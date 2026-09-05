Công an có thông báo quan trọng liên quan đến CCCD và VNeID, tất cả người dân cần chú ý

Công an tỉnh Gia Lai vừa cảnh báo về nguy cơ tiềm ẩn khi tự ý đăng tải hình ảnh CCCD và định danh mức 2 của trẻ em lên mạng xã hội.

Thực hiện chủ trương chuyển đổi số quốc gia, thời gian qua, nhiều phụ huynh đã chủ động đưa con em đi làm thủ tục cấp căn cước công dân (CCCD) và kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức 2. Việc hoàn thành nghĩa vụ công dân số cho con là niềm vui, niềm tự hào của nhiều gia đình. Tuy nhiên, xuất phát từ tâm lý này, không ít phụ huynh đã vô tình chụp ảnh thẻ CCCD, giấy hẹn hoặc màn hình xác thực định danh thành công của con để đăng tải công khai lên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo…

Theo khuyến cáo từ các cơ quan chức năng, hành động tưởng chừng vô hại này lại chứa đựng những nguy cơ rất lớn về mất an toàn thông tin, vô tình tiếp tay cho các đối tượng xấu lợi dụng để phạm tội.

Những nguy cơ tiềm ẩn từ việc lộ lọt thông tin cá nhân Việc công khai hình ảnh và dữ liệu cá nhân của trẻ em trên không gian mạng kéo theo nhiều hệ lụy khôn lường:

- Lộ toàn bộ dữ liệu cá nhân nhạy cảm: Thẻ CCCD và thông tin định danh chứa đầy đủ các trường dữ liệu quan trọng như họ và tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân (12 số), quê quán, nơi thường trú, đặc điểm nhận dạng và đặc biệt là mã QR/chip điện tử.

- Nguy cơ bị giả mạo và lừa đảo trực tuyến: Kẻ xấu có thể sử dụng thông tin, hình ảnh này để thu thập dữ liệu, khởi tạo các tài khoản ảo, đăng ký dịch vụ viễn thông, vay tiền qua ứng dụng tín dụng đen hoặc cắt ghép hình ảnh phục vụ các kịch bản lừa đảo mạo danh.

- Rủi ro từ công nghệ AI: Việc công khai rõ mặt cùng đầy đủ thông tin định danh của trẻ tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng xấu dùng công nghệ giả mạo khuôn mặt, giọng nói để thực hiện các hành vi lừa đảo nhắm trực tiếp vào gia đình và nhà trường.

- Xâm phạm quyền riêng tư của trẻ em: Theo Luật Trẻ em 2016 và Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân, thông tin định danh và hình ảnh cá nhân của trẻ em thuộc nhóm dữ liệu cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Vậy nên việc chia sẻ rộng rãi khi chưa lường hết rủi ro có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực lâu dài đến sự an toàn của trẻ.

Ảnh minh hoạ

Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo, để bảo vệ an toàn thông tin cho bản thân và gia đình, đặc biệt là trẻ em trong môi trường số, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chụp, đăng tải hình ảnh rõ nét mặt trước, mặt sau của thẻ CCCD, giấy hẹn trả kết quả hoặc màn hình hiển thị tài khoản VNeID mức 2 của con em lên mạng xã hội.

Trong trường hợp muốn chia sẻ khoảnh khắc kỷ niệm, phụ huynh bắt buộc phải làm mờ/che hoàn toàn số định danh cá nhân, mã QR, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú và các chi tiết định danh quan trọng. Các gia đình cần nhắc nhở người thân, bạn bè xung quanh cùng nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân; hướng dẫn con em không tự ý cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ hoặc đăng tải lên các nền tảng trực tuyến.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Gia Lai