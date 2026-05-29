Xuất hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại tinh vi: Người dân lưu ý không bắt máy hay trả lời tin nhắn

Công an cảnh báo các thủ đoạn giả danh công an gọi điện lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo công an tỉnh Bắc Ninh, thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng đã giả danh lực lượng Công an, để gọi điện cho người dân, nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại nhiều địa phương, với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi lợi dụng tâm lý nhẹ dạ, cả tin của người dân. Các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chủ yếu thông qua các bước sau:

- Thu thập thông tin cá nhân, số điện của người dân thông qua các ứng dựng mạng xã hội (Facebook, Zalo, TikTok ...), trên các Web đen mua bán dữ liệu cá nhân ...;

- Thông qua các số điện thoại không chính chủ (giả mạo) trực tiếp gọi điện cho người dân tự xưng là cán bộ Công an thuộc thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, để mời người dân đến trụ sở cơ quan Công an làm việc với các lý do liên quan đến 1 vụ án hình sự, vụ án ma túy, vi phạm an toàn giao thông,…dẫn đến người dân có tâm lý hoang mang, lo sợ.

Từ đó, các đối tượng sẽ gợi ý họ thực hiện các yêu cầu "xác minh online" thông qua các app giả mạo (ứng dựng giả do các đối tượng xấu tạo lập nhằm mục đích thu thập thông tin người dùng). Các đối tượng sẽ yêu cầu người dân cài đặt các app, sau đó nhập các trường thông tin cá nhân như: Họ, tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, thông tin căn cước, số điện thoại, ... nhằm thu thập thông tin cá nhân của người dân. Một số trường hợp khác các đối tượng yêu cầu người dân tạo liên kết bạn bè thông qua số điện thoại hoặc mã QR trên ứng dụng Zalo, sau đó yêu cầu công dân chụp gửi mặt trước và sau căn cước và các giấy tờ cá nhân khác.

(Ảnh minh họa)

- Các đối tượng yêu cầu người dân cung cấp mã xác nhận thông tin qua tin nhắn SMS hoặc OTP được gửi đến số thuê bao của người dân;

- Các đối tượng yêu cầu người dân chuyển một số tiền nhất định vào tài khoản ngân hàng để bão lãnh cho bản thân hoặc để nộp tiền lệ phí hồ sơ giải quyết vụ việc, do số tiền không quá lớn thường từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng nên nhiều người dân đã thực hiện theo yêu cầu của đối tượng. Mặt khác, việc các đối tượng thu thập được thông tin cá nhân và được người dân cung cấp mã xác nhận đã sử dụng công nghệ cao cao chiếm đoạt toàn bộ số tiền có trong tài khoản ngân hàng của người dân (bị hại) sau đó chuyển qua các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài.

Trước tình hình trên, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân hết sức tỉnh táo, không hoang mang, lo sợ trước thủ đoạn lừa đảo này. Khi có yêu cầu làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và xử lý các hành vi vi pháp pháp luật, Cơ quan Công an đều thực hiện bằng việc gửi Giấy mời, Giấy triệu tập hoặc phân công Cảnh sát khu vực, cán bộ Công an xã nơi người dân sinh sống trực tiếp mời người dân đến trụ sở cơ quan Công an để làm việc chứ không cử cán bộ gọi điện liên hệ với người dân yêu cầu cung cấp thông tin như trên.

Lưu ý: Nếu xảy ra trường hợp tương tự nêu trên, người dân cần bình tĩnh, không cung cấp thông tin cá nhân, chuyển tiền hay thực hiện theo yêu cầu của đối tượng, kịp thời báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ tư vấn. Trường hợp đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần trình báo ngay vụ, việc đến cơ quan Công an để tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Theo công an tỉnh Bắc Ninh﻿