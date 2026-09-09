iPhone 17 Pro Max giảm giá trước giờ iPhone 18 Pro ra mắt

Thị trường iPhone bắt đầu có những thay đổi ngay trước giờ Apple công bố thế hệ mới, khi bộ đôi iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max đồng loạt được điều chỉnh giá tại Việt Nam.

Thời điểm tháng 9, giá iPhone 17 Pro và 17 Pro Max tại Việt Nam bắt đầu có dấu hiệu giảm khi các đại lý chuẩn bị cho thế hệ iPhone tiếp theo. Mức điều chỉnh hiện chưa quá lớn, nhưng đưa giá bán của bộ đôi xuống vùng thấp nhất kể từ khi lên kệ.

Theo khảo sát tại một số hệ thống bán lẻ, iPhone 17 Pro Max bản dung lượng thấp nhất hiện có giá khoảng 33,6-34 triệu đồng, giảm khoảng 500.000 đồng so với đầu tháng. So với mức giá niêm yết 38 triệu đồng khi ra mắt vào tháng 9/2025, sản phẩm đã thấp hơn khoảng 4 triệu đồng.

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max đang được giảm giá hàng triệu đồng tại Việt Nam, đưa bộ đôi cao cấp này về mức dễ tiếp cận hơn. (Ảnh: Android Central)

Trong khi đó, iPhone 17 Pro 256 GB được bán khoảng 31-31,8 triệu đồng, giảm khoảng 500.000 đồng so với vài tuần trước. Mức giá hiện tại cũng thấp hơn khoảng 3,2-4 triệu đồng so với giá niêm yết 35 triệu đồng của Apple khi sản phẩm ra mắt.

Theo đại diện CellphoneS, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max đang có mức giảm rõ hơn iPhone 17 tiêu chuẩn trong khoảng một đến hai tuần gần đây. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc các hệ thống bán lẻ điều chỉnh tồn kho trước khi thế hệ mới xuất hiện.

Việc giảm giá cũng diễn ra trong bối cảnh một bộ phận người dùng có xu hướng chờ iPhone mới thay vì mua sản phẩm cao cấp của năm trước. Tuy nhiên, mức giá thấp hơn đang giúp iPhone 17 Pro tiếp cận nhóm khách hàng mua máy với nhu cầu sử dụng thông thường.

Trên thị trường máy cũ, giá iPhone 17 Pro Max cũng giảm. Theo đại diện Viettablet, phiên bản dung lượng thấp nhất hiện được giao dịch khoảng 28-29 triệu đồng, thấp hơn 1-1,5 triệu đồng so với mức khoảng 30 triệu đồng hồi tháng 8.

Dù vậy, giá máy cũ có thể biến động theo diễn biến của thế hệ mới. Thị trường từng ghi nhận trường hợp giá iPhone Pro đời trước tăng trở lại sau khi iPhone mới xuất hiện, do nguồn cung thay đổi và nhu cầu mua máy qua sử dụng tăng.

Trong khi iPhone 17 Pro đang giảm giá, sự chú ý của thị trường đã chuyển sang iPhone 18 Pro và 18 Pro Max.

Apple dự kiến tổ chức sự kiện “Surprise and Shine” tại Apple Park ngày 9/9, tương ứng rạng sáng 10/9 theo giờ Việt Nam. Bộ đôi iPhone 18 Pro được kỳ vọng xuất hiện cùng mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng.

Một trong những yếu tố có thể tác động trực tiếp đến giá bán thế hệ mới là chi phí linh kiện. Các dự báo gần đây cho rằng iPhone 18 Pro và 18 Pro Max có khả năng tăng giá 150-200 USD, trong bối cảnh chi phí bộ nhớ và một số linh kiện phần cứng tăng mạnh.

Nếu mức tăng này xảy ra, iPhone 17 Pro có thể trở thành lựa chọn đáng chú ý đối với người dùng không nhất thiết phải sở hữu thế hệ mới. Việc giá máy hiện tại đã giảm vài triệu đồng so với thời điểm mở bán cũng tạo ra khoảng cách đáng kể so với mức giá dự kiến của dòng iPhone mới.

Ở chiều ngược lại, người dùng đang chờ iPhone 18 Pro có thể tiếp tục theo dõi thị trường trong những ngày tới, khi giá bán iPhone 17 Pro nhiều khả năng còn biến động sau sự kiện ra mắt.