Hàng triệu người dùng Android chú ý "tín hiệu" quan trọng ngay trên chiếc điện thoại của bạn

Đôi khi, một chấm trắng nhỏ, bí ẩn xuất hiện ở đầu màn hình điện thoại Android của bạn trên thanh trạng thái mà không có bất kỳ cảnh báo hay giải thích nào.

Không phải lỗi màn hình

Thanh trạng thái ở mép trên màn hình Android đóng vai trò là "trạm thông tin" thu nhỏ của điện thoại. Đây là nơi hiển thị dung lượng pin, kết nối Wi-Fi, sóng di động, giờ giấc và các biểu tượng ứng dụng có thông báo mới như Zalo, Messenger hay Email. Khi người dùng nhận quá nhiều thông báo cùng lúc, thanh trạng thái sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng "quá tải".

Chấm trắng ở góc thanh trạng thái trên Android thực chất chỉ là một chỉ báo thu gọn, xuất hiện khi số lượng thông báo hoặc biểu tượng hệ thống vượt quá không gian hiển thị của màn hình.

Thay vì cố nén các biểu tượng lại làm tràn giao diện hoặc đè lên cụm camera selfie, hệ điều hành Android tự động thu gom những thông báo đến sau thành một dấu chấm đơn sơ. Sự xuất hiện của nó chỉ đơn thuần cho biết: "Bạn vẫn còn nhiều thông báo chưa đọc nằm phía sau".

Người dùng cũng cần tránh nhầm lẫn giữa chấm trắng này và chấm màu xanh lá cây ở góc trên màn hình. Chấm xanh lá là một tính năng bảo mật quan trọng được Google thêm vào từ Android 12, cảnh báo rằng có ứng dụng đang truy cập micro hoặc camera của thiết bị. Trong khi đó, chấm trắng hoàn toàn lành tính và chỉ phục vụ mục đích sắp xếp giao diện.

Vì sao chấm trắng ngày càng xuất hiện thường xuyên?

Trên các diễn đàn công nghệ lớn như Reddit hay Android Central, chủ đề về "chấm trắng lạ" liên tục nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Nguyên nhân một phần xuất phát từ việc cả Google lẫn các hãng sản xuất thiết bị gốc (OEM) hiếm khi đề cập chi tiết về biểu tượng này trong tài liệu hướng dẫn sử dụng.

Nguyên nhân kỹ thuật cốt lõi đến từ sự thay đổi trong thiết kế phần cứng di động những năm gần đây. Xu hướng màn hình "đục lỗ" hay "tai thỏ" khiến diện tích hữu dụng của thanh trạng thái bị thu hẹp đáng kể. Cụm camera trước chiếm mất khoảng không gian chính giữa, buộc các nhà phát triển giao diện phải chia thanh trạng thái làm hai bên trái - phải.

Bên cạnh đó, thói quen cài đặt nhiều ứng dụng và bật toàn bộ quyền thông báo khiến số lượng tin nhắn, quảng cáo và cập nhật hệ thống dội về liên tục. Khi số lượng biểu tượng vượt quá giới hạn hiển thị (thường là từ 3 đến 5 biểu tượng tùy dòng máy), thuật toán của Android sẽ kích hoạt chỉ báo chấm trắng để giữ cho thanh trạng thái không bị rối mắt.

Phân biệt chấm trắng thông báo với các hiện tượng khác

Để xử lý chính xác, người dùng cần xác định đúng loại chấm trắng đang xuất hiện trên màn hình của mình, bởi Android có một số tính năng và hiện tượng vật lý dễ gây nhầm lẫn:

Nếu chấm trắng xuất hiện ngay trên thanh trạng thái và biến mất khi bạn dọn dẹp bảng thông báo, bạn hoàn toàn có thể yên tâm rằng thiết bị của mình hoàn toàn bình thường.

Cách kiểm soát và dọn dẹp thanh trạng thái gọn gàng

Việc để thông báo tích tụ không chỉ tạo ra biểu tượng chấm trắng mà còn làm giảm hiệu suất tập trung của người dùng. Để loại bỏ chấm trắng và lấy lại thanh trạng thái sạch sẽ, bạn có thể thực hiện theo các bước sau.

Xóa nhanh toàn bộ thông báo

Cách đơn giản nhất là vuốt từ mép trên màn hình xuống để mở bảng thông báo (Notification Shade). Tại đây, bạn chọn nút Xóa tất cả (Clear All). Ngay khi danh sách thông báo được dọn sạch, chấm trắng sẽ lập tức biến mất.

Giới hạn số lượng biểu tượng hiển thị

Nhiều giao diện Android tùy biến cho phép bạn chủ động quản lý số biểu tượng trên thanh trạng thái. Bạn có thể truy cập theo đường dẫn:

Cài đặt > Thông báo > Thanh trạng thái.

Chuyển chế độ hiển thị biểu tượng thông báo sang Chỉ hiển thị số lượng thông báo hoặc 3 thông báo gần nhất.

Tắt thông báo của ứng dụng không quan trọng

Đối với các ứng dụng thường xuyên gửi quảng cáo hoặc cập nhật không cần thiết, người dùng nên chủ động tắt quyền thông báo. Hãy nhấn giữ vào thông báo của ứng dụng đó trên màn hình khóa hoặc bảng thông báo, chọn Tắt thông báo (Turn off notifications). Điều này giúp ngăn chặn tình trạng tràn thông báo ngay từ gốc.

Chấm trắng trên thanh trạng thái Android không phải là dấu hiệu của sự cố kỹ thuật hay lỗ hổng bảo mật. Đằng sau biểu tượng khiêm tốn này là giải pháp thiết kế tinh tế giúp duy trì sự tối giản cho giao diện người dùng. Việc làm chủ các cài đặt thông báo không chỉ giúp bạn xóa bỏ chấm trắng phiền ngoái mà còn mang lại trải nghiệm sử dụng điện thoại thông minh ngăn nắp và hiệu quả hơn.