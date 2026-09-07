Cách lấy lại mật khẩu VNeID khi quên nhanh chóng, đơn giản

Để hỗ trợ người dân nhanh chóng khôi phục tài khoản, ứng dụng VNeID đã tích hợp chức năng lấy lại mật khẩu trực tiếp trên điện thoại với các bước đơn giản, thuận tiện và an toàn.

Trong quá trình sử dụng VNeID, người dùng có thể quên mật khẩu, đặc biệt khi không thường xuyên đăng nhập ứng dụng. Khi đó, không cần tạo tài khoản mới, người dùng có thể sử dụng tính năng khôi phục mật khẩu ngay trên VNeID. Quá trình thực hiện gồm một số bước đơn giản.

Bước 1: Chọn tính năng Quên mật khẩu

Mở ứng dụng VNeID trên điện thoại. Tại màn hình đăng nhập, chọn Quên mật khẩu để bắt đầu quá trình khôi phục. Tiếp theo, nhập số điện thoại và số CCCD đã sử dụng để đăng ký tài khoản định danh điện tử. Kiểm tra lại thông tin, sau đó nhấn Gửi yêu cầu.

Ngoài cách nhập số điện thoại và số CCCD, người dùng cũng có thể lựa chọn xác thực bằng NFC thông qua thẻ Căn cước/CCCD.

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Bước 2: Người dùng điền đầy đủ thông tin cá nhân bao gồm: Họ và tên khai sinh, ngày sinh, ngày cấp thẻ CCCD sau đó ấn nút Tiếp tục.

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Bước 3: Nhập mã OTP để xác minh

Sau khi gửi yêu cầu, hệ thống sẽ gửi một mã OTP đến số điện thoại đã đăng ký. Nhập chính xác mã này vào ứng dụng để xác minh danh tính và tiếp tục lấy lại mật khẩu.

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Người dùng nên nhập OTP ngay sau khi nhận được bởi mã xác thực thường chỉ có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định. Trường hợp chưa nhận được mã, hãy kiểm tra kết nối di động và hộp thư tin nhắn. Nếu cần, có thể chọn Gửi lại mã sau khoảng 60-120 giây.

Bước 4: Đăng nhập bằng mật khẩu mới

Sau khi xác minh OTP thành công, hệ thống sẽ thực hiện cấp lại mật khẩu và gửi thông tin đến số điện thoại đã đăng ký.

Người dùng nhập mật khẩu mới được cung cấp vào ứng dụng, sau đó chọn Đăng nhập để truy cập tài khoản VNeID.

Sau khi đăng nhập thành công, nên thay đổi mật khẩu theo hướng dễ nhớ nhưng đủ an toàn, đồng thời tránh sử dụng những thông tin quá dễ đoán như ngày sinh hoặc số điện thoại. Nếu quá trình khôi phục không thực hiện được, người dùng nên kiểm tra lại số CCCD, số điện thoại đã đăng ký và các thông tin được nhập trên ứng dụng. Trong trường hợp vẫn gặp sự cố, có thể liên hệ kênh hỗ trợ chính thức của VNeID hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn.