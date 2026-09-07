Tất cả người dân đang sử dụng điện chú ý thông báo mới nhất từ EVN

EVN vừa phát cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo nhằm mục tiêu đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng, người dân cần đặc biệt chú ý.

Ngày 31/8, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, hiện nay, trên không gian mạng đang xuất hiện thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao nhằm giả mạo website EVN, dụ khách hàng tải và cài đặt ứng dụng giả mạo "CSKH EVNSPC" chứa mã độc.

Cụ thể, website evnquocgia(.)com đã sao chép giao diện, hình ảnh, logo và nhãn hiệu của EVN nhằm tạo lòng tin với người truy cập.

Trên website này còn xuất hiện các nút tải ứng dụng sử dụng trái phép biểu tượng Google Play và App Store, qua đó dụ người dùng tải file cài đặt ứng dụng giả mạo mang tên "CSKH EVNSPC".

EVNSPC khẳng định đây không phải ứng dụng chăm sóc khách hàng do Tổng công ty phát hành. Ứng dụng giả mạo có thể chứa mã độc, cho phép đối tượng xấu đọc và đánh cắp tin nhắn chứa mã xác thực OTP; phủ giao diện giả mạo lên ứng dụng ngân hàng để thu thập thông tin đăng nhập; quay lén màn hình, ghi âm và chiếm quyền điều khiển điện thoại từ xa. Từ đó, các đối tượng có thể thực hiện giao dịch trái phép, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Trang web mạo danh thương hiệu EVN nhằm lừa khách hàng tải và cài đặt ứng dụng giả mạo mang tên “CSKH EVNSPC” (Ảnh: EVN)

EVN khuyến cáo, khách hàng tuyệt đối không truy cập website evnquocgia(.)com; không tải hoặc cài đặt file APK từ các đường link không rõ nguồn gốc. Ứng dụng chăm sóc khách hàng chính thức của EVNSPC chỉ được cung cấp trên Google Play và App Store.

EVNSPC tuyệt đối không yêu cầu khách hàng cài đặt ứng dụng thông qua file APK và không gửi đường link tải ứng dụng trực tiếp qua tin nhắn hoặc mạng xã hội. Khách hàng cần thận trọng kiểm tra nguồn phát hành, tên ứng dụng và thông tin nhà cung cấp trước khi tải, cài đặt bất kỳ ứng dụng nào.

Nếu đã cài đặt ứng dụng giả mạo, khách hàng cần lập tức gỡ bỏ ứng dụng và liên hệ với ngân hàng để tạm khóa tài khoản, kiểm tra các giao dịch phát sinh.

Đồng thời, khách hàng cần thông báo cho cơ quan Công an gần nhất hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng của EVN qua tổng đài 1558, hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng của EVNSPC: 1900 1006, 1900 9000 để được hỗ trợ.