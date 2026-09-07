Công an có thông báo quan trọng liên quan đến giao dịch tại máy ATM, tất cả người dân cần chú ý

Cùng với sự phát triển của hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, tài khoản ngân hàng và hệ thống ATM ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, lực lượng chức năng cảnh báo đây cũng có thể là phương tiện bị các đối tượng lợi dụng để tiếp nhận, rút và luân chuyển tiền liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Quảng Ninh đã phối hợp với cán bộ ngân hàng khảo sát thực tế tại một số máy ATM; trao đổi về tình hình vận hành, công tác bảo đảm an toàn, theo dõi giao dịch và xử lý khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Qua khảo sát, Phòng Cảnh sát kinh tế đề nghị ngân hàng thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của máy ATM, hệ thống camera giám sát, đường truyền và các thiết bị bảo đảm an toàn; kịp thời phát hiện dấu hiệu bị can thiệp tại khe cắm thẻ, bàn phím hoặc khu vực nhận tiền. Đồng thời, cần niêm yết đầy đủ số điện thoại hỗ trợ chính thức, tăng cường cảnh báo tại điểm giao dịch và phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an khi phát hiện người, phương tiện hoặc hoạt động có biểu hiện nghi vấn.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Quảng Ninh đã phối hợp với cán bộ ngân hàng khảo sát thực tế tại một số máy ATM

Bên cạnh trách nhiệm của ngân hàng, sự chủ động và thận trọng của người sử dụng là yếu tố quan trọng nhất để phòng ngừa rủi ro. Người dân cần lựa chọn máy ATM đặt tại khu vực an toàn, đủ ánh sáng, có camera giám sát hoặc nhân viên bảo vệ; quan sát xung quanh, kiểm tra khe cắm thẻ, bàn phím và bộ phận nhận tiền trước khi giao dịch.

Nếu phát hiện thiết bị lạ, dấu hiệu cạy phá hoặc máy hoạt động bất thường, cần dừng giao dịch và báo ngay cho ngân hàng. Trong quá trình thao tác, cần che bàn phím khi nhập mã PIN, giữ khoảng cách với người xung quanh, không nhờ người lạ hỗ trợ hoặc để người khác nhìn thấy thông tin giao dịch. Sau khi hoàn tất, phải nhận lại thẻ, tiền, kiểm tra thông báo biến động số dư và không để lại hóa đơn chứa thông tin cá nhân tại máy ATM.

Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã PIN, mã OTP hoặc thông tin đăng nhập ứng dụng ngân hàng cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng hoặc cơ quan chức năng. Nếu thẻ bị máy giữ lại, chỉ liên hệ qua số điện thoại hỗ trợ chính thức của ngân hàng, không làm theo hướng dẫn từ số lạ được dán tại máy ATM.

Theo Trang thông tin điện tử Công an Quảng Ninh