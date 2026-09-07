Loạt xe giảm giá hàng trăm triệu đồng, có mẫu hạ tới 360 triệu nhưng phải đánh đổi

Cuộc đua giảm giá ô tô nóng lên trong tháng 9 khi hàng loạt mẫu xe được ưu đãi cả trăm triệu đồng. Mức giảm giá cao nhất được ghi nhận lên tới 360 triệu đồng, đưa một số mẫu xe tiền tỷ xuống dưới mốc 900 triệu đồng.

Thị trường ô tô Việt Nam đầu tháng 9 ghi nhận hàng loạt chương trình giảm giá đáng chú ý. Không ít mẫu xe được giảm từ trên trăm triệu, cá biệt nhiều mẫu lên tới 300 - 360 triệu đồng, kéo giá thực tế xuống thấp hơn đáng kể so với niêm yết.

Xe Subaru giảm giá mạnh nhất tới 360 triệu đồng

Subaru là một trong những thương hiệu có mức giảm giá sâu nhất thị trường trong tháng 9. Tuy nhiên, phần lớn ưu đãi lớn tập trung vào xe có số VIN 2024 và 2025, do đó nguồn cung thực tế có thể không còn nhiều.

Những chiếc Subaru Forester VIN 2024 cuối cùng đang được giảm giá mạnh tay tại đại lý. Ảnh: Đại lý

Đáng chú ý nhất là Subaru Forester, mẫu xe đang nằm trong top 5 chạy đua hạng mục "Xe gia đình 2026 - Hạng 1-2 tỷ đồng" của giải thưởng Car Choice Awards 2026. Phiên bản được giảm giá mạnh là 2.0i-S EyeSight VIN 2024. Từ mức niêm yết 1,199 tỷ đồng, mẫu SUV này được giảm giá tới 360 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống 839 triệu đồng.

Crosstrek cũng có mức giảm giá lên tới hàng trăm triệu đồng. Bản 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid VIN 2024 được ưu đãi 329 triệu đồng, từ 1,268 tỷ xuống còn 939 triệu đồng. Bản 2.0 i-S EyeSight VIN 2024 giảm 289 triệu đồng, còn 809 triệu đồng.

Xe Crosstrek VIN 2025 cũng được giảm giá khoảng 200 - 270 triệu đồng tùy phiên bản, dù số lượng xe áp dụng ưu đãi không nhiều.

Mẫu SUV cỡ B/B+ của Subaru nay đã có giá dễ tiếp cận hơn. Ảnh: Đại lý

Ở phân khúc cao hơn, Subaru Outback 2.5i-T EyeSight VIN 2025 được giảm 144 triệu đồng. Giá xe theo đó từ 1,769 tỷ đồng xuống còn 1,625 tỷ đồng.

Volkswagen giảm giá hơn 300 triệu đồng cho Touareg

Volkswagen Việt Nam cũng tham gia cuộc đua giảm giá trong tháng 9 thông qua chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ, trong đó nhiều dòng xe có giá trị ưu đãi quy đổi trên trăm triệu.

Touareg là mẫu xe nhận ưu đãi lớn nhất. Hai phiên bản Elegance và Luxury được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 270 - 310 triệu đồng.

Toureg là mẫu được giảm giá mạnh nhất của Volkswagen trong tháng 9. Ảnh: Đại lý

Volkswagen Teramont X Platinum, có giá niêm yết 2,168 tỷ đồng, được giảm tương đương 217 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống khoảng 1,951 tỷ đồng.

Tiguan cũng nằm trong nhóm giảm giá sâu. Tùy phiên bản, mức hỗ trợ tương ứng khoảng 169 - 200 triệu đồng.

Volkswagen Golf dù mới gia nhập thị trường Việt Nam cũng có một số phiên bản nhận ưu đãi trên 100 triệu đồng. Mức giảm của dòng hatchback này dao động 80 - 190 triệu đồng tùy phiên bản, trong đó bản cao nhất R Performance 4Motion được giảm khoảng 190 triệu đồng.

Các phiên bản Teramont President, Teramont Pro và Teramont Pro Max cũng được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm 100 - 145 triệu đồng.

Xe Hyundai giảm giá tới 220 triệu đồng

Ở nhóm xe phổ thông, Hyundai Santa Fe là một trong những cái tên đáng chú ý khi tổng giá trị ưu đãi trong tháng 9 lên tới 220 triệu đồng.

Các xe Hyundai vẫn duy trì mức giá tốt qua các tháng. Ảnh: Đại lý

Santa Fe hiện có 5 phiên bản tại Việt Nam, bao gồm cả phiên bản hybrid, với giá niêm yết từ 1,069 tỷ đến 1,269 tỷ đồng. Với mức giảm giá cao nhất hơn 200 triệu đồng, giá thực tế của một số phiên bản có thể xuống mức trên 850 triệu đồng. Điều này có thể trở thành điểm cộng cho mẫu xe này trong cuộc chạy đua hạng mục "Xe gia đình 2026 - Hạng 1-2 tỷ đồng" của Car Choice Awards 2026.

Bên cạnh Santa Fe, Hyundai Stargazer cũng có mức ưu đãi cao nhất lên tới 117 triệu đồng. Đây đồng thời là một trong số ít mẫu xe có giá dưới 1 tỷ đồng trong danh sách nhưng nhận ưu đãi vượt mốc 100 triệu đồng.

Xe Skoda ưu đãi tới 150 triệu đồng

Skoda Việt Nam tiếp tục sử dụng chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trong tháng 9 theo mức thuế 10%, được quy đổi thành tiền mặt giảm trực tiếp vào giá bán . Một số dòng xe nhập khẩu nhờ đó nhận được mức ưu đãi trên trăm triệu.

Xe châu Âu giờ có giá cạnh tranh hơn. Ảnh: Đại lý

Kodiaq là mẫu xe được nhận khuyến mại mạnh nhất. Phiên bản Premium 2025 được ưu đãi tương đương 130 triệu đồng, trong khi bản Sportline 2025 đạt 140 triệu đồng. Trong khi đó, với xe 2026, Kodiaq Premium giá 1,628 tỷ đồng được ưu đãi khoảng 145 triệu đồng, còn Kodiaq Sportline giá 1,668 tỷ đồng là khoảng 150 triệu đồng.

Skoda Octavia VIN 2025, có giá niêm yết 1,608 tỷ đồng, cũng được ưu đãi tương đương 145 triệu đồng. Trong khi đó, Karoq Sportline VIN 2025 vừa chạm ngưỡng của danh sách với mức hỗ trợ 100 triệu đồng.

MG G50 giảm giá hơn 100 triệu đồng

Trong tháng 9, hai phiên bản số tự động của MG G50 được giảm trên trăm triệu. Bản G50 1.5T AT DEL VIN 2025 có tổng ưu đãi khoảng 106 triệu đồng, trong khi G50 1.5 AT LUX VIN 2025 đạt 110 triệu đồng.

MG G50 đang trở thành một trong những mẫu MPV có giá dễ tiếp cận nhất thị trường Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Chương trình của MG bao gồm hỗ trợ lệ phí trước bạ và bảo hiểm vật chất. Sau khi áp dụng ưu đãi, giá thực tế của G50 giảm đáng kể so với mức niêm yết.

Các chương trình giảm giá trong tháng 9 cho thấy ưu đãi lớn không chỉ tập trung vào nhóm xe phổ thông mà còn xuất hiện ở nhiều mẫu xe tiền tỷ.

Tuy nhiên, mức giảm giá thực tế có thể phụ thuộc vào phiên bản, năm sản xuất, lượng xe còn lại và chính sách của từng đại lý. Đặc biệt, với những chương trình dành cho xe VIN cũ, số lượng xe thường hạn chế, đồng nghĩa người mua có thể không còn nhiều lựa chọn về màu sắc hoặc cấu hình.