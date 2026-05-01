Giao dịch chuyển khoản của người dân sẽ bị tắt lệnh trong trường hợp sau

Việc tắt lệnh này nhằm tuân thủ quy định bảo mật sinh trắc học, hoàn toàn không gây ách tắc giao dịch.

Thời gian gần đây, nhiều ngân hàng đồng loạt thông báo dừng tính năng tự động chia nhỏ các lệnh chuyển khoản liên ngân hàng trên 500 triệu đồng. Thông tin này khiến một số người lo ngại rằng các giao dịch giá trị lớn có thể bị chậm xử lý, thậm chí mất vài ngày mới hoàn tất.

Tại họp báo công bố chương trình “Ngày tài chính số 2026” diễn ra chiều 26/5, ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) - cho biết việc này không liên quan đến Thông tư 40 mà xuất phát từ quy định tại Thông tư 08 về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng quốc gia.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước khẳng định việc tắt tính lệnh chuyển khoản trên 500 triệu đồng nhằm tuân thủ quy định bảo mật sinh trắc học, hoàn toàn không gây ách tắc giao dịch. (Ảnh minh hoạ)

Theo ông Tuấn, hệ thống thanh toán tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia hiện được phân thành hai nhóm gồm giao dịch giá trị thấp và giao dịch giá trị cao. Trong đó, các giao dịch dưới 500 triệu đồng được xếp vào nhóm giá trị thấp và có thể xử lý qua hệ thống chuyển mạch tài chính hoặc hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng.

Ngược lại, các giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên bắt buộc phải thực hiện qua hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng do NHNN quản lý nhằm kiểm soát rủi ro và đảm bảo thanh khoản hệ thống.

Đáng chú ý, NHNN cảnh báo việc tự động chia nhỏ các giao dịch trên 500 triệu đồng thành nhiều lệnh chuyển khoản dưới ngưỡng quy định nhưng chỉ xác thực sinh trắc học một lần sẽ không đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành. Điều này tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo, gian lận tài chính.

Trong khi đó, Thông tư 50 quy định các giao dịch chuyển tiền trực tuyến trên 10 triệu đồng/lần hoặc tổng giao dịch vượt 20 triệu đồng/ngày đều phải thực hiện đối chiếu thông tin sinh trắc học. Do đó, NHNN yêu cầu các ngân hàng khi thực hiện chia tách lệnh theo nhu cầu khách hàng cần đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về an toàn, bảo mật theo quy định hiện hành.

Ông Phạm Anh Tuấn cho biết NHNN cũng đã bổ sung thêm nhiều quy định liên quan đến an ninh, bảo mật như điều kiện thiết bị được phép sử dụng ứng dụng ngân hàng hay các lớp bảo vệ nhằm hạn chế nguy cơ tội phạm công nghệ cao xâm nhập điện thoại để chiếm đoạt tài sản.