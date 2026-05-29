Sẵn sàng vi vu hè cùng “bạn đồng hành” tin cậy Galaxy S26 Ultra

Không còn lo thiếu ảnh đẹp hay thông tin cá nhân bị lộ lọt ở nơi đông người, Galaxy S26 Ultra giúp tín đồ du lịch tận hưởng mọi chuyến đi một cách thảnh thơi và an tâm hơn bao giờ hết.

Định chuẩn riêng tư xuyên suốt hành trình

Đa số tín đồ du lịch thường quan tâm đến lịch trình, địa điểm ăn uống hay trang phục trước mỗi chuyến đi. Vấn đề bảo mật thông tin khi di chuyển trên phương tiện giao thông hoặc đến những điểm tham quan đông đúc dù quan trọng nhưng hiếm khi được chú ý. Theo một khảo sát của NordVPN, khoảng một phần tư người dùng smartphone tại Úc cho biết từng phát hiện có người lạ nhìn trộm màn hình điện thoại của mình khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Con số này tại Mỹ là khoảng 23%, đặt ra những lo ngại thực tế về an toàn dữ liệu khi di chuyển.

Thoải mái, an tâm hơn khi sử dụng Galaxy S26 Ultra trên phương tiện giao thông hay những nơi du lịch đông đúc

Tín đồ du lịch sử dụng Galaxy S26 Ultra có thể chủ động bật tắt tính năng Privacy Display (Chống nhìn trộm chủ động) để hạn chế tầm nhìn của người xung quanh từ 4 phía của thiết bị. Công nghệ bảo mật từ cấp độ phần cứng màn hình của Samsung giúp tín đồ du lịch có thể thoải mái xem ảnh chụp trên máy bay, yên tâm khi mở ứng dụng ngân hàng thanh toán ở các điểm vui chơi hoặc đơn giản là nhắn tin với những người thân yêu. Các thông tin nhạy cảm như vé máy bay, số phòng và nơi lưu trú,… cũng được bảo vệ tối đa, nhất là với những bạn trẻ chọn du lịch một mình trong hè này.

Ảnh du lịch siêu sắc nét, thần thái nổi bật bất chấp màn đêm

Hình ảnh là một phần quan trọng trong trải nghiệm du lịch hiện nay. Tuy nhiên, không phải ai cũng kết thúc chuyến đi với một album đầy ắp ảnh chụp và video ưng ý. Đâu đó vẫn còn những bức ảnh đầy nhiễu vì thiếu sáng, video rung lắc vì quay trên đường gập ghềnh, ảnh zoom xa mờ mịt… Hạn chế về camera trên smartphone là điều mà ngay cả người có kinh nghiệm chụp ảnh cũng khó lòng vượt qua được.

Hệ thống camera khẩu độ lớn, thu sáng tối đa trên Galaxy S26 Ultra là bí quyết để Reviewer Trương Thư có ảnh và video du lịch luôn lung linh trong mọi điều kiện ánh sáng

Để công sức makeup, lên đồ và lựa chọn địa điểm không uổng phí, một thiết bị sở hữu camera mạnh mẽ là vô cùng cần thiết. Với camera sáng nhất từng có trên các dòng Galaxy Ultra, Galaxy S26 Ultra sẵn sàng cùng tín đồ du lịch bắt trọn khung hình dạo phố, khám phá chợ đêm, thưởng thức ẩm thực đường phố thông qua tính năng Nightography quay đêm cực đỉnh. Trên những cung đường gồ ghề hay khi tham gia thể thao mạo hiểm, tính năng Horizontal Lock (Khoá đường chân trời) giúp video luôn ổn định ngay cả khi máy rung lắc mạnh. Nếu muốn ghi lại một hình ảnh ở xa, camera zoom 100X của máy sẽ là trợ thủ vô cùng đắc lực.

Chỉnh ảnh siêu tốc, phủ sóng du lịch khắp mạng xã hội

Cùng với việc chụp ảnh thì thao tác chỉnh sửa ảnh trước khi đăng cũng quan trọng không kém. Việc xoá dòng người đông đúc đằng sau phông nền, thêm phụ kiện vào outfit để nâng tầm phong cách… đều là những "thủ tục" quen thuộc của nhiều tín đồ du lịch hiện nay. Trước đây để làm được điều này, đa số người dùng phải tải ứng dụng chỉnh sửa từ bên thứ 3 hoặc thủ sẵn kỹ năng photoshop để đảm bảo bản thân luôn nổi bật trong từng khung hình.

Galaxy S26 Ultra cho phép chỉnh ảnh dễ dàng, trực quan để sẵn sàng chia sẻ ngay trên đường du lịch

Galaxy S26 Ultra là thiết bị hiếm hoi hiện nay có thể đơn giản thao tác chỉnh sửa ảnh chỉ với một câu lệnh duy nhất ngay trên ảnh. Tính năng Photo Assist (Trợ lý chỉnh ảnh thế hệ mới) cho phép người dùng gõ mong muốn bằng văn bản, qua đó xoá vật thể thừa, đổi trang phục, biến ngày thành đêm,… nhanh chóng và chính xác. Sự kết hợp giữa phần cứng mạnh mẽ và AI trực quan đảm bảo tín đồ du lịch luôn có ngay khoảnh khắc lung linh để cập nhật liên tục trong suốt chuyến đi.

Với nhiều tính năng thiết thực và hữu dụng cho người yêu du lịch, Galaxy S26 Ultra xứng đáng là thiết bị không thể thiếu trong chuyến đi sắp tới của bạn. Thiết bị càng trở nên hấp dẫn, dễ sở hữu hơn khi Samsung triển khai chương trình Samsung Finance+, cho phép mua trả góp thiết bị đến 12 tháng, lãi suất 0% và trả trước từ 0 đồng.

