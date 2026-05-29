Xăng E10 bị nghi ngờ làm xe chết máy, thợ sửa chữa chỉ ra nguyên nhân bất ngờ

Thợ sửa xe chia sẻ, nhiều trường hợp hụt ga, chết máy khi dùng xăng E10 xuất phát từ cặn bẩn tích tụ lâu ngày trong hệ thống nhiên liệu.

Trong bối cảnh xăng sinh học E10 chuẩn bị được bán trên toàn quốc từ 1/6, nhiều cửa hàng sửa xe máy ghi nhận lượng khách tới kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện tăng mạnh. Không ít người dùng lo ngại xe có thể gặp trục trặc khi chuyển sang loại nhiên liệu mới, đặc biệt sau khi xuất hiện các trường hợp xe hụt ga, khó nổ hoặc chết máy giữa đường được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, theo các kỹ thuật viên sửa chữa, nhiều sự cố thực tế lại xuất phát từ tình trạng bảo dưỡng kém hoặc lỗi tồn tại từ trước trên phương tiện.

Anh Nguyễn Mạnh Hùng - quản lý chuỗi hệ thống Sửa xe máy 247 - cho biết, lượng khách đến các cửa hàng để bảo dưỡng gần đây tăng khoảng 20% so với trước, nhất là vào dịp cuối tuần.

"Càng đến sát thời điểm bán xăng E10 trên toàn quốc, khách hàng càng quan tâm hơn tới việc kiểm tra hệ thống nhiên liệu của xe" , anh Hùng nói.

Bình xăng bị hoen rỉ, đóng cặn. (Ảnh: Hùng Đào)

Theo anh Hùng, với các dòng xe cũ sử dụng nhiều năm nhưng ít được bảo dưỡng, hệ thống nhiên liệu thường tích tụ cặn bẩn dưới đáy bình xăng, trong đường dẫn nhiên liệu hoặc kim phun. Trong khi đó, ethanol trong xăng E10 lại có tính tẩy rửa mạnh.

"Khi chuyển đổi sang xăng E10, cặn bẩn bám trong đáy bình xăng và kim phun nhiên liệu bị bong ra, làm bít tắc kim phun, khiến nhiên liệu không được bơm lên buồng đốt một cách đầy đủ. Do vậy, dẫn tới tình trạng hụt khi ga lớn. Một số xe bị tắc nhiều có thể chết máy giữa đường" , anh Hùng giải thích.

Lưới lọc xăng xe máy bị bít tắc. (Ảnh: Hùng Đào)

Hiện tượng này thường xuất hiện với các xe lâu ngày chưa bảo dưỡng. Do vậy, các lỗi này đều có thể xử lý tương đối đơn giản bằng việc vệ sinh các linh kiện của xe, thay thế các bộ phận cũ như gioăng cao su, lưới lọc xăng, bơm xăng hay nắp bình nhiên liệu.

Hiện chi phí vệ sinh kim phun dao động khoảng 70.000 - 80.000 đồng/lần, còn thay lưới lọc xăng khoảng 100.000 - 200.000 đồng tùy loại xe.

Kim phun xăng trước và sau khi được vệ sinh. (Ảnh: Hùng Đào)

Bên cạnh các vấn đề liên quan tới cặn bẩn trong hệ thống nhiên liệu, nhiều trường hợp xe chết máy giữa đường lại xuất phát từ những lỗi rất đơn giản.

Tại cửa hàng của anh Hùng, phóng viên ghi nhận trường hợp anh N.H dắt bộ xe máy vào tiệm sau khi phương tiện bất ngờ dừng hoạt động giữa đường. Chủ xe cho biết bản thân nghi ngờ xe gặp vấn đề do vừa sử dụng xăng E10.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, người thợ xác định nguyên nhân thực sự chỉ là xe đã hết xăng, trong khi đồng hồ báo nhiên liệu bị hỏng nên kim vẫn hiển thị gần vạch đầy.

Để khắc phục, người thợ đổ thêm hơn 1 lít xăng vào bình. Ngay sau đó, chiếc xe khởi động lại bình thường và có thể vận hành ổn định.

Thợ sửa xe bổ sung nhiên liệu vào xe gặp sự cố. (Ảnh: Hùng Đào)

Nhiều nguyên nhân khác như cầu chì hỏng, bình ắc quy yếu hoặc hệ thống điện xuống cấp cũng có thể khiến xe chết máy đột ngột.

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên duy trì thói quen bảo dưỡng định kỳ, đặc biệt kiểm tra hệ thống nhiên liệu và điện trên các xe đã sử dụng lâu năm. Việc chủ quan với những lỗi nhỏ có thể khiến phương tiện gặp sự cố bất ngờ giữa đường.