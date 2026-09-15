Tỉnh Hồ Nam kiếm bộn tiền nhờ Tạ Đình Phong

Nữ diễn viên Cao Viên Viên chia sẻ cô phải giành giật mới có được vé concert của Tạ Đình Phong. Bên cạnh những lời khen ngợi phong độ biểu diễn và sức hút của bạn diễn, Cao Viên Viên còn hỏi Tạ Đình Phong: "Tại sao Vương Phi không đến xem concert". Tạ Đình Phong lên tiếng bảo vệ bạn gái: "Cô ấy cũng giống như mọi người, thích dạo phố, thích theo đuổi người nổi tiếng mà mình hứng thú và thưởng thức ẩm thực. Vì vậy, cô ấy không có lịch trình cố định. Cô ấy làm những gì bản thân thấy thích thú và tận hưởng cuộc sống". Câu trả lời của nam nghệ sĩ được đánh giá tinh tế, EQ cao, không chỉ nhẹ nhàng giải thích cho bạn gái mà còn thể hiện sự tôn trọng với cuộc sống cá nhân của Vương Phi.