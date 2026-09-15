Tại sao năm nay không có iPhone 18?

Ai cũng gọi sự kiện năm nay là

Tại sự kiện tháng 9 năm nay, Apple đã ra mắt iPhone 18 Pro và iPhone Duo, nhưng lại không giới thiệu mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn.

Thông thường, người ta vẫn gọi sự kiện của Apple là "sự kiện iPhone 18". Tuy nhiên, trong một động thái có lẽ khiến nhiều người bất ngờ, Apple đã không công bố iPhone 18 vào sự kiện vừa qua - ít nhất là phiên bản tiêu chuẩn.

Thay vào đó, công ty chỉ giới thiệu ba mẫu iPhone cao cấp mới: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo.

Dòng sản phẩm chủ lực này khác biệt đáng kể so với thông lệ trước đây của Apple là phát hành mẫu iPhone tiêu chuẩn mới cùng lúc với các mẫu Pro. Tuy nhiên, các báo cáo từ tháng 5 năm 2025 đã dự đoán trước sự thay đổi này.

Mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn dự kiến sẽ ra mắt vào đầu năm 2027 khi Apple thay đổi lịch trình phát hành. Theo các thông tin lan truyền rộng rãi, Apple sẽ cho ra mắt thêm 3 mẫu iPhone mới vào đầu năm sau gồm iPhone 18, iPhone 18e và iPhone Air 2.

Như vậy, mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn không bị hủy bỏ mà chỉ được phát hành muộn hơn thường lệ.

Tại sao lại có sự thay đổi này?

Một số giả thuyết cho rằng vì Apple muốn mở rộng dòng sản phẩm iPhone hơn bao giờ hết—với các mẫu mới như chiếc Duo màn hình gập—nên họ không muốn dồn quá nhiều sản phẩm vào mùa thu. Do đó, việc chia tách các đợt ra mắt iPhone lớn thành hai chu kỳ: mùa thu và mùa xuân, có thể mang lại lợi thế.

Một lý do khác có thể là Apple đã lường trước tình trạng thiếu hụt bộ nhớ hiện nay và nhận thấy sẽ rất khó khăn để đáp ứng nhu cầu nếu tung ra mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn cùng lúc với các mẫu Pro và Duo.

Dù sao đi nữa, iPhone 18 vẫn sẽ ra mắt - chỉ là phải đợi đến những tháng đầu năm 2027 mà thôi.