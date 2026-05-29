Trải nghiệm camera OPPO Find X9S tại mùa Phật đản Huế: Khi smartphone bắt trọn được sắc màu lễ hội

Có những nơi mà camera smartphone chỉ cần chụp đẹp là đủ. Nhưng cũng có những địa điểm và mùa lễ hội khiến người ta muốn chậm lại để quan sát ánh sáng, màu sắc nhiều hơn.

Huế những ngày cận Đại lễ Phật đản Vesak 2026 mang một không khí rất đặc biệt. Khắp các tuyến đường trung tâm, từ cầu Trường Tiền, cầu Phú Xuân cho tới khu vực ven sông Hương đều rực rỡ cờ hoa, đèn lồng và những đóa sen trang trí khổng lồ. Đây cũng là kiểu bối cảnh rất "ăn ảnh", nhưng để tái hiện đúng cảm giác nhiều màu sắc mà vẫn giữ được chiều sâu và sự hài hòa lại không hề đơn giản với smartphone.

Và đó cũng là lúc OPPO Find X9s cho thấy vì sao đây là một trong những mẫu smartphone nổi bật nhất của OPPO ở trải nghiệm nhiếp ảnh di động.

Điều đáng nói nhất trên Find X9s nằm ở hệ thống camera. Máy sở hữu cụm ba camera 50MP gồm camera chính f/1.8 có chống rung OIS, camera góc siêu rộng 120 độ và camera tele 3x cũng có OIS. Trên lý thuyết, cấu hình này chắc chắn chưa thể "khủng" như dòng Ultra với các cảm biến cao cấp hơn và khả năng zoom xa vượt trội.

Nhưng trải nghiệm thực tế cho thấy OPPO đã chọn đúng hướng: thay vì cố chạy đua thông số, hãng tập trung vào thứ người dùng cảm nhận rõ nhất mỗi ngày, đó là màu sắc và cảm xúc của ảnh chụp.

Ngay từ khu vực ven sông Hương, nơi lá cờ Phật giáo khổng lồ cùng hàng sen được hạ thủy, Find X9s đã cho thấy chất ảnh rất khác biệt. Những gam màu rực như vàng, đỏ, xanh dương hay sắc màu của cờ Phật giáo không bị đẩy saturation quá mạnh như nhiều smartphone hiện nay. Máy giữ màu sắc trong trẻo, có chiều sâu và đặc biệt tạo cảm giác "mát mắt" hơn khi chụp dưới nắng gắt ban ngày.

Điều thú vị là Huế mùa Phật đản có rất nhiều lớp màu sắc xuất hiện cùng lúc trong một khung hình. Từ cờ Phật giáo nhiều màu, những đóa sen hồng, mặt nước xanh của sông Hương cho tới các dãy pano, lễ đài và kiến trúc cổ của thành phố. Đây là kiểu bối cảnh rất dễ khiến smartphone xử lý màu bị gắt hoặc mất cân bằng trắng, nhưng Find X9s giữ tổng thể khá hài hòa. Các mảng màu chuyển tiếp mềm mại hơn, không bị cảm giác "AI hóa" quá mạnh.

Huế mùa lễ hội cũng là kiểu không gian mà ánh sáng thay đổi liên tục tùy theo thời điểm trong ngày. Buổi sáng, ánh nắng chiếu lên những dãy cờ nhiều màu tạo ra cảm giác rất tươi và rộn ràng. Đến gần trưa, ánh sáng mạnh hơn khiến các chi tiết kiến trúc, cờ hoa hay những đóa sen khổng lồ nổi bật rõ nét trên nền trời xanh đặc trưng của Huế.

Đây cũng là lúc Find X9s phát huy rõ khả năng kiểm soát HDR. Máy giữ được chi tiết ở những vùng trời sáng mạnh nhưng không làm các mảng màu bị gắt hoặc mất độ chuyển tự nhiên. Những bức ảnh chụp ngoài trời vì thế có cảm giác cân bằng hơn thay vì kiểu xử lý quá tay thường thấy trên smartphone.

Một điểm mình khá thích trên Find X9s là cách máy xử lý ánh sáng phản chiếu. Khi chụp các hàng sen nổi trên sông Hương hoặc những lá cờ tung bay dưới nắng, mặt nước thường phản sáng khá mạnh và dễ làm mất chi tiết. Tuy nhiên camera của máy vẫn giữ được độ nổi khối của chủ thể mà không khiến vùng sáng bị cháy quá nhiều. Điều này giúp ảnh có chiều sâu hơn đáng kể khi xem lại.

Không chỉ dừng ở chế độ chụp thông thường, Find X9s còn tích hợp chế độ Bậc thầy (Master Mode) phát triển cùng Hasselblad. Người dùng có thể tùy chỉnh sâu các thông số như ISO, tốc độ màn trập, lấy nét hay cân bằng trắng để tạo ra chất ảnh mang đậm màu sắc điện ảnh hơn. Đây là tính năng vốn trước đây thường chỉ xuất hiện trên những mẫu flagship cao cấp dành cho người thích nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

Các bộ lọc film Hasselblad cũng góp phần khiến trải nghiệm chụp thú vị hơn. Với những khung hình rộng bên sông Hương hay cầu Trường Tiền phủ kín cờ Phật giáo, filter NH Film cho cảm giác hài hòa và trong trẻo rất hợp với không khí lễ hội của Huế. Trong khi đó, NC Film lại hợp với các góc chùa Diệu Đế hay những lễ đài trang trí nhiều hoa sen nhờ chất màu vintage nhẹ nhàng. Riêng filter 800T Film tạo hiệu ứng màu sắc đậm hơn, phù hợp khi chụp các mảng cờ nhiều màu hoặc những góc có ánh nắng gắt để tạo cảm giác điện ảnh hơn cho khung hình.

Hệ thống tele 3x trên Find X9s cũng đặc biệt hữu dụng trong chuyến đi này. Camera tele giúp bắt lại những khoảnh khắc người dân check-in bên lá cờ Phật giáo khổng lồ với hiệu ứng nén phối cảnh đẹp mắt, đồng thời dễ dàng lấy cận các chi tiết trên lễ đài hay những lá cờ tung bay trên cầu Phú Xuân mà không cần phải tiến quá gần chủ thể.

Đây là kiểu camera khiến người dùng có xu hướng quan sát nhiều hơn trước khi bấm máy. Thay vì chỉ giơ điện thoại lên chụp nhanh, Find X9s tạo cảm giác muốn thử nhiều góc khác nhau, từ toàn cảnh ven sông Hương cho tới các chi tiết nhỏ như họa tiết trên cờ hay ánh sáng phản chiếu trên mặt nước.

Ngược lại, camera góc siêu rộng phát huy tác dụng ở các không gian lớn như khu vực ven sông Hương hay những tuyến đường trung tâm ngập cờ hoa và pano Phật đản. Góc chụp rộng kết hợp cùng ánh sáng ban ngày tạo ra những khung hình rất "đã mắt", đặc biệt khi chụp các dãy cờ trải dài trên cầu Trường Tiền.

Có thể Find X9s không phải chiếc smartphone chạy đua thông số mạnh nhất hiện nay. Nhưng điều khiến chiếc máy này thú vị nằm ở cách OPPO cùng Hasselblad tạo ra một hệ thống camera có "chất" riêng - nơi màu sắc, ánh sáng và cảm xúc được ưu tiên nhiều hơn là sự rực rỡ quá mức. Và giữa không gian rực rỡ của Huế mùa Phật đản, điều đó lại càng được thể hiện rõ hơn.

