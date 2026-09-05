Chiếc điện thoại đáng mua nhất hiện nay

Giữa bối cảnh thị trường công nghệ ảm đạm và kinh tế thắt chặt, hàng triệu người dùng vẫn quyết định "xuống tiền" cho mẫu điện thoại này, minh chứng cho việc giá trị thực dụng đã chiến thắng những thông số hào nhoáng.

Bỏ qua những bài đánh giá bóng bẩy hay các cuộc tranh luận nảy lửa về thông số kỹ thuật trên mạng xã hội, cách đơn giản và chính xác nhất để biết một chiếc điện thoại có thực sự đáng mua hay không chính là nhìn vào doanh số thực tế. Khi hàng triệu người tiêu dùng toàn cầu cùng tự nguyện bỏ tiền túi ra để sở hữu một sản phẩm, đó chính là "lá phiếu" tín nhiệm rõ ràng nhất. Và trong bản báo cáo mới nhất của Counterpoint Research về thị trường smartphone toàn cầu quý II/2026, vị trí ngôi vương một lần nữa chính thức gọi tên iPhone 17.

iPhone 17 là chiếc điện thoại đứng đầu về doanh số trên toàn thế giới

Điều đáng ngạc nhiên là quý 2 vốn luôn được xem là "vùng trũng" của thị trường công nghệ. Đây là khoảng thời gian người dùng thường mang tâm lý trì hoãn mua sắm để chờ đợi các siêu phẩm mới ra mắt vào cuối năm. Thử thách càng nhân lên khi bối cảnh chung của toàn ngành đang chứng kiến mức suy giảm 11%, xuất phát từ việc chi phí linh kiện tăng cao và tình trạng thiếu hụt RAM diện rộng.

Doanh số 10 smartphone bán chạy nhất toàn cầu quý II/2026 so với cùng kỳ 2025. Nguồn: Counterpoint Research.

Thế nhưng, Apple không chỉ phá vỡ lời nguyền sụt giảm doanh số mà còn tạo ra một cú hat-trick ngoạn mục khi thâu tóm trọn ba vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Bám sát phiên bản tiêu chuẩn, iPhone 17 Pro Max và iPhone 17 Pro lần lượt chễm chệ ở vị trí thứ hai và thứ ba, khẳng định sức hút khủng khiếp, trải đều trên mọi phân khúc giá của nhà Táo khuyết.

iPhone 17 thắng nhờ mức giá hợp lý, hiệu năng tốt mà không cần thông số quá hào nhoáng

Sự thành công mang tính áp đảo này đã phơi bày một sự thật thú vị về xu hướng tiêu dùng hiện đại: thông số "khủng" không còn là chìa khóa vạn năng. Nếu chỉ mang bảng cấu hình ra so sánh, iPhone hiếm khi là thiết bị gây choáng ngợp nhất. Trong khi các đối thủ Android liên tục chạy đua vũ trang với lượng RAM khổng lồ, công suất sạc siêu tốc hay camera độ phân giải hàng trăm megapixel, Apple lại âm thầm chinh phục người dùng bằng một lối đi riêng. Sức mạnh thực sự của dòng iPhone 17 nằm ở khả năng tối ưu hóa hoàn hảo giữa phần cứng và nền tảng hệ điều hành, mang lại sự mượt mà, thời lượng pin bền bỉ và đặc biệt là mức độ giữ giá vô đối trên thị trường thứ cấp.

Đây là chiếc điện thoại đáng mua bậc nhất ngay lúc này

Chiến lược bao phủ thị trường của Apple càng trở nên hoàn thiện hơn với sự góp mặt của iPhone 17e. Sự xuất hiện của phiên bản này đóng vai trò như một thỏi nam châm thu hút tệp khách hàng muốn bước chân vào hệ sinh thái iOS cao cấp nhưng với một mức giá dễ thở hơn. Thay vì dồn toàn lực vào một nhóm nhỏ khách hàng siêu giàu, dải sản phẩm liền mạch từ iPhone 17e đến 17 Pro Max giúp Apple không bỏ sót bất kỳ một nhu cầu tiêu dùng nào.

Giữa thời điểm người tiêu dùng ngày càng khắt khe và cẩn trọng hơn với từng quyết định chi tiêu, việc họ sẵn sàng chi trả một mức giá không hề rẻ cho các phiên bản iPhone 17 đã gửi đi một thông điệp rất rõ ràng. Người dùng không còn chỉ mua một thiết bị để nghe gọi hay khoe mẽ, họ đang đầu tư mua một hệ sinh thái an toàn, một trải nghiệm ổn định có thể đồng hành mượt mà trong nhiều năm tới. Và ở tiêu chí khắt khe nhất này, chiếc điện thoại của Apple vẫn đang chứng minh người dùng quả thật không bao giờ sai.