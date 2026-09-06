iPhone 18 Pro Max lộ diện với diện mạo mới

Thế hệ iPhone cao cấp tiếp theo của Apple lộ diện với những thay đổi tinh tế.

Apple được cho là đang tiếp tục thu gọn những chi tiết chiếm diện tích trên mặt trước iPhone, thay vì chạy đua tăng kích thước màn hình.

Trên iPhone 18 Pro, thay đổi đáng chú ý có thể nằm ở Dynamic Island và tỷ lệ hiển thị, giúp thiết bị tạo cảm giác rộng rãi hơn dù kích thước màn hình gần như không đổi.

Những thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max nhiều khả năng vẫn sử dụng màn hình lần lượt 6,3 inch và 6,9 inch. Đây cũng là kích thước đang được duy trì trên thế hệ iPhone Pro hiện tại.

iPhone 18 Pro có thể không thay đổi đáng kể kích thước màn hình nhưng sẽ được điều chỉnh để mang lại diện tích hiển thị tối ưu hơn. (Ảnh: Diamond Glass)

Điều này cho thấy Apple có thể đang chọn một hướng tiếp cận khác: tối ưu diện tích hiển thị thay vì đơn thuần tăng đường chéo màn hình. Một số nguồn tin trước đó cho rằng màn hình iPhone 18 Pro có thể được thiết kế với tỷ lệ cao hơn, khiến thân máy trông dài và hẹp hơn, đồng thời mở rộng không gian hiển thị theo chiều dọc.

Trước đó, hình ảnh được cho là miếng dán bảo vệ dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max từng xuất hiện, cho thấy phần màn hình có thể kéo dài hơn thế hệ hiện tại. Từ những hình ảnh này, từng xuất hiện dự đoán rằng iPhone 18 Pro sẽ sở hữu màn hình khoảng 6,4 inch, trong khi bản Pro Max có thể tiến gần mốc 7 inch.

Tuy nhiên, các thông tin mới hơn đang nghiêng về khả năng Apple giữ nguyên kích thước 6,3 inch và 6,9 inch. Nếu chính xác, điểm thay đổi sẽ nằm ở tỷ lệ màn hình, phần viền và đặc biệt là khu vực chứa các cảm biến ở phía trên màn hình.

Dynamic Island được xem là một trong những chi tiết có thể được Apple thu gọn đáng kể trên thế hệ mới. Theo các nguồn tin rò rỉ, Apple đang tìm cách đưa một phần hệ thống Face ID xuống dưới màn hình, qua đó giảm kích thước phần cắt hiện tại. Một số báo cáo cho rằng chiều rộng Dynamic Island có thể giảm khoảng 35%.

Có thông tin cho rằng kích thước Dynamic Island trên iPhone 18 Pro sẽ được tối ưu hơn thế hệ tiền nhiệm. (Ảnh minh hoạ: GSMArena/Weibo)

Nếu thay đổi này được triển khai, iPhone 18 Pro sẽ có thêm không gian hiển thị mà không cần tăng kích thước tổng thể. Dynamic Island nhỏ hơn cũng giúp mặt trước trông gọn gàng hơn, đặc biệt khi xem video, chơi game hoặc sử dụng các ứng dụng tận dụng toàn bộ màn hình.

Về tổng thể, thiết kế iPhone 18 Pro được cho là vẫn giữ nhiều nét quen thuộc từ thế hệ trước thay vì có một cuộc đại tu. Apple tập trung vào những thay đổi nhỏ nhưng tác động trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng, trong đó màn hình và Dynamic Island là hai điểm đáng chú ý.

Bên cạnh thiết kế, iPhone 18 Pro được kỳ vọng sở hữu hàng loạt nâng cấp phần cứng như chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nm, camera chính hỗ trợ khẩu độ biến thiên và modem 5G C2 do Apple phát triển.

Ở thời điểm hiện tại, tất cả mới chỉ dừng ở mức tin đồn. Apple dự kiến giới thiệu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại sự kiện ngày 9/9 tới. Đây cũng là sự kiện lớn đầu tiên của Apple dưới thời CEO John Ternus.

Tham khảo Android Headlines