Tiếng trống khai trường vang lên cũng là lúc hàng triệu học sinh chính thức bước vào một guồng quay học tập đầy thú vị . Khác với nhiều môn học đòi hỏi ghi nhớ, Toán học kích thích tư duy, tạo niềm vui khám phá. Mỗi bài toán là một câu đố nhỏ, và mỗi lời giải là một hành trình khám phá. Không có gì thỏa mãn hơn việc tự mình tìm ra quy luật ẩn sau một dãy số, hay chứng minh được một điều tưởng chừng hiển nhiên nhưng lại cần logic chặt chẽ.

Trong những năm gần đây, cái tên Flexio đã trở thành người bạn đồng hành quen thuộc trên hành trình khám phá niềm vui toán học của rất nhiều học sinh. Điểm mạnh lớn nhất giúp Flexio nhanh chóng chiếm được cảm tình của giới trẻ chính là chuyển sự thấu hiểu học sinh thành tính năng hiệu quả trên máy tính khoa học. Bằng việc bám sát chương trình toán đặc thù của Việt Nam và khoác lên mình những thiết kế thời thượng, Flexio không ngừng làm mới mình để mang lại giá trị thực tiễn.

Mùa tựu trường năm nay, sự xuất hiện của phiên bản Fx799VN Geometry Pro Edition tiếp tục tạo nên một cơn sốt mới với hàng loạt tính năng mang tính bước ngoặt, được thiết kế chuyên biệt để đáp ứng tối đa nhu cầu học tập khắt khe.

Fx799VN được trang bị mode Hình học chuyên sâu. Các tính năng hình học được cập nhật mới thêm cho phép học sinh nhanh chóng tìm ra góc giữa các dạng hình học, xác định chính xác phương trình đường thẳng, phương trình mặt phẳng hay tính toán các thông số chi tiết của tam giác. Khả năng bao quát này giúp việc định hướng cách giải quyết bài toán trở nên rõ ràng hơn, đồng thời đóng vai trò là một công cụ kiểm tra lại kết quả đáng tin cậy sau khi học sinh đã hoàn thành các bước giải tay.

Khi bước lên bậc trung học phổ thông, đặc biệt là giai đoạn lớp 11 và 12, học sinh tiếp tục bị đặt vào một thử thách mang tính nâng cao hơn với đại số và hình học không gian. Các bài toán về vector thường yêu cầu người học phải thực hiện các thao tác bấm máy qua lại qua rất nhiều bước trung gian.

Để giải quyết dứt điểm sự rườm rà này, Flexio đã khéo léo tích hợp phần hỗ trợ tính toán vector trực tiếp với mode Hình học. Học sinh giờ đây không cần phải chuyển đổi qua lại giữa các chế độ riêng lẻ. Mọi thao tác trên bàn phím được tính toán thông minh và tối ưu hóa đến mức tối đa, giúp các bạn học sinh tiết kiệm được từng giây phút quý giá.

Một bức tranh toàn cảnh khác cần được nhắc đến chính là sự thay đổi mang tính bước ngoặt của chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Theo đó, nội dung thống kê dữ liệu ghép nhóm đã trở thành một học phần quan trọng, chiếm tỷ trọng điểm số không nhỏ trong các đề kiểm tra cũng như kỳ thi tốt nghiệp. Việc phải xử lý thủ công các bảng phân bố tần số, tính toán dữ liệu ghép nhóm với nhiều con số thường đẩy học sinh vào trạng thái quá tải và cực kỳ dễ ấn nhầm số.

Nhận diện được rủi ro mất điểm đáng tiếc này, chức năng thống kê dữ liệu ghép nhóm cùng khả năng nhập liệu thông minh trên dòng Fx799VN giúp xử lý vô cùng mượt mà. Máy hỗ trợ tính toán các giá trị đặc trưng như số trung bình, trung vị, tứ phân vị hay phương sai một cách nhanh chóng, bám sát hoàn toàn với logic của sách giáo khoa hiện hành. Điều này giúp triệt tiêu hoàn toàn những lỗi sai đáng tiếng trong quá trình tính toán.

Một thực tế thường bị bỏ qua là rất nhiều học sinh trung học cơ sở đầu cấp đang phải làm quen với việc trên màn hình máy tính hiển thị quá nhiều tính năng chưa cần dùng đến. Việc này tạo tâm lý lạ lẫm, khiến các bạn học sinh đầu cấp khó thao tác và sinh ra tâm lý e ngại ngay từ sớm.

Khắc phục triệt để sự bất tiện này, Flexio Fx799VN tách biệt hẳn một Mode Số học được thiết kế đo ni đóng giày cho học sinh lớp 6 và lớp 10. Những chức năng nền tảng và thiết yếu nhất như tìm bội chung nhỏ nhất, ước chung lớn nhất hay các dạng bài toán tập hợp được thiết lập hiển thị trực quan, cho phép sử dụng ngay lập tức mà không cần nhớ tổ hợp phím phức tạp. Sự phân tầng mạch lạc này giúp học sinh cấp hai làm quen thiết bị nhanh hơn, từ đó xây dựng một tư duy tính toán vững chắc.

Dòng máy tính Flexio Fx799VN đã được giám định chính thức từ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 trực thuộc Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia (STAMEQ) - Bộ Khoa học và Công nghệ (MST) và đạt chuẩn mang vào phòng thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hơn thế nữa, yếu tố khiến các bậc phụ huynh an tâm tuyệt đối khi lựa chọn chính là chính sách bảo hành chính hãng lên đến 7 năm, đi kèm cam kết 1 đổi 1 trong năm đầu tiên đối với bất kỳ lỗi nào từ nhà sản xuất. Đồng thời, Thiên Long còn hỗ trợ miễn phí vận chuyển hai chiều giao hàng tận nhà khi bảo hành máy.

Về mặt thẩm mỹ, giao diện máy cũng mang đến một điểm cộng hoàn hảo với dải màu sắc vô cùng đa dạng từ đen, trắng, xanh dương, cho đến hồng, xanh lá và tím, cho phép thế hệ học sinh thoải mái thể hiện cá tính riêng biệt.

Đằng sau một chiếc máy tính tối ưu dành cho học sinh Việt Nam là cả một quá trình thay đổi tư duy làm sản phẩm sâu sắc của đội ngũ Thiên Long. Đại diện Thiên Long cho biết đội ngũ phát triển Flexio mang nhiều trải nghiệm học toán của các bạn học sinh, trải nghiệm giảng dạy của giáo viên để cải tiến sản phẩm, để học sinh Việt Nam yêu thích toán hơn. Đây là con đường gian nan nhưng tạo sự bền vững & dấu ấn riêng.

Dù xuất hiện trên bản đồ thị trường thiết bị tính toán muộn hơn rất nhiều thập kỷ so với các thương hiệu ngoại nhập lâu đời, Flexio lại chứng minh sức bật đáng nể bằng cách tiếp cận đi sâu vào sự am hiểu học sinh Việt Nam, mong muốn biến toán học thành niềm vui khám phá.

Điểm khác biệt cốt lõi nằm ở chỗ, bản thân đội ngũ chuyên gia phát triển sản phẩm của Flexio cũng từng là những người học sinh Việt Nam, thấu cảm với những vướng mắc của các bạn học sinh. Họ dành ra một lượng thời gian khổng lồ để nghiên cứu trực tiếp những rào cản của các bạn học sinh trong chương trình học. Quan điểm của đội ngũ rất rõ ràng: máy tính không phải là cỗ máy giải bài thay thế não bộ học sinh, mà nó phải được thiết kế để hỗ trợ quá trình tư duy, giúp người học làm chủ hình học và đại số.

Những thay đổi tưởng chừng rất nhỏ như việc việt hóa hiển thị các ký tự toán học quen thuộc, cho đến những quyết định mang tính chiến lược như phát triển cụm tính năng hình học chuyên biệt, tất cả đều xuất phát từ tư duy của người Việt làm cho người Việt. Cách làm việc lấy người dùng làm trung tâm này đã tạo ra một tiếng vang lớn, thể hiện sự hiệu quả rõ rệt khi thị trường cũng cập nhật các tính năng tương tự.

Nhìn lại toàn bộ lộ trình phát triển chuỗi sản phẩm trong những năm qua, người ta có thể dễ dàng nhận thấy các thế hệ máy tính khoa học Flexio liên tục được tinh chỉnh, gọt giũa dựa trên những phản hồi thực tế nhất của giáo viên và học sinh. Đi từ nền tảng vững chắc của phiên bản Fx799VN ra mắt vào năm 2023, trải qua bước hoàn thiện mạnh mẽ về cả thuật toán lẫn giao diện, và giờ đây là phiên bản Fx799VN Geometry Pro Edition. Mỗi một phiên bản mới ra đời hoàn toàn không phải là sự thay đổi vỏ bọc bên ngoài cho có lệ, mà nó mang theo những giải pháp công nghệ nhằm khắc phục trực tiếp một "nỗi đau" của nhiều thế hệ học sinh ngồi trên ghế nhà trường. Sự đầu tư nâng cấp miệt mài này là minh chứng rõ nét nhất cho thấy thương hiệu FLEXIO từ Thiên Long đang dồn nguồn lực vào hàm lượng chất xám công nghệ cốt lõi.

Việc phiên bản Fx799VN được cộng đồng đón nhận thông qua các kênh đánh giá khách quan của nhiều giáo viên uy tín, hay liên tục lọt top tìm kiếm trên các nền tảng thương mại điện tử hàng đầu hoàn toàn không phải là kết quả của sự may mắn. Sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các chiến dịch trải nghiệm mang sản phẩm đến tận tay học sinh tại các trường học trên toàn quốc cho thấy chiếc máy tính này thực sự có giá trị sử dụng cao.

Thiên Long đang có những bước đi chiến lược, từng bước biến Flexio thành một sản phẩm biểu tượng mang tính tiên phong, làm bệ phóng vững chắc để phát triển một hệ sinh thái ngành hàng thông minh bao quát hơn. Nơi đó, các sản phẩm giáo dục được tạo ra bằng chính sự thấu hiểu và hàm lượng trí tuệ của doanh nghiệp Việt Nam.