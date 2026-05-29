Không cần bật điều hòa cả ngày, nhiều gia đình đang thử cách này để làm mát phòng nhanh hơn trong mùa nóng

Những ngày nắng nóng kéo dài khiến không ít người rơi vào cảnh “vừa nóng vừa xót tiền điện”. Nhiều gia đình có trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc phải ở nhà cả ngày thường ngại bật điều hòa liên tục vì sợ khô da, đau họng hoặc hóa đơn điện tăng mạnh cuối tháng.

Trong lúc đó, một mẹo làm mát phòng bằng quạt và đá lạnh lại bất ngờ được chia sẻ nhiều trở lại. Dù không thể thay thế hoàn toàn điều hòa, cách này vẫn giúp không gian dễ chịu hơn khá rõ trong thời gian ngắn, đặc biệt vào buổi tối hoặc lúc nhiệt độ chưa quá gay gắt.

Chỉ cần quạt và đá lạnh, căn phòng có thể dịu đi nhanh chóng

Cách làm khá đơn giản:

- Đặt 1–2 bát đá lạnh trước quạt

- Có thể cho thêm một ít muối vào đá để đá lâu tan hơn

- Bật quạt ở mức vừa phải để hơi lạnh lan tỏa khắp phòng

Nhiều người cho biết chỉ sau vài phút, luồng gió từ quạt đã mát hơn đáng kể, tạo cảm giác dễ chịu giống như đang bật điều hòa nhẹ.

Một số gia đình còn tận dụng:

- Chai nước đông đá

- Túi đá gel

- Thau inox hoặc bát kim loại để giữ lạnh lâu hơn

Dĩ nhiên, phương pháp này không thể làm giảm nhiệt độ thực tế tới 10°C như nhiều bài đăng lan truyền trên mạng. Tuy nhiên, cảm giác cơ thể nhận được có thể mát hơn rõ rệt nhờ luồng khí lạnh thổi trực tiếp và hơi nước bốc hơi từ đá.

Với những ngày nhiệt độ khoảng 32–35 độ C, đây vẫn là cách "chống nóng tạm thời" khá tiết kiệm điện.

Một sai lầm nhiều người mắc: Bật quạt cả ngày dù không có ai trong phòng

Nhiều người nghĩ rằng bật quạt liên tục sẽ giúp phòng luôn mát. Nhưng thực tế, quạt chỉ làm mát cơ thể con người chứ không hạ nhiệt căn phòng.

Khi không có ai ở nhà, việc để quạt chạy liên tục vừa tốn điện vừa khiến động cơ tỏa thêm nhiệt.

Nếu cần lưu thông không khí, nhiều chuyên gia khuyên:

- Mở cửa sổ vào sáng sớm hoặc tối muộn

- Dùng quạt hút hoặc quạt thông gió

- Đóng rèm vào buổi trưa để hạn chế nắng chiếu trực tiếp

Ban đêm nên để quạt thế nào để ngủ dễ chịu hơn?

Một mẹo nhỏ nhưng khá hiệu quả là:

- Giảm tốc độ quạt khi ngủ

- Không để quạt thổi trực tiếp vào người quá lâu

- Có thể quay quạt về phía cửa sổ để tạo luồng đối lưu không khí

Cách này giúp phòng bớt bí mà vẫn tránh cảm giác khô người, đau đầu hoặc lạnh bụng lúc gần sáng.

Nhiều gia đình hiện cũng kết hợp:

- Chiếu tre

- Ga giường cotton sáng màu

- Gối satin hoặc vải mỏng màu trắng

Vì các chất liệu sáng màu thường hấp thụ nhiệt ít hơn, tạo cảm giác mát mắt và dễ chịu hơn trong mùa hè.

Nhà tầng trên cùng thường nóng hơn: Có thể thử thêm cách này

Những căn hộ tầng áp mái hoặc nhà hướng Tây thường hấp thụ nhiệt mạnh vào buổi chiều.

Một số giải pháp được nhiều gia đình áp dụng gồm:

- Sơn chống nóng màu sáng cho sân thượng

- Dán phim cách nhiệt cửa kính

- Trồng cây ở ban công

- Dùng rèm chống nắng dày

Dù không khiến căn nhà "mát lạnh ngay lập tức", các cách này có thể giúp giảm cảm giác hầm bí và hạn chế nhiệt tích tụ vào buổi tối.

Không phải lúc nào cũng cần bật điều hòa tối đa

Mùa hè bây giờ không chỉ là câu chuyện nóng hay không nóng, mà còn là bài toán chi tiêu của nhiều gia đình.

Có nhà bật điều hòa gần như 24/24 vì có trẻ nhỏ. Có nhà lại cố chịu nóng để giảm tiền điện cuối tháng. Vì thế, những mẹo làm mát đơn giản, ít tốn điện vẫn đang được nhiều người tìm kiếm.

Một chiếc quạt, vài bát đá lạnh, thêm chút thay đổi trong cách dùng đồ điện và che nắng cho nhà đôi khi cũng đủ khiến căn phòng dễ thở hơn rất nhiều trong những ngày oi bức.