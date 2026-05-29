Lời khuyên cho người dân hay để đồ ở cốp xe, đặc biệt vào ngày nắng nóng

Nhiều vật dụng quen thuộc như pin sạc, bật lửa hay nước hoa có thể trở thành nguy cơ cháy nổ nếu để lâu trong cốp xe dưới nhiệt độ cao.

Cốp xe tưởng chừng là nơi cất giữ đồ tiện lợi, nhưng thực tế lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu người dùng để các vật dụng không phù hợp trong thời gian dài. Nhiệt độ cao bên trong cốp xe có thể khiến pin sạc dự phòng, điện thoại hay thiết bị điện tử dễ hư hỏng, thậm chí phát nổ. Bên cạnh đó, bật lửa, bình xịt, nước hoa hoặc các chất dễ cháy cũng có nguy cơ gây cháy nổ khi gặp môi trường kín và nóng.

Ngoài các thiết bị điện tử, thực phẩm, thuốc men hay mỹ phẩm để lâu trong cốp xe cũng dễ biến chất, ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng. Các chuyên gia đồng thời khuyến cáo không nên để tiền mặt, giấy tờ quan trọng hoặc tài sản giá trị trong cốp xe nhằm tránh nguy cơ mất cắp và hư hỏng do nhiệt, độ ẩm.