Tin đáng mừng cho người đợi mua iPhone 18 Pro Max

Apple dự kiến sẽ ra mắt loạt iPhone 18 mới tại sự kiện diễn ra ngày 9/9 ở Mỹ, trong đó đáng chú ý là iPhone 18 Pro, 18 Pro Max và iPhone Ultra.

iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ sở hữu viên pin lớn hơn gần 10% so với thế hệ trước, kết hợp chip A20 Pro trên tiến trình 2 nm. Những nâng cấp này có thể giúp mẫu máy đạt thời lượng sử dụng hơn 20 giờ.

Theo các thông tin rò rỉ mới, iPhone 18 Pro Max có thể trở thành mẫu iPhone sở hữu thời lượng pin tốt nhất từ trước đến nay. Dữ liệu được cho là từ hồ sơ quản lý cho thấy máy có thể được trang bị viên pin dung lượng 5.391-5.567 mAh, tùy thị trường.

Trong đó, phiên bản eSIM dành cho thị trường Mỹ được đồn đoán có dung lượng 5.567 mAh. Con số này cao hơn đáng kể mức 5.088 mAh trên iPhone 17 Pro Max, tương đương mức tăng gần 10%.

Lưu ý: Thời lượng pin là kết quả thử nghiệm thực tế của Tom’s Guide; riêng iPhone 18 Pro Max hiện chưa có kết quả do máy chưa được phát hành. Dung lượng 5.391-5.567 mAh của iPhone 18 Pro Max vẫn là thông tin rò rỉ, chưa được Apple xác nhận. (Nguồn: Tom's Guide)

Nếu thông tin trên chính xác, đây sẽ là một trong những mức tăng dung lượng pin đáng chú ý nhất của dòng iPhone Pro Max trong vài năm trở lại đây.

Việc tăng dung lượng pin cũng được cho là nguyên nhân khiến iPhone 18 Pro Max có thể trở nên dày và nặng hơn thế hệ trước.

Một số nguồn tin trước đó cho rằng máy có thể nặng khoảng 240 g, cao hơn mức khoảng 233 g của iPhone 17 Pro Max. Độ dày thiết bị cũng có khả năng tăng lên khoảng 9 mm để dành thêm không gian cho viên pin lớn hơn.

Đây là sự đánh đổi khá rõ ràng: Apple có thể ưu tiên thời lượng sử dụng thay vì duy trì thiết kế mỏng nhẹ. Trong bối cảnh các mẫu smartphone Android cao cấp ngày càng sử dụng pin dung lượng lớn, lựa chọn này cho thấy Apple có thể đang tập trung nhiều hơn vào khả năng hoạt động liên tục của thiết bị.

Tuy nhiên, dung lượng pin không phải yếu tố duy nhất quyết định thời gian sử dụng thực tế.

Bên cạnh viên pin lớn hơn, iPhone 18 Pro Max được kỳ vọng sử dụng chip A20 Pro, sản xuất trên tiến trình 2 nm của TSMC.

Một số nguồn tin cho rằng chip mới có thể cải thiện đáng kể hiệu suất năng lượng so với A19 Pro. Nếu kết hợp mức tiêu thụ điện thấp hơn với viên pin dung lượng lớn, thời lượng sử dụng của iPhone 18 Pro Max có thể tăng đáng kể so với thế hệ hiện tại.

Apple dự kiến tổ chức sự kiện “Surprise and Shine” vào ngày 9/9 tại Mỹ, tương ứng 0h ngày 10/9 theo giờ Việt Nam. Đây được cho là sự kiện giới thiệu iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra. (Ảnh chụp màn hình)

Theo các dự đoán hiện nay, thời lượng pin của iPhone 18 Pro Max có thể vượt mốc 20 giờ, thậm chí tiến tới khoảng 23 giờ trong điều kiện tối ưu. Tuy nhiên, đây vẫn là những con số dựa trên thông tin rò rỉ, chưa phải kết quả thử nghiệm thực tế.

Ở thế hệ trước, iPhone 17 Pro Max được ghi nhận đạt 17 giờ 54 phút trong một số bài kiểm tra pin. Nếu iPhone 18 Pro Max thực sự vượt mốc 20 giờ, đây sẽ là bước tiến đáng kể về thời lượng sử dụng của dòng máy cao cấp nhất Apple.

Hiện tại, những thông tin về iPhone 18 Pro Max trong bài hiện vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn và rò rỉ, chưa được Apple xác nhận chính thức. Các thông số về dung lượng pin, thời lượng sử dụng cũng như những nâng cấp phần cứng có thể thay đổi khi sản phẩm được công bố.

Tham khảo Tom's Guide