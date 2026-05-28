Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng VNeID

Người dân sắp tới có thể trải nghiệm thêm nhiều thay đổi và tiện ích mới trên ứng dụng VNeID.

Sau giai đoạn triển khai định danh điện tử trên phạm vi toàn quốc, VNeID đang bước vào lộ trình mở rộng với tham vọng trở thành nền tảng số tích hợp đa dịch vụ.

VNeID được định hướng đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái số quốc gia, phục vụ từ giao dịch hành chính đến thanh toán và an sinh xã hội.

Cụ thể, chính phủ đặt mục tiêu phát triển VNeID trở thành “siêu ứng dụng” quốc gia, cho phép người dân sử dụng một nền tảng duy nhất để lưu trữ giấy tờ cá nhân, thanh toán, nhận trợ cấp an sinh và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Định hướng này được nêu trong đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử vừa được Thủ tướng phê duyệt ngày 26/5. Theo đó, VNeID sẽ giữ vai trò trung tâm trong hệ sinh thái số quốc gia trong giai đoạn tới.

Theo lộ trình, đến năm 2028, toàn bộ người dân sẽ nhận hỗ trợ và an sinh xã hội thông qua VNeID. Ứng dụng cũng được nâng cấp toàn diện, tích hợp khoảng 50% tiện ích số thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp. Toàn bộ công dân Việt Nam sẽ được cấp tài khoản định danh điện tử, đồng thời các loại giấy tờ của cá nhân và tổ chức cũng được tích hợp trên nền tảng này.

Chính phủ cũng đặt mục tiêu mọi thuê bao di động đều được đăng ký, xác thực thông tin trên VNeID. Khoảng 80% công dân đủ điều kiện sẽ được cấp chứng thư chữ ký số để sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đến năm 2030, khoảng 70% người dân được kỳ vọng sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt trên VNeID. Tất cả công dân sở hữu tài khoản VNeID mức độ 2, nếu có nhu cầu, sẽ được tích hợp tài khoản thanh toán và ví điện tử ngay trên ứng dụng.

Một trong những định hướng đáng chú ý là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ sinh thái VNeID. Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030, khoảng 70% tiện ích và dịch vụ trên ứng dụng sẽ được tích hợp AI nhằm cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.

Tầm nhìn đến năm 2045, toàn bộ tiện ích và dịch vụ trên VNeID sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Khi đó, người dân có thể sử dụng nền tảng này cho hầu hết nhu cầu số hằng ngày như thanh toán không tiền mặt, chi trả hóa đơn thiết yếu và tiếp cận các dịch vụ số.

Để triển khai các mục tiêu trên, Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp và Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định liên quan đến định danh điện tử, giao dịch điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bộ Công an cũng được giao tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Định danh và xác thực điện tử cùng các văn bản hướng dẫn liên quan, nhằm làm rõ phạm vi, giá trị pháp lý và trách nhiệm khi sử dụng VNeID trong các giao dịch hành chính, dân sự, thương mại và giao dịch điện tử khác.

Hiện VNeID đã hỗ trợ tích hợp nhiều loại giấy tờ như thẻ căn cước, bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, hộ chiếu, thông tin cư trú, bảo hiểm xã hội, mã số thuế, tình trạng hôn nhân, bằng cấp, chứng chỉ, học bạ, vé giao thông và thông tin người phụ thuộc.

Người dân có thể sử dụng VNeID để xuất trình giấy tờ thay cho bản giấy khi thực hiện thủ tục, đồng thời chủ động cập nhật và bổ sung các giấy tờ cần thiết trực tiếp trên ứng dụng.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ