Toàn bộ người dân đang sử dụng Zalo chú ý thông báo mới nhất từ công an

Theo Công an tỉnh Gia Lai, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tiếp tục xuất hiện nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Một trong số đó là việc tạo dựng danh tính giả qua Zalo, sau đó lợi dụng mối quan hệ giữa các nạn nhân để thực hiện hành vi chiếm đoạt.

Trong một vụ việc được cơ quan Công an cảnh báo, đối tượng lập một tài khoản Zalo với tên hiển thị lạ rồi nhắn tin cho chị C. Khi bị hỏi danh tính, đối tượng tự nhận là chị B - bạn thân của C - và giải thích đang phải mượn Zalo của con trai vì điện thoại của mình do chồng giữ.

Sau khi tạo được lòng tin, "chị B" nói muốn hỗ trợ 30 triệu đồng cho anh K, cũng là bạn chung của cả hai, để lo chi phí phẫu thuật cho con bị bại não. Lấy lý do chồng không đồng ý, đối tượng đề nghị C giúp bằng cách gọi video cho tài khoản Zalo thật của B, giả vờ hỏi vay 30 triệu đồng để trả tiền hàng rồi hẹn hôm sau hoàn lại.

Làm theo hướng dẫn, C gọi video cho B và đưa ra lý do vay tiền như đã được dặn. Dù nhận được cuộc gọi từ bạn thân, B vẫn cẩn thận gọi lại cho C để kiểm tra. Tuy nhiên, vì C vẫn làm đúng kịch bản, B không phát hiện bất thường nên chuyển 30 triệu đồng cho C.

Ngay sau đó, C chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản mà đối tượng cung cấp. Đến lúc này, toàn bộ số tiền đã bị chiếm đoạt.

Đối tượng tạo dựng câu chuyện ngụy trang để lừa đảo. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Khi cuộc gọi xác minh cũng trở thành một phần của kịch bản

Điểm đáng chú ý trong thủ đoạn này là đối tượng không chỉ giả danh một người quen mà còn chủ động thiết kế cả quy trình xác minh để tạo lòng tin.

Thông thường, khi nhận được tin nhắn từ một tài khoản lạ tự xưng là người thân, bạn bè, người dân được khuyến cáo gọi điện trực tiếp cho người đó để kiểm tra. Tuy nhiên, trong trường hợp này, cuộc gọi xác minh lại được đối tượng tính toán và đưa vào chính kịch bản lừa đảo.

Đối tượng biết mối quan hệ giữa chị B và chị C, đồng thời nắm được hoàn cảnh thực tế của anh K. Những thông tin đúng sự thật được lồng ghép vào câu chuyện khiến kịch bản trở nên thuyết phục hơn.

Việc viện dẫn lý do “chồng giữ điện thoại” cũng giúp đối tượng giải thích sự bất thường khi sử dụng một tài khoản Zalo khác. Trong khi đó, câu chuyện hỗ trợ một cháu bé bị bệnh để phẫu thuật lại dễ tác động đến tâm lý, lòng trắc ẩn của người nhận tin.

Nguy hiểm hơn, người trực tiếp nhận tiền từ nạn nhân thứ nhất lại là một người bạn thật. Vì vậy, khi chị B chuyển tiền cho chị C, giao dịch về bản chất là một giao dịch tự nguyện giữa những người quen biết, không dễ phát hiện dấu hiệu bất thường.

Sau đó, chị C lại chuyển tiền cho tài khoản do kẻ gian cung cấp mà không biết mình đang trở thành mắt xích trong vụ lừa đảo.

Như vậy, thay vì trực tiếp thuyết phục người có tiền chuyển vào tài khoản của mình, đối tượng đã tìm cách để một người quen của nạn nhân hoàn tất giao dịch.

Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Khuyến cáo của cơ quan Công an

Trước thủ đoạn trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân không tin và làm theo yêu cầu chuyển tiền, vay tiền, nhận tiền hộ hoặc chuyển tiền lại cho tài khoản khác chỉ dựa trên tin nhắn từ mạng xã hội, kể cả khi người nhắn tự xưng là người thân, bạn bè.

Trường hợp người quen liên hệ từ một tài khoản mạng xã hội khác, cần xác minh bằng kênh độc lập. Người dân có thể gọi trực tiếp vào số điện thoại đã lưu từ trước, sử dụng cuộc gọi thông thường thay vì chỉ xác minh qua ứng dụng, hoặc gặp trực tiếp nếu có thể. Có thể đặt câu hỏi về những thông tin riêng mà chỉ hai người biết để kiểm tra danh tính.

Đặc biệt, cần cảnh giác với các yêu cầu như “chuyển tiền hộ”, “nhận tiền rồi chuyển lại”, “vay giúp rồi trả vào tài khoản khác”. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy tài khoản của mình đang bị lợi dụng làm trung gian chuyển tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội.

Trước khi chuyển tiền, người dân cũng cần kiểm tra kỹ tên chủ tài khoản thụ hưởng. Nếu tên tài khoản không trùng với người mà mình dự định hỗ trợ hoặc có bất kỳ điểm bất thường nào, cần dừng giao dịch và xác minh lại.

Bên cạnh đó, người dân nên hạn chế công khai thông tin về hoàn cảnh gia đình, các mối quan hệ, hình ảnh và dữ liệu cá nhân trên mạng xã hội; thiết lập chế độ riêng tư phù hợp và bật xác thực hai lớp cho các tài khoản Zalo, Facebook nhằm hạn chế nguy cơ bị chiếm quyền hoặc bị thu thập thông tin phục vụ việc dựng kịch bản lừa đảo.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo, cần nhanh chóng lưu giữ tin nhắn, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, số tài khoản nhận tiền và chứng từ giao dịch, đồng thời trình báo cơ quan Công an gần nhất. Việc trình báo sớm có thể giúp cơ quan chức năng kịp thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn, phong tỏa và truy vết dòng tiền.

Người dân cũng cần cảnh giác với các tài khoản, cá nhân quảng cáo dịch vụ “lấy lại tiền bị lừa đảo” trên mạng. Sau khi nạn nhân đã mất tiền, đây có thể trở thành cái bẫy thứ hai nhằm tiếp tục chiếm đoạt tài sản.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Gia Lai