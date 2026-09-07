Tin vui cho tất cả người dân mua xe máy Honda

Đó là gì?

Câu hỏi 1/5: Chương trình khuyến mãi của Honda Việt Nam diễn ra trong thời gian nào?

A. Từ 01/08 đến 30/09/2026

B. Từ 01/09 đến 31/10/2026

C. Từ 01/10 đến 30/11/2026

D. Từ 15/09 đến 15/11/2026

Đáp án đúng là: B. Từ 01/09 đến 31/10/2026

Giải thích: Honda Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 31/10/2026.

Câu hỏi 2/5: Mẫu xe điện Honda Icon e: được giảm giá trực tiếp bao nhiêu?

A. 1 triệu đồng

B. 1,5 triệu đồng

C. 2 triệu đồng

D. 2,5 triệu đồng

Đáp án đúng là: C. 2 triệu đồng

Giải thích: Khách hàng mua Honda Icon e: được giảm giá trực tiếp 2 triệu đồng (giá niêm yết khoảng 20,5 triệu đồng chưa bao gồm pin).

Câu hỏi 3/5: Khách mua Vision, Lead, Air Blade được nhận quà tặng gì?

A. Giảm giá trực tiếp 2 triệu đồng

B. Phiếu phụ kiện 1 triệu hoặc voucher điện thoại/tai nghe

C. Miễn phí bảo hiểm 1 năm

D. Tặng thêm 1 bình xăng dự phòng

Đáp án đúng là: B. Phiếu phụ kiện 1 triệu hoặc voucher điện thoại/tai nghe

Giải thích: Người mua Vision, Lead, Air Blade được chọn phiếu mua phụ kiện 1 triệu đồng, voucher thẻ điện thoại cùng mệnh giá hoặc một chiếc tai nghe.

Câu hỏi 4/5: Chương trình thu cũ đổi mới hỗ trợ tối đa bao nhiêu tiền?

A. 1 triệu đồng

B. 2 triệu đồng

C. 2,5 triệu đồng

D. 3 triệu đồng

Đáp án đúng là: C. 2,5 triệu đồng

Giải thích: Khi nâng cấp từ xe Honda cũ lên SH, SH Mode, Vario, Lead, Vision hoặc Air Blade, khách hàng được hỗ trợ lên tới 2,5 triệu đồng (áp dụng đến hết 30/9).

Câu hỏi 5/5: Khách mua dòng xe côn tay thể thao nhận được quà gì?

A. Phiếu phụ kiện 1 triệu đồng

B. Phiếu phụ kiện 2 triệu + voucher điện thoại 1 triệu

C. Giảm giá trực tiếp 2 triệu đồng

D. Tặng kèm mũ bảo hiểm chính hãng

Đáp án đúng là: B. Phiếu phụ kiện 2 triệu + voucher điện thoại 1 triệu

Giải thích: Dòng xe côn tay thể thao được tặng bộ đôi quà gồm phiếu mua phụ kiện 2 triệu đồng và voucher điện thoại 1 triệu đồng.