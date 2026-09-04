Tin vui cho người dùng điện thoại Samsung Galaxy cũ

Người dùng nhiều dòng Galaxy đời cũ chuẩn bị nhận được tin vui từ Samsung.

Samsung dường như đang chuẩn bị mở rộng một tính năng bảo mật đáng chú ý lên nhiều thiết bị Galaxy, thay vì chỉ giới hạn trên những mẫu smartphone mới.

Thông tin được phát hiện trong mã nguồn của bản thử nghiệm One UI 9 Beta 7, cho thấy công cụ phát hiện cuộc gọi lừa đảo Scam Detection sẽ được tích hợp trên Galaxy S27 và một số dòng máy cao cấp ra mắt trước đó.

Theo những dữ liệu được phát hiện trong bản thử nghiệm, Samsung đang đưa Scam Detection vào ứng dụng Điện thoại mặc định. Công cụ này có khả năng phân tích nội dung cuộc gọi để nhận diện những dấu hiệu bất thường, qua đó cảnh báo người dùng khi cuộc hội thoại có nguy cơ liên quan đến hành vi lừa đảo.

Không chỉ dành cho Galaxy S27

Đáng chú ý, Samsung được cho là không giới hạn Scam Detection trên thế hệ Galaxy S27. Danh sách thiết bị xuất hiện trong mã nguồn One UI 9 Beta 7 còn bao gồm nhiều smartphone cao cấp hiện có trên thị trường.

Tính năng phát hiện cuộc gọi lừa đảo Scam Detection. (Ảnh: C.Scott Brown / Android Authority)

Trong đó, toàn bộ dòng Galaxy S25 được nhắc đến, gồm Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Edge và Galaxy S25 Ultra. Một số thiết bị màn hình gập cũng nằm trong diện được hỗ trợ, gồm Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 và mẫu smartphone gập ba Galaxy Z TriFold.

Nếu được Samsung triển khai chính thức, đây sẽ là bước mở rộng đáng kể của tính năng bảo mật này. Người dùng các thiết bị Galaxy đời trước vẫn có thể tiếp cận một công cụ vốn được phát triển nhằm đối phó với tình trạng lừa đảo qua điện thoại ngày càng tinh vi.

Scam Detection ban đầu được Google giới thiệu trên dòng Pixel 9, sau đó bắt đầu xuất hiện trên các thiết bị Galaxy mới hơn. Công nghệ này hướng tới việc phát hiện những dấu hiệu thường gặp trong các cuộc hội thoại có khả năng là lừa đảo và đưa ra cảnh báo theo thời gian thực.

Điểm đáng chú ý là hình thức lừa đảo qua điện thoại đang ngày càng khó nhận biết. Kẻ gian có thể giả danh ngân hàng, cơ quan chức năng, nhà mạng hoặc người quen để tạo áp lực, yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, mã xác thực hoặc thực hiện giao dịch. Sự phát triển của công nghệ giả giọng nói bằng AI cũng khiến việc nhận diện người gọi bằng giọng nói trở nên khó khăn hơn.

Galaxy S27 tiếp tục lộ diện

Bên cạnh tính năng bảo mật, mã nguồn One UI 9 Beta 7 còn cung cấp thêm một số dấu hiệu liên quan đến thế hệ Galaxy S27.

Hình ảnh phác hoạ Galaxy S27 Pro và S27 Ultra. (Ảnh: Android Headlines)

Các mã định danh phần cứng mới được phát hiện cho thấy Samsung đang phát triển nhiều phiên bản thuộc dòng flagship dự kiến ra mắt vào năm 2027. Một trong những nền tảng xuất hiện trong mã nguồn là chip có mã s5e9975, được cho là liên quan đến Exynos 2700.

Sự xuất hiện đồng thời của nền tảng Qualcomm cũng cho thấy Samsung nhiều khả năng tiếp tục duy trì chiến lược sử dụng các bộ xử lý khác nhau trên Galaxy S27 tùy từng thị trường.

Những thông tin trên hiện vẫn xuất phát từ mã nguồn của phiên bản phần mềm thử nghiệm và chưa phải thông tin được Samsung xác nhận chính thức. Do đó, danh sách thiết bị hỗ trợ Scam Detection cũng như thời điểm phát hành tính năng có thể thay đổi khi One UI 9 được hoàn thiện.

Nếu kế hoạch này được triển khai, việc đưa Scam Detection xuống các mẫu Galaxy cũ sẽ giúp Samsung mở rộng lớp bảo vệ cho một lượng lớn người dùng, đồng thời biến smartphone thành công cụ chủ động hơn trong việc nhận diện các cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo.

Tham khảo Android Authority, PhoneArena