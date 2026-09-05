Cách tra cứu thông tin sổ đỏ trên VNeID

Người dân có thể dễ dàng kiểm tra dữ liệu liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên ứng dụng VNeID.

Tích hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ, sổ hồng) trên ứng dụng VNeID là bước tiến quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia và quản lý tài sản công dân. Theo đó, một số người dân tại các địa phương đã có thể kiểm tra các dữ liệu liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ngay trên ứng dụng định danh điện tử.

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - C06 (Bộ Công an), việc tích hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên VNeID được thực hiện trên cơ sở dữ liệu đất đai đã được làm sạch, chuẩn hóa và kết nối với ơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Để thông tin được tích hợp trên VNeID, dữ liệu phải bảo đảm đúng thửa đất, đúng thông tin và đúng chủ sử dụng.

Cách tra cứu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên VNeID

Người dân có thể kiểm tra thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên VNeID theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID

Lưu ý, người dân đăng nhập tài khoản định danh điện tử mức 2 trên VNeID.

Bước 2: Sử dụng chức năng tìm kiếm

Chọn chức năng tìm kiếm.

Tại giao diện VNeID, chọn chức năng “tìm kiếm”.

Bước 3: Chọn “GCN quyền sử dụng đất”

Tìm và chọn mục “GCN quyền sử dụng đất”

Chọn mục “GCN quyền sử dụng đất”.

Bước 4: Kiểm tra thông tin

Nếu dữ liệu giấy chứng nhận của người sử dụng đã được cơ quan quản lý chuẩn hóa, xác thực và đồng bộ với VNeID, hệ thống sẽ hiển thị thông tin liên quan đến giấy chứng nhận.

Theo quyết định hồi tháng 2 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dữ liệu thông tin về sổ đỏ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai - tức sổ đỏ điện tử, sẽ đủ điều kiện khai thác, sử dụng thay thế giấy tờ trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính.

Các trường thông tin về giấy chứng nhận trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai được chia sẻ bao gồm: tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất; số định danh. Thông tin về thửa đất sẽ gồm mã định danh thửa đất; số thứ tự thửa đất, tờ bản đồ; diện tích; loại đất; thời hạn sử dụng đất; hình thức, nguồn gốc sử dụng đất; địa chỉ thửa đất.

Cuối năm 2025, Bộ Công an phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai chiến dịch “làm giàu, sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai” - đợt tổng rà soát và chuẩn hóa dữ liệu đất đai trên toàn quốc, diễn ra trong 90 ngày. Mục tiêu là đảm bảo thông tin đất đai “đúng - đủ - sạch - sống”, kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu dân cư, giúp quản lý minh bạch.

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - C06 (Bộ Công an), khi dữ liệu đất đai được kết nối với đúng chủ thể, người dân sẽ từng bước giảm việc xuất trình, sao chụp giấy tờ. Cơ quan quản lý cũng giảm khâu nhập liệu, đối chiếu thủ công và nâng cao khả năng xác thực thông tin.