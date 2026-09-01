Chân dung iPhone 18 Pro Max vừa ra mắt: Mạnh mẽ, camera xịn, iFan chỉ có nước xuống tiền ngay lập tức!

Tại sự kiện “Surprise and shine” vào lúc 0h ngày 10/9 theo giờ Việt Nam, Apple đã chính thức cho ra mắt thế hệ iPhone mới với 2 mẫu đáng chú ý là iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Sự kiện trình làng thế hệ iPhone mới tối ngày 10/9 (giờ Việt Nam) đã mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho giới công nghệ. Không chỉ gây ấn tượng với sự xuất hiện của tân CEO John Ternus, bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được rất nhiều người mong chờ.

Màu sắc mới "đỏ Burgundy" trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chính thức xuất hiện

Mạnh mẽ, pin khủng

Apple tiếp tục phá vỡ các giới hạn phần cứng với tâm điểm là vi xử lý A20 Pro được xây dựng trên một kiến trúc hoàn toàn mới. Con chip này sở hữu CPU 6 lõi, trong đó hai lõi hiệu năng cao mang đến tốc độ xử lý nhanh hơn 20% và được đánh giá là có sức mạnh sánh ngang với máy tính để bàn.

Bộ đôi iPhone mới được trang bị chip A20 Pro mới nhất của Apple với hiệu năng mạnh mẽ

Nhờ khả năng tối ưu điện năng vượt trội từ lõi xử lý, thời lượng pin trên dòng Pro năm nay đạt mức kỷ lục. iPhone 18 Pro cung cấp 36 giờ phát video liên tục, trong khi bản Pro Max chạm mốc 45 giờ. Tốc độ sạc cũng vô cùng ấn tượng khi máy có thể nạp 50% pin chỉ trong 15 phút, hoặc chỉ cần cắm sạc 5 phút là đủ để xem video xuyên suốt 6 giờ.

Thời lượng pin trên iPhone 18 Pro Max lên đến 30 tiếng

Camera xịn xò

Hệ thống nhiếp ảnh trên iPhone 18 Pro chứng kiến sự lột xác với camera chính 48 megapixel sở hữu khả năng thay đổi khẩu độ linh hoạt. Apple đã chế tác một hệ thống cơ học tinh vi gồm sáu lưỡi cắt laser từ vật liệu composite polymer chuyên dụng, mỏng hơn cả sợi tóc người. Nhờ đó, camera có thể tự động mở rộng khẩu độ trong môi trường thiếu sáng, thu thêm 50% ánh sáng để mang lại dải tương phản động và độ chi tiết xuất sắc cho từng bức ảnh.

Khả năng quay video cũng vươn lên tầm cao mới với chế độ tua nhanh 4K Dolby Vision HDR. Người dùng có thể dễ dàng áp dụng hiệu ứng điện ảnh 60 khung hình/giây ở khâu hậu kỳ, kết hợp cùng tính năng trộn âm thanh thông minh để tạo ra những thước phim chuyên nghiệp.

iPhone 18 Pro Max được nâng cấp camera mới

Khả năng quay video của iPhone 18 Pro và Pro Max vươn lên tầm cao mới

4 màu sắc sang chảnh

Vẫn giữ lại ngôn ngữ thiết kế sang trọng quen thuộc từ thế hệ 17 Pro tiền nhiệm, nhưng iPhone 18 Pro mang đến luồng sinh khí mới qua 4 tùy chọn màu sắc tuyệt đẹp. Người dùng có thể lựa chọn giữa đen đậm, bạc, xanh Glacier và đặc biệt là sắc đỏ burgundy. Tông màu đỏ mới này được Apple ưu ái mô tả là mang vẻ đẹp vô cùng tinh tế, độc đáo và hứa hẹn sẽ trở thành biểu tượng phong cách mới trên thị trường smartphone.

Trọn bộ 4 màu sắc trên iPhone 18 Pro, màu đỏ Burgundy chính là tâm điểm

Giá bán iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max

Apple đồng thời triển khai chương trình nâng cấp với mức từ 34,99 USD/tháng trong 24 tháng. Người dùng đổi iPhone 14 hoặc các mẫu mới hơn có thể nhận mức giảm giá tối đa 1.200 USD, tùy thiết bị và điều kiện đổi máy.

Mức giá iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max