

Điểm đáng chú ý trong đợt triển khai lần này là việc Meta bắt đầu thương mại hóa các sản phẩm AI thông qua hình thức thuê bao trả phí.

Theo kế hoạch, từ tháng 6, Meta sẽ thử nghiệm dịch vụ AI trả phí tại Singapore, Guatemala và Bolivia trước khi mở rộng sang các thị trường khác.

Gói cơ bản mang tên Meta One Plus có giá 7,99 USD/tháng, hướng đến những người thường xuyên sử dụng Meta AI để tạo hình ảnh, video hoặc cần các tính năng suy luận nâng cao. Trong khi đó, gói Meta One Premium có giá 19,99 USD/tháng sẽ cung cấp hạn mức sử dụng lớn hơn đáng kể.

Meta cho biết chatbot AI vẫn sẽ được cung cấp miễn phí cho tất cả người dùng. Tuy nhiên, số lần tạo nội dung bằng AI sẽ bị giới hạn sau khi vượt một ngưỡng sử dụng nhất định. Công ty hiện chưa công bố chi tiết hạn mức cụ thể của từng gói dịch vụ.

Động thái mới cho thấy Meta đang bước vào giai đoạn tìm kiếm nguồn thu trực tiếp từ AI, trong bối cảnh tập đoàn này liên tục gia tăng đầu tư cho hạ tầng phục vụ phát triển công nghệ.

