Lời khuyên cho tất cả những ai không rút sạc điện thoại sau khi dùng

Sau khi điện thoại đầy pin, nhiều người chỉ rút điện thoại khỏi cáp sạc và vẫn để nguyên củ sạc trong ổ điện.

Nhiều người có thói quen để nguyên củ sạc trong ổ điện sau khi rút điện thoại, bởi cho rằng khi không kết nối với thiết bị thì bộ sạc cũng không hoạt động. Thực tế, củ sạc vẫn tiêu thụ một lượng điện nhỏ và việc cắm liên tục còn tiềm ẩn những rủi ro không đáng có.

Một bộ sạc điện thoại hiện đại được thiết kế để chuyển đổi dòng điện từ ổ cắm thành mức điện áp phù hợp với thiết bị. Khi điện thoại đã được rút ra, mạch bên trong củ sạc không hoàn toàn ngừng hoạt động mà vẫn duy trì trạng thái chờ để sẵn sàng cung cấp điện khi có thiết bị kết nối.

Nhiều người có thói quen rút điện thoại sau khi sạc nhưng để nguyên củ sạc trong ổ điện. (Ảnh minh hoạ: Getty Images)

Lượng điện tiêu thụ trong trạng thái này rất nhỏ, đến mức một củ sạc thông thường gần như không tạo ra khác biệt đáng kể trên hóa đơn tiền điện. Tuy nhiên, nếu trong nhà có nhiều củ sạc, cùng với các thiết bị điện tử khác luôn được cắm nguồn, phần điện năng tiêu thụ ở chế độ chờ sẽ tích lũy theo thời gian.

Rủi ro lớn hơn nằm ở chính bộ sạc và hệ thống điện.

Các mẫu sạc chính hãng, chất lượng tốt thường được trang bị nhiều cơ chế bảo vệ nhằm hạn chế tình trạng quá dòng, quá áp hoặc quá nhiệt. Dù vậy, không có bộ sạc nào miễn nhiễm hoàn toàn với hư hỏng. Đặc biệt, những củ sạc giá rẻ, không rõ nguồn gốc hoặc đã sử dụng trong thời gian dài có thể sử dụng linh kiện và vật liệu cách điện chất lượng thấp, làm tăng nguy cơ phát nhiệt, chập điện hoặc hỏng hóc.

Nguy cơ cũng không chỉ đến từ củ sạc. Dây cáp bị sờn, phích cắm lỏng, ổ điện xuống cấp hoặc dây nối dài quá tải đều có thể trở thành điểm phát sinh sự cố. Khi các linh kiện này bị hư hỏng, việc duy trì kết nối với nguồn điện trong thời gian dài sẽ khiến rủi ro tăng lên.

Một vấn đề khác ít được chú ý là các đợt tăng điện áp bất thường của lưới điện. Bộ sạc có nhiệm vụ chuyển đổi và ổn định nguồn điện ở mức phù hợp với điện thoại, nhưng khả năng bảo vệ trước những biến động điện áp lớn còn phụ thuộc vào thiết kế và chất lượng linh kiện. Việc liên tục kết nối với nguồn điện vì thế có thể khiến một số linh kiện bên trong phải hoạt động trong thời gian dài hơn mức cần thiết, về lâu dài ảnh hưởng đến độ bền của bộ sạc.

Điều này cũng không có nghĩa người dùng phải quá lo lắng mỗi khi quên rút củ sạc khỏi ổ điện. Với một bộ sạc đạt chuẩn, còn nguyên vẹn và được sử dụng trong điều kiện bình thường, nguy cơ xảy ra sự cố là tương đối thấp.

Điều đáng lưu ý là những bộ sạc có dấu hiệu bất thường. Nếu củ sạc xuất hiện vết nứt, biến dạng, phồng, nóng bất thường hoặc dây cáp bị bong tróc, người dùng nên ngừng sử dụng thay vì tiếp tục cắm điện.

Việc rút củ sạc khỏi ổ điện sau khi sử dụng vì thế nên được xem như một thói quen an toàn. Khi không có nhu cầu sử dụng, ngắt kết nối nguồn điện cũng giúp loại bỏ hoàn toàn khả năng bộ sạc gặp sự cố trong thời gian không được giám sát.

Bên cạnh việc rút sạc khi không sử dụng, người dùng nên ưu tiên củ sạc và cáp có nguồn gốc rõ ràng, tương thích với điện thoại. Không nên tiếp tục sử dụng những bộ sạc đã bị nứt vỏ, biến dạng, dây dẫn hở hoặc có dấu hiệu quá nhiệt.

Trong quá trình sạc, điện thoại cũng cần được đặt ở nơi thoáng khí để nhiệt có thể thoát ra ngoài. Việc đặt thiết bị đang sạc dưới gối, chăn hoặc trên những bề mặt giữ nhiệt có thể khiến nhiệt độ tăng cao. Người dùng cũng không nên che kín điện thoại hoặc bộ sạc trong lúc thiết bị đang hoạt động.

Với một thiết bị nhỏ như củ sạc, thói quen rút khỏi ổ điện sau khi sử dụng chỉ mất vài giây nhưng có thể giúp giảm thêm một nguồn rủi ro trong hệ thống điện gia đình. Đặc biệt, đây cũng là cách đơn giản để người dùng hình thành thói quen kiểm tra và ngắt các thiết bị điện khác khi không còn nhu cầu sử dụng.

Theo Martha Stewart