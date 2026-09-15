Rosé (BLACKPINK) "flex" iPhone 18 đỏ burgundy, đập tan nghi vấn dùng AI chỉnh ảnh

Bức ảnh Rosé (BLACKPINK) cầm iPhone 18 Pro trước đó bị nhiều người chê "giả trân", không ăn nhập với nhau.

Vào ngày 10/9, Apple đã ra mắt loạt sản phẩm mới với tâm điểm thế hệ iPhone 18 Pro và mẫu điện thoại gập iPhone Duo. Đặc biệt, màu sắc mới đỏ burgundy trên iPhone 18 Pro được người dùng toàn cầu đặc biệt chú ý.

Thiết kế này càng gây sốt khi Rosé (BLACKPINK) là người đầu tiên trên thế giới đăng ảnh selfie cùng iPhone 18 Pro phiên bản màu đỏ burgundy tuyệt đẹp. Tuy nhiên, nhiều người đã soi kỹ phần tay cầm điện thoại và đặt nghi vấn Rosé photoshop, hoặc dùng AI chỉnh ảnh. Họ cho rằng các ngón tay và điện thoại của nữ ca sĩ hơi "giả trân", không ăn nhập với nhau.

Bức ảnh gây tranh cãi của Rosé. Ảnh: Instagam

Sự việc này đã gây ồn ào và cho đến ngày 14/9, Rosé đã có câu trả lời không thể thuyết phục hơn. Khi tham dự sự kiện, cô đã sử dụng chiếc iPhone 18 Pro màu đỏ burgundy, hoàn toàn đập tan nghi vấn chỉnh sửa ảnh "giả trân".

Ngay lập tức, loạt ảnh "đóa hồng nước Úc" dùng iPhone 18 Pro nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Chiếc điện thoại mang màu sắc sang trọng, cổ điển này dường như cũng rất hợp với phong cách của Rosé trong sự kiện, giúp cô nhận về nhiều lời khen ngợi.

Nữ ca sĩ sử dụng chiếc iPhone 18 Pro màu đỏ burgundy trong sự kiện, hoàn toàn đập tan nghi vấn chỉnh sửa ảnh. Clip: X

Ảnh: X

Rosé là người đầu tiên trên thế giới đăng ảnh selfie cùng iPhone 18 Pro phiên bản màu đỏ burgundy tuyệt đẹp. Ảnh: X

Rosé là nghệ sĩ được Apple "chọn mặt gửi vàng" cho chiến dịch quảng bá mẫu điện thoại mới. Vài năm trở lại đây, chiến lược quảng bá thông qua các nữ ngôi sao nhạc pop hàng đầu thế giới đang được Apple áp dụng vô cùng mượt mà. Năm ngoái, Dua Lipa khiến cả thế giới bùng nổ khi trở thành nghệ sĩ đầu tiên đăng tải hình ảnh trên tay chiếc điện thoại tiền nhiệm iPhone 17 Pro, mở đường cho một chiến dịch truyền thông đầy thành công.

Không dừng lại ở việc sử dụng hay đăng ảnh điện thoại lên mạng xã hội, Rosé còn hợp tác sâu rộng hơn với Apple. Vào ngày 18/9 sắp tới, cô sẽ phát hành ca khúc mới mang tên New Trick. Đây là sản phẩm âm nhạc mới của giọng ca BLACKPINK sau gần 2 năm kể từ album rosie, ra mắt vào tháng 12/2024.

MV do Dave Meyers đảm nhận vai trò đạo diễn. Ông từng thực hiện nhiều sản phẩm cho Taylor Swift, Kendrick Lamar, Harry Styles và trước đó cũng hợp tác với BLACKPINK trong MV Jump. Điểm đáng chú ý là toàn bộ MV được quay bằng iPhone 18 Pro ra mắt cùng lúc với iPhone 18 Pro Max và phát hành trong khuôn khổ chiến dịch toàn cầu "Shot on iPhone". Qua đó, mẫu smartphone mới của Apple không chỉ xuất hiện như một sản phẩm quảng bá mà trực tiếp tham gia vào quá trình tạo hình ảnh cho MV của nữ ca sĩ 29 tuổi.

Ảnh: X

Toàn bộ MV mới của Rosé được quay bằng iPhone 18 Pro. Ảnh: X

Rosé có tên thật là Park Chaeyoung (Roseanne Park), sinh ngày 11/2/1997 tại Auckland, New Zealand, và lớn lên ở Melbourne, Úc. Cô mang hai quốc tịch Hàn Quốc - New Zealand, là con gái út trong gia đình gốc Hàn, với chị gái lớn hơn. Từ nhỏ, Rosé đã đam mê âm nhạc qua việc hát trong dàn hợp xướng nhà thờ, học guitar và piano, nhưng ban đầu gia đình không ủng hộ theo đuổi con đường nghệ sĩ chuyên nghiệp. Năm 2012, cô tham gia thử giọng YG Entertainment tại Úc, vượt qua hơn 700 thí sinh để về nhất và chuyển đến Hàn Quốc làm thực tập sinh trong 4 năm.

Rosé debut cùng BLACKPINK vào tháng 8/2016 với vai trò giọng ca chính, nhanh chóng nổi bật nhờ giọng hát "vàng" đặc trưng, cao vút, đầy cảm xúc cùng phong cách vũ đạo thanh lịch, tinh tế. Cô góp phần đưa BLACKPINK trở thành một trong những girl group thành công nhất thế giới, với hàng loạt hit toàn cầu, tour diễn kỷ lục và vị thế biểu tượng Kpop.

Rosé cùng BLACKPINK trở thành nhóm nhạc nữ hàng đầu thế giới. Ảnh: X

Về sự nghiệp solo, Rosé debut solo vào tháng 3/2021 với single album -R- gồm hai ca khúc On the Ground và Gone. On the Ground lập kỷ lục lớn: đầu tiên đứng đầu Billboard Global 200 với tư cách nghệ sĩ solo Hàn Quốc, cao nhất trên Billboard Hot 100 cho nữ solo Hàn, và MV được xem nhiều nhất 24 giờ đầu của solo Kpop, mang về kỷ lục. Album bán hơn 448.000 bản tuần đầu, tạo nên kỷ lục nữ solo Hàn lúc bấy giờ.

Sau khi rời YG Entertainment cho hoạt động cá nhân nhưng vẫn giữ hợp đồng nhóm, cô ký với THE BLACK LABEL và Atlantic Records. Năm 2024, Rosé gây bùng nổ với siêu hit toàn cầu APT., hợp tác Bruno Mars. Ca khúc dẫn đầu nhiều BXH trên khắp thế giới, đạt top 3 Mỹ-Anh, phá kỷ lục view YouTube, và nhận 3 đề cử Grammy. Album phòng thu đầu tay rosie (tháng 12/2024) là bước ngoặt cá nhân lớn với Rosé, cô tham gia sáng tác toàn bộ đạt vị trí cao nhất cho nữ solo Hàn trên Billboard và UK charts.

Bên cạnh đó, cô còn làm đại sứ nhiều thương hiệu xa xỉ và được TC Candle vinh danh là "Gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2025". Rosé vướng nhiều tin đồn hẹn hò nhưng đều không lên tiếng. Rosé không chỉ là giọng ca xuất sắc mà còn là biểu tượng thời trang, ảnh hưởng toàn cầu, truyền cảm hứng về sự kiên trì và chân thực.

Ảnh: YG