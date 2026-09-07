Công an xác minh giao dịch chuyển tiền 60.000.000 đồng từ tài khoản Vu Van Hoan

Sau khi được cơ quan công an hướng dẫn, chị Huỳnh Thị Thái Tâm đã hoàn trả 60 triệu đồng cho người chuyển nhầm.

Sáng 04/09/2026, chị Huỳnh Thị Thái Tâm, trú tại phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng, bất ngờ nhận được 60 triệu đồng do một người không quen biết chuyển vào tài khoản. Cho rằng đây có thể là khoản tiền được chuyển nhầm, chị Tâm đã chủ động đến Công an phường Phú Thủy trình báo, nhờ hỗ trợ xác minh để hoàn trả cho người chuyển.

Chị Tâm cho biết bản thân không biết người chuyển tiền là ai và cũng không có bất kỳ giao dịch nào với người này. Nhận thấy đây có thể là khoản tiền được chuyển nhầm, chị đã chủ động đến Công an phường Phú Thủy trình báo và nhờ hỗ trợ xác minh.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Phú Thủy đã tiến hành xác minh, làm rõ nguồn gốc khoản tiền và xác định đây là trường hợp chuyển tiền nhầm. Trên cơ sở đó, Công an phường hướng dẫn chị Tâm hoàn trả 60 triệu đồng cho người đã chuyển nhầm.

Hành động của chị Huỳnh Thị Thái Tâm thể hiện sự trung thực, trách nhiệm khi không sử dụng số tiền không thuộc về mình mà chủ động tìm cách hoàn trả. Đây là một việc làm đẹp, góp phần lan tỏa tinh thần sống ngay thẳng, biết nghĩ cho người khác trong cộng đồng.

Cán bộ Công an phường tiếp nhận và hướng dẫn chị Tâm chuyển trả số tiền cho người đã chuyển nhầm.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng.