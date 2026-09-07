iPhone 18 Pro Max lộ diện qua video, gây chú ý với 2 màu mới

Một đoạn video mới đây được cho là đã hé lộ iPhone 18 Pro Max và iPhone 18 Pro, trong đó phiên bản Pro Max gây chú ý với 2 màu sắc mới.

Một đoạn video mới đây được cho là đã hé lộ thiết kế và màu sắc của iPhone 18 Pro Max cùng iPhone 18 Pro, trước thời điểm Apple dự kiến công bố thế hệ iPhone mới.

Đáng chú ý nhất trong đoạn video là phiên bản iPhone 18 Pro Max màu Dark Cherry (đỏ anh đào đậm). Trong khi đó, iPhone 18 Pro xuất hiện với tùy chọn màu xanh nhạt.

Theo hình ảnh từ video, iPhone 18 Pro Max không có nhiều thay đổi về ngoại hình so với thế hệ trước. Máy vẫn duy trì thiết kế quen thuộc với cụm camera hình vuông lớn ở mặt lưng, trong khi phần khung máy và cách bố trí các thành phần chính gần như không thay đổi. Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất nằm ở màu sắc.

(Ảnh: GSMArena)

Dark Cherry được mô tả là tông đỏ sẫm, thiên về màu rượu vang, tạo cảm giác trầm và cao cấp hơn so với màu Cosmic Orange từng xuất hiện trên dòng iPhone 17 Pro.

Đây cũng được xem là một trong những màu sắc đáng chú ý nhất trên dòng iPhone 18 Pro, sau khi nhiều nguồn tin liên tục đề cập đến việc Apple sẽ thay đổi bảng màu trên thế hệ iPhone Pro năm nay.

Trong khi đó, iPhone 18 Pro màu xanh xuất hiện trong video mang sắc xanh khá nhạt. Tùy chọn này được cho là tương đồng với kiểu màu xanh nhẹ mà Apple từng sử dụng trên một số sản phẩm gần đây.

Dark Cherry có thể trở thành màu chủ đạo của iPhone 18 Pro

Nếu những hình ảnh rò rỉ là chính xác, iPhone 18 Pro Max sẽ tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế hiện tại thay vì mang đến một cuộc đại tu ngoại hình.

Điều này phù hợp với những thông tin rò rỉ trước đó khi cho rằng Apple sẽ tập trung nhiều hơn vào phần cứng bên trong thay vì thay đổi đáng kể thiết kế của iPhone 18 Pro và 18 Pro Max.

(Ảnh: GSMArena)

Một số nguồn tin cho biết Apple có thể tiếp tục sử dụng màn hình 6,9 inch trên iPhone 18 Pro Max, trong khi iPhone 18 Pro duy trì kích thước 6,3 inch. Dynamic Island cũng được cho là vẫn xuất hiện trên thế hệ mới, thay vì chuyển hoàn toàn sang thiết kế Face ID ẩn dưới màn hình.

Một thay đổi được kỳ vọng nằm ở hệ thống camera. iPhone 18 Pro Max có thể được trang bị khẩu độ biến thiên cho camera chính 48 MP, cho phép kiểm soát lượng ánh sáng đi vào cảm biến tốt hơn trong những điều kiện chụp khác nhau. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng tính năng này có thể chỉ dành cho bản Pro Max thay vì xuất hiện trên cả hai mẫu Pro.

Việc Apple lựa chọn Dark Cherry thay cho Cosmic Orange cũng đang nhận được nhiều sự chú ý.

Trên iPhone 17 Pro, Cosmic Orange là màu sắc nổi bật nhất trong bộ ba tùy chọn màu, bên cạnh Deep Blue và Silver. Với iPhone 18 Pro, Apple được cho là đang hướng đến một bảng màu trầm hơn, trong đó Dark Cherry có thể đóng vai trò màu sắc chủ đạo.

Tuy nhiên, thông tin về số lượng màu vẫn chưa hoàn toàn thống nhất.

Một số nguồn tin cho rằng iPhone 18 Pro sẽ có Dark Cherry, Sky Blue và Black, trong khi những hình ảnh rò rỉ khác lại cho thấy khả năng Apple tiếp tục cung cấp màu Silver.

Điều này đồng nghĩa màu sắc chính thức của iPhone 18 Pro vẫn cần chờ Apple xác nhận tại sự kiện ra mắt.

Nâng cấp đáng chú ý nằm bên trong

Dù ngoại hình gần như được giữ nguyên, iPhone 18 Pro được kỳ vọng sẽ có một số nâng cấp đáng kể về phần cứng.

Trong đó, dòng máy này có thể sử dụng chip A20 Pro, được sản xuất trên tiến trình 2 nm của TSMC. Con chip mới được kỳ vọng cải thiện hiệu năng xử lý cũng như hiệu quả năng lượng so với thế hệ A19 Pro.

(Ảnh: GSMArena)

Camera cũng có thể là một trong những điểm nâng cấp quan trọng nhất. Bên cạnh khẩu độ biến thiên, các nguồn tin còn đề cập đến những cải tiến đối với khả năng chụp ảnh và quay video. Tuy nhiên, mức độ khác biệt thực tế giữa iPhone 18 Pro và thế hệ tiền nhiệm vẫn chưa thể xác định cho đến khi sản phẩm chính thức được công bố.

Apple cũng được cho là đang cải thiện thời lượng pin trên thế hệ iPhone mới, trong khi Dynamic Island có thể được thu nhỏ. Tuy vậy, một số báo cáo gần đây cho rằng thay đổi này có thể tiếp tục bị trì hoãn sang thế hệ sau.

Theo các thông tin hiện có, Apple sẽ tổ chức sự kiện vào ngày 9/9, với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max là những sản phẩm được chú ý nhất. Bên cạnh đó, Apple nhiều khả năng còn giới thiệu mẫu iPhone màn hình gập được đồn đoán với tên gọi iPhone Ultra.

Hiện tại, tất cả thông tin và hình ảnh trên vẫn là những thông tin chưa được xác nhận. Thiết kế, màu sắc cuối cùng của sản phẩm chỉ được xác nhận khi Apple chính thức công bố dòng iPhone 18 Pro vào 9/9 tới.

Tham khảo GSMArena