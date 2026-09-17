Mở hộp AirPods 5 chính hãng Việt Nam: Tai nghe dạng mở đầu tiên của Apple có chống ồn chủ động xịn cỡ này!

AirPods 5 là một trong những sản phẩm mới được Apple giới thiệu cùng thế hệ iPhone năm nay.

Không thay đổi nhiều về ngoại hình so với thế hệ trước, mẫu tai nghe AirPods 5 mới tập trung vào những nâng cấp bên trong, đáng chú ý nhất là khả năng chống ồn chủ động trên cả hai phiên bản.

Những chiếc AirPods 5 chính hãng đầu tiên tại Việt Nam đã xuất hiện trước thời điểm mở bán. Hộp sản phẩm vẫn giữ phong cách tối giản quen thuộc của Apple, với hình ảnh tai nghe ở mặt trước và các thông tin cơ bản được in ở mặt sau.

Ngay khi mở hộp, AirPods 5 vẫn tạo cảm giác khá quen thuộc với người dùng từng sử dụng AirPods. Apple tiếp tục duy trì thiết kế tai nghe dạng mở, không sử dụng nút silicon như dòng AirPods Pro. Đây cũng là một trong những điểm khác biệt đáng chú ý của sản phẩm khi hãng đưa tính năng chống ồn chủ động vào thiết kế này.

Hộp đựng AirPods 5 chính hãng Việt Nam có thiết kế nhỏ gọn, tối giản

Tai nghe nổi bật với thiết kế dạng mở quen thuộc, nhưng được bổ sung chống ồn chủ động

Bên trong hộp là hộp sạc cùng hai bên tai nghe được đặt gọn gàng. Phụ kiện đi kèm được tối giản, đúng với cách Apple đã duy trì trên các thế hệ AirPods gần đây. Sản phẩm không đi kèm cáp USB-C hay củ sạc, người dùng có thể tận dụng bộ sạc và cáp đang có.

Về ngoại hình, AirPods 5 gần như không tạo ra sự thay đổi lớn nếu đặt cạnh thế hệ trước. Hộp sạc vẫn có kích thước nhỏ gọn, màu trắng đặc trưng và đèn báo trạng thái ở mặt trước. Hai bên tai nghe giữ kiểu dáng quen thuộc với phần thân ngắn, hướng đến cảm giác đeo nhẹ và thoải mái trong thời gian dài.

Điểm đáng chú ý nằm ở cấu trúc bên trong. Apple cho biết AirPods 5 sử dụng kết cấu âm học đa cổng mới cùng EQ Thích Ứng thế hệ mới, kết hợp chip H2 để xử lý các tính năng âm thanh. Hãng cũng cho biết khả năng chống ồn chủ động của AirPods 5 hiệu quả hơn đến 1,5 lần so với AirPods 4 có ANC.

Thiết kế thân tai nghe vẫn giữ những đường nét đặc trưng của AirPods

AirPods 5 cho cảm giác đeo nhẹ và không bịt kín tai như dòng AirPods Pro

Việc đưa ANC xuống thiết kế dạng mở là thay đổi đáng chú ý nhất trên AirPods 5. Trước đây, người dùng thường phải lựa chọn giữa thiết kế AirPods truyền thống và khả năng chống ồn của phiên bản có ANC. Với thế hệ mới, Apple cố gắng kết hợp hai yếu tố này trên cùng một sản phẩm.

Trong quá trình sử dụng, người dùng vẫn có thể chuyển đổi giữa chống ồn chủ động và chế độ Xuyên Âm. AirPods 5 cũng hỗ trợ Âm Thanh Thích Ứng, tự động điều chỉnh mức kiểm soát tiếng ồn theo môi trường xung quanh. Đây là nhóm tính năng được Apple nhấn mạnh trên thế hệ mới.

Một thay đổi khác không dễ nhận ra khi chỉ nhìn sản phẩm là khả năng chống bụi, mồ hôi và nước đạt chuẩn IP57. Đây là nâng cấp hướng đến nhóm người dùng thường xuyên đeo tai nghe khi di chuyển hoặc vận động.

Người dùng có thể chuyển đổi giữa chống ồn và chế độ xuyên âm ngay trên thiết bị

Các thao tác điều khiển vẫn được thực hiện thông qua phần thân tai nghe

AirPods 5 có hai phiên bản tại Việt Nam. Bản tiêu chuẩn sử dụng hộp sạc USB-C, trong khi phiên bản cao hơn đi kèm Hộp Sạc Không Dây. Hai phiên bản đều được trang bị ANC, khác biệt chủ yếu nằm ở hộp sạc, cách sạc và thời lượng pin.

AirPods 5 có thể nghe tối đa 4 giờ khi bật ANC với một lần sạc. Phiên bản Hộp Sạc Không Dây nâng con số này lên 5 giờ. Tổng thời gian sử dụng với hộp sạc của phiên bản này đạt tối đa 22 giờ khi bật ANC. Hộp sạc cũng hỗ trợ sạc bằng bộ sạc Apple Watch và chuẩn Qi.

Tại Việt Nam, Apple niêm yết AirPods 5 giá 3,799 triệu đồng, trong khi phiên bản AirPods 5 với Hộp Sạc Không Dây có giá 4,299 triệu đồng. Sản phẩm chính thức có hàng từ ngày 18/9 trên Apple Store Online.