Thông tin mới nhất về giá iPhone 18 Pro Max

Làn sóng đầu tư hạ tầng trí tuệ nhân tạo đang gián tiếp tạo ra cơn địa chấn về giá linh kiện, đẩy giá bộ đôi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max lên mức cao chưa từng có khiến người dùng có thể phải chi thêm hàng triệu đồng để sở hữu.

Theo các phân tích mới nhất từ công ty nghiên cứu thị trường TrendForce, Apple nhiều khả năng sẽ điều chỉnh tăng giá mạnh đối với thế hệ iPhone cao cấp sẽ ra mắt vào tuần tới. Mức tăng được dự báo nằm trong khoảng 10% đến 20%, hoàn toàn khớp với những đồn đoán trước đó về chiến lược định giá của hãng. Nếu kịch bản này trở thành sự thật, người tiêu dùng sẽ phải dốc hầu bao chi thêm từ 150 đến 200 USD, tương đương khoảng 3,7 đến 5 triệu đồng cho mỗi phiên bản iPhone 18 Pro hoặc Pro Max.

Mức giá khởi điểm dự kiến trên iPhone 18 Pro và 18 Pro Max. Nguồn: TrendForce

Nguyên nhân cốt lõi đằng sau đợt tăng giá lịch sử này bắt nguồn từ tình trạng leo thang chi phí linh kiện phần cứng. Dữ liệu từ TrendForce chỉ ra rằng giá chip nhớ dung lượng 256 GB đã tăng vọt gần 400% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự bùng nổ của cuộc đua xây dựng hạ tầng trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu đã đẩy giá bộ nhớ lên mức kỷ lục. Cơn khát chip AI không chỉ ảnh hưởng đến các tập đoàn công nghệ lớn mà còn tạo áp lực chi phí khổng lồ đè nặng lên toàn bộ ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng, trong đó có Apple.

iPhone 18 Pro Max có thể tăng từ 3,7 đến 5 triệu đồng

Phân tích chi tiết cho thấy tổng chi phí linh kiện phần cứng của một chiếc iPhone Pro bản 256 GB hiện đã đội lên khoảng 38%. Dù đối mặt với bài toán chi phí khó khăn, giới chuyên gia vẫn kỳ vọng Apple sẽ có những bước đi khôn khéo. Rất có thể "táo khuyết" sẽ chấp nhận giảm bớt biên lợi nhuận để tự gánh vác một phần chi phí linh kiện, thay vì chuyển toàn bộ gánh nặng tài chính sang phía khách hàng nhằm bảo vệ doanh số trong bối cảnh kinh tế hiện tại.

Không dừng lại ở dòng Pro, những thông tin rò rỉ từ chuỗi cung ứng còn mang đến cái nhìn bất ngờ về tương lai các sản phẩm khác của Apple. Mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên, được đồn đoán mang tên gọi iPhone Ultra, có thể sẽ được định giá ở phân khúc siêu cao cấp với mức khởi điểm vô cùng đắt đỏ từ 2.099 đến 2.299 USD. Đáng chú ý hơn, phiên bản trang bị dung lượng bộ nhớ tối đa của dòng máy này có nguy cơ vượt mốc 3.000 USD, tương đương hơn 75 triệu đồng.

Trong khi đó, những người dùng chờ đợi phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn có thể sẽ phải kiên nhẫn hơn. Các nguồn tin cho biết thiết bị này sẽ lùi lịch trình ra mắt sang mùa xuân năm 2027 và dự kiến cũng không tránh khỏi kịch bản tăng giá chung từ 10% đến 20%. Mọi sự chú ý của giới công nghệ giờ đây đang đổ dồn vào sự kiện mang tên "Surprise and shine" sẽ diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 10/9 theo giờ Việt Nam, nơi Apple sẽ chính thức vén màn sản phẩm mới và công bố mức giá cuối cùng.